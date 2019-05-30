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Рибалта: «За Ракицкого мы заплатили справедливую цену»

сегодня, 21:04

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вспомнил трансфер украинского защитника Ярослава Ракицкого в петербургский клуб.

Это то, о чем я уже говорил. Как в ситуации с Лео Паредесом, только наоборот. Один клуб хочет продать подороже, а другой купить подешевле. Считаю, что в итоге за Ярослава мы заплатили справедливую цену, и сейчас довольны его выступлением.

По неофициальной информации, трансфер обошелся клубу в 10 млн евро + еще 2 млн в качестве бонусов.

 

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Союзник противников
Союзник противников
   16 / 807
сегодня в 21:53
Все сделки в "Зените" справедливые,какими бы абсурдными не казались окружающим.Но это пока группен-руководитель Миллер у власти.Говорят,ему на смену готовят молодого,а тот любит женский кёрлинг.
Anisovich
Anisovich ответил tolctoy
   36 / 807
сегодня в 21:40
По неофициальной информации, трансфер обошелся клубу в 10 млн евро + еще 2 млн в качестве бонусов. Небольшое уточнение,не клубу обошёлся,а российским налогоплательщикам.А заплатил ЭТОТ кто сидит в КУКУРУЗИНЕ.Не свои деньги,не жалко.
Налоплательщики платят за никому не нужные клубы, постоянно позорящие страну и футбол, типа ФК Свиньи (Тарасовка).
За адекватность
За адекватность
   14 / 807
сегодня в 21:32
По нынешним временам нормальную цену заплатили. На трансфермаркете цена 8, но за такие деньги "ШД" его не отпустил бы, они тоже продавать умеют неплохо. А то что Ракицкий усилил и внес свой вклад в чемпионство "Зенита", так это как по мне однозначно. А дальше время покажет.
Levadia
Levadia
   57 / 807
сегодня в 21:24
Зимние трансферы - лучшие,за последнее время!
tolctoy
tolctoy
   215 / 807
сегодня в 21:22
По неофициальной информации, трансфер обошелся клубу в 10 млн евро + еще 2 млн в качестве бонусов.
Небольшое уточнение,не клубу обошёлся,а российским налогоплательщикам.А заплатил ЭТОТ кто сидит в КУКУРУЗИНЕ.Не свои деньги,не жалко.
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