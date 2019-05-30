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Тухель: «Мбаппе считает даже те голы, что забивает на тренировках»

сегодня, 07:57

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о личностных качествах двух главных звёзд клуба – Килиана Мбаппе и Неймара.

Неймар и Мбаппе одновременно и похожи, и разные. Они обладают огромной уверенностью в своих силах. 

Неймар – невероятно тёплый человек, который не может показывать определённый уровень игры без тесной связи с тренером и его товарищами по команде. Он принимает всё близко к сердцу. 

Килиан всегда крайне сосредоточен, уверен и независим для своего возраста. Он даже считает свои голы на тренировках.  Он как-то даже носил футболку с надписью «100 голов на тренировках». Я его спросил, подсчитывает ли он все свои голы? Он ответил, что только те, которые были забиты при голкипере в воротах. Он настоящая «девятка». Замечательный парень, очень уверенный в себе – он знает, что ему нужно и чего он хочет.

Президент «Реала» Флорентино Перес недавно опроверг слухи об интересе клуба к нападающим парижан.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   49 / 822
сегодня в 08:15
Мбаппе настоящая "девятка " , а Неймар и тут Тухель замолчал)))
Balanenok
Balanenok
   41 / 822
сегодня в 08:08
Тухель про Неймара что-то недоговаривает.
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