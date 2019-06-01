Восемь футболистов покинули «Астон Виллу»

«Астон Вилла», вышедшая по итогам сезона в АПЛ, рассталась с восьмеркой футболистов.
Это вратарь Марк Банн, защитники Алан Хаттон, Майка Ричардс и Ритчи Де Лает, а также хавбеки Альберт Адома, Миле Йединак, Томми Элфик и Гленн Уилэн. У всех этих игроков истекли контракты.
При этом Майка Ричардс вообще не выходит на поле с октября 2016 года из-за проблем с коленями. Не исключено, что 30-летний игрок повесит бутсы на гвоздь.
Хаттон, Йединак и Уилэн заслуженные игроки, но им пора на пенсию.
Хаттон, Йединак и Уилэн заслуженные игроки, но им пора на пенсию.