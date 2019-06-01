Футбольные интриги финала Лиги чемпионов

01 июня 2019, 17:43

Или Клопп, или Почеттино выиграют первый финал с нынешними клубами. «Соккер.ру» напоминает об интригующих игровых моментах.

Почеттино сыграет в два центрбека?

Скорее всего, с двумя, хотя тактика «шпор» часто меняется даже по ходу матчей. Например, у Маурисио благодаря универсальности Вертонгена есть возможность поставить схему «4-2-3-1», но при этом слева выбрать не Роуза, а Яна. Тогда бельгиец при выходе в атаку будет в центре – Трипьер поднимется выше справа, и схема превратиться в «5-3-2», или даже в «5-4-1».

А в фазе обороны, чтобы «Ливерпуль» не зверствовал на краях поля, «шпоры» сыграют, как нарисуют на графике изначально. Но многие предполагают, что Почеттино не будет выбирать слишком осторожную тактику, ведь Эриксен и Алли имеют опыт работы в центре поля. То есть модель игры может быть «плавающей», пускай и в рамках константы – если Вентонген будет в центре, то никакого риска и тройки центральных.

А вот если оставлять в запасе Сона как джокера – выпуская в атаке дуэт Моуры и Кейна, то Алли станет инсайдом, как и Лукас, или плеймейкером, как умеет, а Ваньяма – или Уинкс, которого сами англичане стали определять в основу за последние сутки, сформируют трио в центре полузащиты с Сиссоко и Эриксеном. Такой вариант хорош мгновенным переходом к английской схеме с ромбом в атаке, хотя нагрузка на крайних беков – Роуза и Трипьера, в таком случае будет высокой.

Фирмино сформирует «даймонд»?

Чем отличается атака «Ливерпуля» весны прошлого года от атаки весны нынешнего? Во-первых, Салах изменился. Сейчас египтянин чаще отвлекает на себя внимание, чем старается быть тем, на кого должна играть вся команда. Во-вторых, Мане в прошлом сезоне садился в зону левого инсайда, а сейчас пользуется тактикой Мохамеда – чаще вбегает в штрафную.

Как и в прошлом сезоне, благодаря универсальности Фирмино – Бобби в юности не был нападающим, играл «десятку», можно превращать схему «4-3-3» в «4-3-1-2», ведь Мане и Салах частенько в штрафной площади, а бразильский нападающий садится глубже, ведет борьбу за мяч, отдает передачи, жертвует шансами забить, чтобы команда работала. И если Фирмино оказывается на позиции Зидана – получаем «даймонд».

Английский ромб, если Вейналдум поднимается для прессинга выше слева, а Хендерсон – справа, работает, ведь для Фабиньо – парня, который и на флангах защиты в «Монако» появлялся, не составляет труда переход в опорную зону почти на линию защитников Ван Дейка и Матина. У «Ливерпуля» такая же хитрая конструкция, как у «Тоттенхэма», только экспериментов с тремя центральными не было, и формально Клопп играет «4-3-3».

Кейн будет играть с первых минут?

Важный вопрос, ведь вариантов полно. Можно поставить Харри сразу – хотя надо учитывать, что Ван Дейк и Матип рослые парни, привыкли вести верховую борьбу и драться с крепкими форвардами. А можно оставить Кейна на скамейке в качестве джокера, и тогда Сон и Моура попробуют еще раз «зажечь» без центрального нападающего. Хотя такой подход, пока Харри лечился, не всегда работал.

Например, без гола Льоренте не смогли бы пройти «Манчестер Сити», да и против «Аякса» не было четкой атакующей игры с огромным количеством командных моментов. Кейн ведь не случайно за последние годы столько мячей наколотил – ровно 100 штук за три сезона. Поэтому его возвращение может добавить атакам «шпор» осмысленность и солидность. С Харри можно и навесами сыграть – Трипьер и Роуз справятся с задачей.

Кроме того, английский нападающий достаточно умный, чтобы уводить за собой то Матипа, то Ван Дейка. А опыт последних матчей «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» показывает, как полезно бывает сделать длинный заброс на фланг, когда «красные» высоко поднимают линию защиты – тогда многие из состава «шпор», например, Моура, Сон или тот же Сиссоко – в сборной Франции имел опыт игры на правом фланге, способны выйти к воротам Алиссона. Кейн обеспечивает мощь, но уловки использовать не мешает.

Сработает ли прессинг «красных»?

Очень важная разница между финалистами – отношение к прессингу. Если посмотреть специальные карты, где отмечена оборонительная активность команд по зонам, то на всю АПЛ найдете два клуба, которые прессингуют соперника, начиная с чужой штрафной – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Причем только у «Челси» подход похожий, но нет игроков атаки для аналогичной картины высокого давления.

