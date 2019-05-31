Конте стал новым главным тренером «Интера»

«Интер» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Детали контракта не разглашаются, но СМИ сообщают о соглашении до лета 2022 года.
📃 | UFFICIALE— Inter (@Inter) 31 мая 2019 г.
Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX
Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси».
Напомним, в четверг «Интер» объявил об отставке Лучано Спаллетти.
Поэтому их так бомбило от Валерошки. Аха-ха)
Поэтому их так бомбило от Валерошки. Аха-ха)
Но если взглянуть рационально, то это топ тренер статусом гораздо выше чем Интер, в том состоянии в котором клуб находится сейчас, и китайцам очень повезло подписать такого мастера.
То есть к новому сезону синяя часть Милана будет подходить с оптимизмом и новыми надеждами, как, впрочем, и происходит каждый год.
Но если взглянуть рационально, то это топ тренер статусом гораздо выше чем Интер, в том состоянии в котором клуб находится сейчас, и китайцам очень повезло подписать такого мастера.
То есть к новому сезону синяя часть Милана будет подходить с оптимизмом и новыми надеждами, как, впрочем, и происходит каждый год.
12 лет в Ювентусе как игрок,
Капитан команды
Всеобщая любовь и уважение
3года как тренер Юве
Чемпион и всеобщая благодарность
И вот спустя так мало времени
Пришел в стан заклятого врага...
Зачеееем....
Неужели не было других предложений
Уверен есть десятки других известных амбициозных богатых клубов
Не из числа врагов ювентуса..
Просто тварь этот конте
Шкура продажная
12 лет в Ювентусе как игрок,
Капитан команды
Всеобщая любовь и уважение
3года как тренер Юве
Чемпион и всеобщая благодарность
И вот спустя так мало времени
Пришел в стан заклятого врага...
Зачеееем....
Неужели не было других предложений
Уверен есть десятки других известных амбициозных богатых клубов
Не из числа врагов ювентуса..
Просто тварь этот конте
Шкура продажная
Зато наконец узнаем, кого уволили зря
Зато наконец узнаем, кого уволили зря
Буду поддерживать Интер в борьбе за Скудетто.
Буду поддерживать Интер в борьбе за Скудетто.