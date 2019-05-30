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Де Лигт назвал игрока «Ман Юнайтед» самым сложным соперником в своей жизни

сегодня, 11:58

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт рассказал о своем самом сложном сопернике, с которым ему довелось сталкиваться на поле. 

Кто самый сложный игрок, с которым мне доводилось сталкиваться? 

Это Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». 

Ранее ходили слухи, что де Лигт может продолжить карьеру в «Ман Юнайтед»

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   95 / 818
сегодня в 12:10
Только по тому что против Роналду не играл - Криш тупо находил нужный момент и забивал в обоих матчах, Сон был не в форме(а то бы пришлось Де Лигту работать больше чем против Реша), в Баварии сейчас деды(против которых молодому конечно проще), а Реал полностью провалился.
Хотя мог бы вспомнить Люка де Йонга, который в обоих матчах чемпа его проходил и в обоих матчах забивал Аяксу ;)
Red_team
Red_team
   254 / 818
сегодня в 12:07
Ну Рэш очень легкий и быстрый, а де Лигт - большой и толстый, ясное дело, что ему сложно было =)
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