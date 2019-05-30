Рибалта: «За Ракицкого мы заплатили справедливую цену»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вспомнил трансфер украинского защитника Ярослава Ракицкого в петербургский клуб.
Это то, о чем я уже говорил. Как в ситуации с Лео Паредесом, только наоборот. Один клуб хочет продать подороже, а другой купить подешевле. Считаю, что в итоге за Ярослава мы заплатили справедливую цену, и сейчас довольны его выступлением.
По неофициальной информации, трансфер обошелся клубу в 10 млн евро + еще 2 млн в качестве бонусов.
Небольшое уточнение,не клубу обошёлся,а российским налогоплательщикам.А заплатил ЭТОТ кто сидит в КУКУРУЗИНЕ.Не свои деньги,не жалко.
Небольшое уточнение,не клубу обошёлся,а российским налогоплательщикам.А заплатил ЭТОТ кто сидит в КУКУРУЗИНЕ.Не свои деньги,не жалко.