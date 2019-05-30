Де Лигт назвал игрока «Ман Юнайтед» самым сложным соперником в своей жизни

сегодня, 11:58

Защитник «Аякса» рассказал о своем самом сложном сопернике, с которым ему довелось сталкиваться на поле.

Кто самый сложный игрок, с которым мне доводилось сталкиваться? Это Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед».

Ранее ходили слухи, что де Лигт может продолжить карьеру в «Ман Юнайтед».