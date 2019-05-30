Де Лигт назвал игрока «Ман Юнайтед» самым сложным соперником в своей жизни

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт рассказал о своем самом сложном сопернике, с которым ему довелось сталкиваться на поле.
Кто самый сложный игрок, с которым мне доводилось сталкиваться?
Это Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед».
Ранее ходили слухи, что де Лигт может продолжить карьеру в «Ман Юнайтед».
Хотя мог бы вспомнить Люка де Йонга, который в обоих матчах чемпа его проходил и в обоих матчах забивал Аяксу ;)
Хотя мог бы вспомнить Люка де Йонга, который в обоих матчах чемпа его проходил и в обоих матчах забивал Аяксу ;)