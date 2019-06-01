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Появилось видео с места аварии, в которой погиб Рейес

01 июня 2019, 22:57

Появилось видео, на котором запечатлены последствия автомобильной аварии, в которой погиб бывший нападающий сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

Авария случилась по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Предполагается, что причиной трагедии стала высокая скорость, с которой ехал футболист.

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответил Sergey Z
   169 / 816
02 июня в 10:03
Я смотрю, ты очевидец происшествия и был с ним за рулём? Знаешь скорость! Погибли люди, а ты занимаешься осквернением погибших, не зная истинных причин!!!
Плохо то что он не подумал о том кто рядом с ним был и о тех кого он мог затронуть, как итог сам погиб и еще его брат погиб..

А так, я его не осуждаю лично, это факт.
Sergey Z
Sergey Z ответил Dani Alves
   243 / 816
02 июня в 00:41
почему жалко? он гнал по трассе с бешеной скоростью, в 2 раза превышающей установленную норму. Тем самым он подвергал опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Таким образом, на одного отбитого потенциального убийцу за рулем в этом мире, в частности в Испании, стало меньше. Возможно это обстоятельство в долгосрочной перспективе спасет жизни и здоровье других, ни в чем невиновных, законопослушных людей. p.s. Я 5 лет назад друга потерял из-за подобного "гонщика" - разогнался, не справился с управлением и вылетел на встречку. Друг погиб, его жена - пожизненный инвалид на коляске.
Я смотрю, ты очевидец происшествия и был с ним за рулём? Знаешь скорость! Погибли люди, а ты занимаешься осквернением погибших, не зная истинных причин!!!
Dani Alves
Dani Alves ответил Sergey Z
   748 / 816
02 июня в 00:32
Очень жаль парня!!! Соболезную родным и близким!!!
почему жалко? он гнал по трассе с бешеной скоростью, в 2 раза превышающей установленную норму. Тем самым он подвергал опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.
Таким образом, на одного отбитого потенциального убийцу за рулем в этом мире, в частности в Испании, стало меньше. Возможно это обстоятельство в долгосрочной перспективе спасет жизни и здоровье других, ни в чем невиновных, законопослушных людей.

p.s. Я 5 лет назад друга потерял из-за подобного "гонщика" - разогнался, не справился с управлением и вылетел на встречку. Друг погиб, его жена - пожизненный инвалид на коляске.
Sergey Z
Sergey Z ответил Так Себе Аналитик
   243 / 816
01 июня в 23:29
Родные тоже погибли, два двоюродных брата-пассажира.
Спасибо за информацию!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Sergey Z
   5 / 816
01 июня в 23:26
Родные тоже погибли, два двоюродных брата-пассажира.
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 816
01 июня в 23:09
Очень жаль парня!!! Соболезную родным и близким!!!
311
311
   30 / 816
01 июня в 23:05
Может пьяный был, раз на ровном месте разогнался и не смог справиться с управлением.
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