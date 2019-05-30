Рибалта: «За Ракицкого мы заплатили справедливую цену»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вспомнил трансфер украинского защитника в петербургский клуб.

Это то, о чем я уже говорил. Как в ситуации с Лео Паредесом, только наоборот. Один клуб хочет продать подороже, а другой купить подешевле. Считаю, что в итоге за Ярослава мы заплатили справедливую цену, и сейчас довольны его выступлением.