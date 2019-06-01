Появилось видео с места аварии, в которой погиб Рейес

01 июня 2019, 22:57

Появилось видео, на котором запечатлены последствия автомобильной аварии, в которой погиб бывший нападающий сборной Испании .

Авария случилась по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Предполагается, что причиной трагедии стала высокая скорость, с которой ехал футболист.