Эмери: «„Арсенал“ - большое имя в футбольном мире, многие хотят играть тут»

Главный тренер «Арсенала» после финального матча Лиги Европы против «Челси» (1:4) ответил на вопрос о трансферных планах команды.

«Арсенал» - это большое имя в футбольном мире, многие хотят играть здесь. Мы находимся в процессе строительства команды, и пока он продолжается, нужно быть сильными.

Не знаю о трансферах на следующий сезон, но клуб работает над тем, чтобы продолжать развиваться и идти своим путем.

К тому же у нас есть много игроков с потенциалом. Я смотрю в будущее в оптимизмом.