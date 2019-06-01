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Восемь футболистов покинули «Астон Виллу»

01 июня 2019, 20:38

«Астон Вилла», вышедшая по итогам сезона в АПЛ, рассталась с восьмеркой футболистов.

Это вратарь Марк Банн, защитники Алан Хаттон, Майка Ричардс и Ритчи Де Лает, а также хавбеки Альберт Адома, Миле Йединак, Томми Элфик и Гленн Уилэн. У всех этих игроков истекли контракты.

При этом Майка Ричардс вообще не выходит на поле с октября 2016 года из-за проблем с коленями. Не исключено, что 30-летний игрок повесит бутсы на гвоздь.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   103 / 816
02 июня в 01:54
Охренеть, Ричардс и Де Лает ещё не закончили!
Хаттон, Йединак и Уилэн заслуженные игроки, но им пора на пенсию.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
01 июня в 22:12
Йединак - боец, но годы берут свое
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
01 июня в 21:00
другие придут
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 20:52
Астон Вилла разваливается...
mortid
mortid
   145 / 816
01 июня в 20:45
Вот бы Спартак покинуло столько же упырей бездарных.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   199 / 816
01 июня в 20:43
Играть будет мед состав))
allemz
allemz
   57 / 816
01 июня в 20:42
Наш хрусталь оказывается с 2016 года на поле не выходил((
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