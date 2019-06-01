Французская авантюра

01 июня 2019, 11:00

Жуниньо вернулся в «Лион», чтобы управлять всем. Но его первое же решение вызывает вопросы. «Соккер.ру» считает, что клуб пошел на риск.

Болельщики «Лиона» озадачены. Президент клуба Жан-Мишель Ола изменил своей традиции и предпринял попытку по-новому начать руководить клубом, что после долгих лет стандартной практики и читаемого стиля выглядит для многих большой авантюрой. Но и предъявить претензии язык не поворачивается – Ола неплохо подстраховался. Или же загнал сам себя в тупик. Зависит от того, как «Лион» выступит уже в следующем сезоне.

Дело в том, что на пост спортивного директора «Лиона» был назначен, пожалуй, самый легендарный футболист команды – Жуниньо. Его обожают все фанаты лионского клуба, это невероятно любимый ими игрок, с которым связывают самый успешный период в истории «Лиона». За свою карьеру в этом клубе мастер штрафных провел 343 матча, забил ровно 100 голов и сделал 62 голевые передачи в период с 2001 по 2009 год.

Описывать технику, способности и ум этого футболиста не нужно – об этом написано множество материалов. Однако пост спортивного директора – это совсем другое дело. И «Лион», надо сказать, никогда не работал по такой концепции. Всегда в клубе все решал лично Ола, который со своими советниками, которые находились в основном в тени, вершил судьбы тренеров и даже игрового стиля, не говоря уже о трансферной политике.

Теперь же Ола решил все карты передать Жуниньо, о чем прямо и заявил, подчеркнув, что вся полнота ответственности лежит отныне на бразильце. И вот тут кроется как раз загвоздка. Если Жуниньо, не имеющий опыта работы менеджером, провалится, то что делать Ола и болельщикам? Легендарный ореол вокруг фигуры бразильца откровенно подпортится.

Какое-то время ему будут прощать многое, но и фанаты понимают, что играть в футбол и работать спортивным директором – совсем разные вещи. Да и сам Ола – насколько просто ему будет отойти от дел и лишь наблюдать со стороны? Его достаточно взрывной характер периодически будет подталкивать к тому, чтобы вмешаться в работу Жуниньо, а это может создать в случае каких-то неблагоприятных условий почву для конфликта. И тогда вся эта затея посыплется.

Наконец, те самые советники Ола и так называемая «старая администрация» «Лиона», на которой во многом была построена эффективная система преемственности в клубе. Вряд ли они довольны тем, что вся власть мигом перешла в руки Жуниньо. И если начнется отток недовольных оттуда, то «Лион» рискует потерять главное, что у него есть – умение держать свой статус за счет собственных воспитанников и содержательного футбола.

Кто-то уже опасается засилья бразильцев, которыми станет закупаться без оглядки новое руководство клуба. Но это все – пессимистичные версии, которые все равно нельзя отбрасывать. К тому же первое решение Жуниньо как раз намекает, что опасения-то могут быть оправданными. «Лион» впервые за долгие годы будет тренировать не человек из системы, не француз, а друг Жуниньо.

То есть спортивный директор сразу оценил не какие-то профессиональные характеристики тренера, которые необходимы «Лиону», а пригласил своего хорошего товарища Силвиньо, который ранее играл за «Арсенал», «Барселону», но тоже не имеет самостоятельного опыта. Он трудился ассистентом в разных бразильских клубах, даже в итальянском «Интере» и сборной Бразилии. Но этот человек не имеет еще и никакого отношения к французскому футболу и «Лиону».

Если «Монако», назначая ошибочно Тьерри Анри на пост главного тренера, рассчитывал на то, что легенда будет даже без самостоятельного опыта вдохновлять команду, то на что рассчитывает «Лион»? Такое первое управленческое решение Жуниньо вызывает настороженность. (А Ола говорил, что именно Жуниньо подбирал главного тренера). К тому же опять имеем загвоздку. Если Силвиньо провалится, то друг Жуниньо насколько быстро его уволит и поймет, что совершил ошибку?

Ола своим одним решением заложил столько бомб под устойчивость системы «Лиона», что диву даешься, как это все не было учтено. С другой стороны, Ола долго шел по одной рабочей схеме в последние годы. Результат она давала, но не максимальный. Почему бы не попробовать что-то поменять? Почему бы не рискнуть?

Интересно, что Жуниньо и Силвиньо уже на первой пресс-конференции подчеркнули именно те моменты в игре команды, к которым претензий у фанатов было больше всего. Это несколько обнадеживает. Все же прекрасно понимают, что у «Лиона» шикарный состав, а когда команда настроена, она умеет показывать чуть ли не лучший в мире футбол. Но есть проблема – тот самый настрой.

Жуниньо:

Мы должны быть психологически собранными все 38 туров в чемпионате. Нельзя упускать концентрацию. В этом базисе мы уступаем. Этой команде не хватает агрессии, ей нравится играть в футбол, но это не всегда наносит урон сопернику. Мы должны сохранять настрой. Наша игра в обороне слаба, потому что мы работаем недостаточно усердно. Придется менять менталитет и у нападающих, чтобы они больше отрабатывали на защиту. Есть вещи в характере и в отношении к делу, которые нужно менять. Легко быть мотивированным в матче с большим клубом в Европе, но нужно быть сильным и во Франции. Я мечтаю, чтобы мы были близки к ПСЖ в Лиге 1, играя с полной самоотдачей. Нам не хватает настоящих лидеров по духу, чтобы выигрывать трофеи.

Силвиньо:

Футбол определяется результатами. Я их не могу контролировать. Но я могу контролировать работу футболистов. Могу заверить вас, они будут работать много. Мы не можем играть в футбол без вдохновения и души. Мы будем работать над всеми концепциями, но в них точно должны быть вдохновение и душа. Лучший игрок этой команды родился 3 августа 1950 года – это «Лион»!

Если отталкиваться от слов нового бразильского руководства «Лиона», то они попадают точно в цель. Именно из-за претензий по самоотдаче и настрою команды вынужден был под давлением фанатов покинуть пост главного тренера Бруно Женезио. Да и другие наставники не могли справиться с частой апатией и расхлябанностью талантливых лионцев. Возможно, именно жесткую дисциплину, а не безрассудные управленческие решения принесут неопытные Жуниньо и Силвиньо. И тогда Ола с его авантюрным решением будет на коне.