Фирмино, Мане и Салах очень мешали защитникам «шпор» начинать атаки – Почеттино приходилось в перерыве менять схему «build up» - построения атак, чтобы выбрать из-под давления. А что же сами «шпоры»? У них картина примерно как у «Эвертона», причем «шпоры» совсем не давят на чужих центральных защитников. Их идея – чтобы соперник расслабился, высоко держал линию обороны, а «Тоттенхэм» мог сработать на линии офсайда.

Для «Ливерпуля» крайне важно, чтобы не было давления при выходе в атаку на первой трети поля от ворот Алиссона, а дальше постепенно нагнетают. Не в центре, где нет ставки на высокую игру хавбеков или длительные комбинации, а на флангах – у Клоппа за счет двужильности крайних беков появилась привычка превращать схему в «2-3-5» в фазе высоченного прессинга. Если «шпоры» не справятся с давлением «Ливерпуля» - зацепиться за положительный результат станет крайне сложно.

Кто сегодня порадует реализацией?

Вы только никому не говорите, но у «Ливерпуля» есть один скелет в шкафу. Если посмотрите на реализацию в АПЛ , то увидите шикарную картину – Салах забил, что имел, Мане выступил даже лучше, а Фирмино где-то посередине, но тоже без большого количества верных промахов. А вот в ЛЧ у Мохамеда 46 ударов и всего 4 мяча (реализация меньше 9 %), у Мане – 25 ударов и те же 4 гола (16 %), а у Фирмино 17 ударов и тоже 4 мяча (23.5 % реализации).

Только бразилец крут, зеркальная ситуация с АПЛ , где Мане и Салах сыграли эффективно. А в ЛЧ все было иначе – испортили немало отличных шансов, забивая порой из ничего. А вот у «Тоттенхэма» другая стратегия и похожая картина. У Кейна 31 удар, у Сона – 30, у Эриксена – 25, у Моуры – 24, у Алли – 14. При этом Харри превратил в голы 16 % ударов (почти двое лучше, чем показатель Салаха), Лукас – 20.8 %, а Сон – 13.3 %. Причем если добавить все моменты сезона, то КПД у южного корейца выше, чем у Мане!

При этом «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов забил сравнительно немного – 20 мячей, а у «Ливерпуля» на два гола больше. О чем это говорит? О важности реализации, ведь она у двух финалистов, мягко говоря, не всегда крутая. Например, у «шпор» всего 20 голов после 185 ударов – 10.8 % подходов реализовали. А у «Ливерпуля» показатель лишь чуть лучше – 12.4 %. Но разница эта за счет Ориги – 2 удара за ЛЧ и 2 гола, Вейналдума – каждый шестой его удар стал результативным, и Ван Дейка – 2 гола после 9 ударов.

Контратаки «шпор» принесут успех?

Про фланги «Ливерпуля» можно дополнительно не рассуждать. Тут интриги нет, понятно, что от Робертсона и Александер-Арнольда в финале многое зависит. И от того, как центральные хавбеки «шпор», раз среди них нет Канте, справятся с чертовой жертвенной работой. Уинкс, Ваньяма и Сиссоко позволяли соперникам оказываться у себя за спиной. Оставьте Мане, Фирмино и Салаха между линиями – Льорис пропустит.

Следовательно, «Тоттенхэму» надо успешно отвечать на чужие позиционные атаки. Интригой матча является работа Кейна, Алли и других игроков атаки «шпор» впереди. «Тоттенхэм» показал, что может собрать количество ударов – физика позволяет контратаковать. С «Боруссией», МС и «Аяксом» отвечали выстрелами на выстрелы. Но поскольку оба финалиста то реализуют шансы на пустом месте, то мажут по 21 раз за вечер, как «шпоры» в Амстердаме, сегодня вопрос реализации резких выпадов крайне важен.

Кто переборет умение «мазать» - тот возьмет кубок? Только кажется, что моментов будет много с таким-то подходом команд – финалисты не играют от обороны. Но в решающий вечер вполне могут осторожничать. Вряд ли получится, как в финале Лиги чемпионов из Африки – когда матч пришлось прервать в результате скандала с судейством, так что сегодня в Мадриде точно будет новый футбольный король с кубком чемпионов. Впервые за много лет это не «Реал» и не «Барселона», но так даже лучше.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль», будучи изученными на протяжении сезона – десятки раз рассказывали об их приключениях, еще способны удивить. И не только тем, что начнут размен голами, не дожидаясь овертайма. Получится красиво, если кубок достанется тем, кто в финальном матче покажет себя с новой тактической стороны. Или останется верен себе, но сыграет красиво во всех смыслах.