Восемь футболистов покинули «Астон Виллу»

01 июня 2019, 20:38

«Астон Вилла», вышедшая по итогам сезона в АПЛ , рассталась с восьмеркой футболистов.

Это вратарь , защитники Алан Хаттон, Майка Ричардс и Ритчи Де Лает, а также хавбеки Альберт Адома, Миле Йединак, Томми Элфик и . У всех этих игроков истекли контракты.

При этом Майка Ричардс вообще не выходит на поле с октября 2016 года из-за проблем с коленями. Не исключено, что 30-летний игрок повесит бутсы на гвоздь.