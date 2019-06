Появилось видео с места аварии, в которой погиб Рейес

Появилось видео, на котором запечатлены последствия автомобильной аварии, в которой погиб бывший нападающий сборной Испании .

Авария случилась по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Предполагается, что причиной трагедии стала высокая скорость, с которой ехал футболист.

The moment of raising the car of the late player Antonio Reyes burning completely as a result of high speed and collision with concrete barrier of the type Mercedes Prabus S550#arsenal #RealMadrid #reyes



