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Эмери: «„Арсенал“ - большое имя в футбольном мире, многие хотят играть тут»

сегодня, 09:02

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после финального матча Лиги Европы против «Челси» (1:4) ответил на вопрос о трансферных планах команды.

«Арсенал» - это большое имя в футбольном мире, многие хотят играть здесь. Мы находимся в процессе строительства команды, и пока он продолжается, нужно быть сильными.

Не знаю о трансферах на следующий сезон, но клуб работает над тем, чтобы продолжать развиваться и идти своим путем.

К тому же у нас есть много игроков с потенциалом. Я смотрю в будущее в оптимизмом.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LMI
   9 / 817
сегодня в 10:02
И тут, скорее, нужен не тот, что бутсой по морде, а тот, который пойдёт к руководству и скажет: мне нужны игроки таких амплуа, вот на выбор, вот этих нужно продать, а не будет стримера ставить в угоду ковбою и защищать труслового армянина.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LMI
   9 / 817
сегодня в 09:59
Где это он излучает оптимизм? Наоборот, он бесит меня своим перекошенным фейсом)
311
311
   24 / 817
сегодня в 09:48
Дзюба как раз подумывал об АПЛ, вот и встретятся 2 товарища!)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил 25процентный клоун
   100 / 817
сегодня в 09:41
Хоть и болел за Арсенал,но все равно не согласен с Вами,Вы нагло лжёте в очередной раз.В общем было качественное судейство за исключением пары,тройки моментов,когда игрокам Арсенала не дали чистейшие жёлтые карточки.
LMI
LMI
   655 / 817
сегодня в 09:39
Ну вот мы имеем тренера, который будет постоянно излучать оптимизм, хотя тут не помешало бы бутсой по мордам "игроков с потенциалом". Но ... этого не будет. Для этого нужно быть Фергюсоном и тренировать МЮ
25процентный клоун
25процентный клоун
   51 / 817
сегодня в 09:33
судья в одиночку вчера вытащил Челси,поощрял грязную игру ну и железная пена на Ляказете
Groove000
Groove000
   72 / 817
сегодня в 09:10
Дойти до финала ЛЕ - тоже достижение. Просто Челси оказался сильнее. Думаю, в след сезоне канониры выиграют турнир
Anisovich
Anisovich
   31 / 817
сегодня в 09:04
Сколько Эмери только собирается его строить?
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