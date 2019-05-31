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Конте стал новым главным тренером «Интера»

31 мая 2019, 08:11

«Интер» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Детали контракта не разглашаются, но СМИ сообщают о соглашении до лета 2022 года.

Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси».

Напомним, в четверг «Интер» объявил об отставке Лучано Спаллетти.

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Rafus Scorpius
Rafus Scorpius ответил George-CFC
   506 / 816
01 июня в 12:36
Следовательно, первым делом Антонио выгонит Икарди?
Не думаю...полагаю, что если Икарди не перейдет в Юве( тут надо чтобы ушел Дыбала), то он останется. При графе он будет дисциплинирован, ну а если жена Икарди начнет что то мутить и сам Мауро поведется, то он получит СМС от Конте, как в случае с Костой в Челси. Короче, тут все в руках Икарди.
iBragim2102
iBragim2102
   663 / 816
31 мая в 22:15
Конте, ах ты 31а!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   304 / 816
31 мая в 22:02
    BagioR
    BagioR ответил Князю бан по барабану
       327 / 816
    31 мая в 20:10
    )))
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил BagioR
       36 / 816
    31 мая в 19:40
    Да он и не был ювентини.
    К стати, по твоему комменту под спойлером скажу, что ещё и росонерцы. Аха-ха)
    Поэтому их так бомбило от Валерошки. Аха-ха)
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил El Dassory
       36 / 816
    31 мая в 19:39
    Удачи Интеру.
    Но сначала Тотенхэму. Аха-ха)
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил BagioR
       36 / 816
    31 мая в 19:38
    Да он и не был ювентини.
    Да, обычный приспособленец, присосался к клубу и его успехам.
    BagioR
    BagioR ответил Князю бан по барабану
       327 / 816
    31 мая в 19:19
      BagioR
      BagioR ответил Гoлoвaч Ленa
         327 / 816
      31 мая в 19:16
      Да он и не был ювентини.
      ermak6848
      ermak6848
         139 / 816
      31 мая в 18:44
      Конте уважаемый тренер в футбольном сообществе..
      RMUKMU
      RMUKMU
         103 / 816
      31 мая в 18:27
      У Конте, конечно, богатая горбатая история, он замарался участием в договорняках, у него скверный характер и он постоянно грызётся с руководством, каким бы оно ни было. Не очень приятный он тип.
      Но если взглянуть рационально, то это топ тренер статусом гораздо выше чем Интер, в том состоянии в котором клуб находится сейчас, и китайцам очень повезло подписать такого мастера.
      То есть к новому сезону синяя часть Милана будет подходить с оптимизмом и новыми надеждами, как, впрочем, и происходит каждый год.
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Sadjon
         36 / 816
      31 мая в 18:23
      Удачи Конте в Интере.....все конечно же ждали Симеоне
      Роналду уже кастрировал Симеоне. Теперь и до парика доберётся. Аха-ха)))
      Гoлoвaч Ленa
      Гoлoвaч Ленa
         376 / 816
      31 мая в 16:40
      Не понимаю
      12 лет в Ювентусе как игрок,
      Капитан команды
      Всеобщая любовь и уважение
      3года как тренер Юве
      Чемпион и всеобщая благодарность
      И вот спустя так мало времени
      Пришел в стан заклятого врага...
      Зачеееем....
      Неужели не было других предложений
      Уверен есть десятки других известных амбициозных богатых клубов
      Не из числа врагов ювентуса..
      Просто тварь этот конте
      Шкура продажная
      beefs
      beefs
         144 / 816
      31 мая в 16:33
      Поссмориим что из этого выйдет...
      Тага Дага
      Тага Дага
         123 / 816
      31 мая в 15:59
      Очень тепло отношусь к Конте,максимум на что можно рассчитывать. ..это второе место...главное роль определённо.
      Медив
      Медив ответил George-CFC
         29 / 816
      31 мая в 15:58
      Со среды пью и вроде где-то видел что АВБ в Марсель? Или показалось?
      Вроде в Китае был, может уже вернулся
      George-CFC
      George-CFC ответил Rafus Scorpius
         366 / 816
      31 мая в 15:55
      Следовательно, первым делом Антонио выгонит Икарди?
      George-CFC
      George-CFC ответил Медив
         366 / 816
      31 мая в 15:52
      Со среды пью и вроде где-то видел что АВБ в Марсель? Или показалось?
      Медив
      Медив ответил George-CFC
         29 / 816
      31 мая в 15:48
      Ой да, фига затупил) этих бывших так много, что не сосчитать)
      Вот, о чем и говорю. Осталось отправить Мавра в Милан. Для какого-нибудь Лацио сгодится и Боаш. И топ-6 претендентов будут полностью укомплектованы. Можно еще Гуса в какой-нибудь середняк, как Х-фактор
      Rafus Scorpius
      Rafus Scorpius
         506 / 816
      31 мая в 15:45
      Антонио в моих глазах мастодонт среди алленаторе, он будет ломать всех и вся, кто будет противиться ему в плане взглядов на игру ( имею ввиду игроков). При всей мегасимпатии к Ювентусу, сегодняшнему Антонио в Юве не место...не сработаются они с Роналду однозначно. Интер это интересно, но я почему то думал, что либо Милан, либо Рома. а так. Спаллети может вернуться в Рому ( в который раз), либо попробовать себя в Милане.А так резюмирую: В новом сезоне Интер будет пытаться составлять конкуренцию Ювентусу, но это будет плюс/минус несколько пунктов в отличие от Спаллети. Юве еще раза два, как минимум будет чемпионом Италии.
      George-CFC
      George-CFC ответил Медив
         366 / 816
      31 мая в 15:45
      Ой да, фига затупил) этих бывших так много, что не сосчитать)
      Медив
      Медив ответил George-CFC
         29 / 816
      31 мая в 15:43
      Ди Маттео в Рому)
      Не, Раньери ж тоже подходит. Пусть оставляют.
      Зато наконец узнаем, кого уволили зря
      George-CFC
      George-CFC ответил Медив
         366 / 816
      31 мая в 15:37
      Ди Маттео в Рому)
      George-CFC
      George-CFC
         366 / 816
      31 мая в 15:34
      Удачи, Антонио! Смелый поступок... не думал, что такая сильная личность пойдёт на такое.
      Буду поддерживать Интер в борьбе за Скудетто.
      Sadjon
      Sadjon
         276 / 816
      31 мая в 14:07
      Удачи Конте в Интере.....все конечно же ждали Симеоне
      El Dassory
      El Dassory
         142 / 816
      31 мая в 13:43
      Удачи Интеру.
      El Dassory
      El Dassory ответил Князю бан по барабану
         142 / 816
      31 мая в 13:42
      Потому что ты .... ....... ..... .....
      BDA81
      BDA81
         703 / 816
      31 мая в 12:15
      у Конте не получится ни чего. Шило на мыло поменяли.
      kotmyshka
      kotmyshka
         69 / 816
      31 мая в 11:55
      посмотрим, что изменится...
      spartach091
      spartach091
         116 / 816
      31 мая в 11:44
      В Интере скоро наверно все будут работать, кто ушёл из Юве)))
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