Появилось видео с места аварии, в которой погиб Рейес

Появилось видео, на котором запечатлены последствия автомобильной аварии, в которой погиб бывший нападающий сборной Испании Хосе Антонио Рейес.
Авария случилась по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Предполагается, что причиной трагедии стала высокая скорость, с которой ехал футболист.
The moment of raising the car of the late player Antonio Reyes burning completely as a result of high speed and collision with concrete barrier of the type Mercedes Prabus S550#arsenal #RealMadrid #reyes— google sports ✌🏼 (@kboresli) 1 июня 2019 г.
pic.twitter.com/jcXiXXOtH2
А так, я его не осуждаю лично, это факт.
А так, я его не осуждаю лично, это факт.
Таким образом, на одного отбитого потенциального убийцу за рулем в этом мире, в частности в Испании, стало меньше. Возможно это обстоятельство в долгосрочной перспективе спасет жизни и здоровье других, ни в чем невиновных, законопослушных людей.
p.s. Я 5 лет назад друга потерял из-за подобного "гонщика" - разогнался, не справился с управлением и вылетел на встречку. Друг погиб, его жена - пожизненный инвалид на коляске.
Таким образом, на одного отбитого потенциального убийцу за рулем в этом мире, в частности в Испании, стало меньше. Возможно это обстоятельство в долгосрочной перспективе спасет жизни и здоровье других, ни в чем невиновных, законопослушных людей.
p.s. Я 5 лет назад друга потерял из-за подобного "гонщика" - разогнался, не справился с управлением и вылетел на встречку. Друг погиб, его жена - пожизненный инвалид на коляске.