Тухель: «Мбаппе считает даже те голы, что забивает на тренировках»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» рассказал о личностных качествах двух главных звёзд клуба – и Неймара.

Неймар и Мбаппе одновременно и похожи, и разные. Они обладают огромной уверенностью в своих силах.

Неймар – невероятно тёплый человек, который не может показывать определённый уровень игры без тесной связи с тренером и его товарищами по команде. Он принимает всё близко к сердцу.

Килиан всегда крайне сосредоточен, уверен и независим для своего возраста. Он даже считает свои голы на тренировках. Он как-то даже носил футболку с надписью «100 голов на тренировках». Я его спросил, подсчитывает ли он все свои голы? Он ответил, что только те, которые были забиты при голкипере в воротах. Он настоящая «девятка». Замечательный парень, очень уверенный в себе – он знает, что ему нужно и чего он хочет.