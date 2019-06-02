Желудков: «„Зениту“ не нужны свои воспитанники»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков раскритиковал руководство клуба за то, что «сине-бело-голубые» делают ставку на легионеров, а не на своих воспитанников.
Конечно, есть обида за питерский футбол. «Зениту» не нужны футболисты, которых воспитывают наши школы. У них задачи другие. Им проще за бешеные деньги купить легионеров и бороться за первое место. А чтобы при этом еще и своих игроков готовить, как делает «Краснодар». У них три молодых парня в «основе» играют. Здесь такого никогда, похоже, не будет.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать защитника «Краснодара» Сергея Петрова, который является воспитанником чемпионов России.
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Именно поэтому англичане на уровне сборной ничего НЕ выигрывают.
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Именно поэтому англичане на уровне сборной ничего НЕ выигрывают.
такая практика в фк Зенит...
такая практика в фк Зенит...
Времена нынче не те...
Тренеров приглашают на сезон....4 сезона - 4 тренера...
Нужен быстрый результат...
Главный тренер с "лавочниками" то не со всеми познакомится успевает а вы про подключение молодёжи из школы...))
Зенит же не враг сам себе....и если бы в школе были ребята по уровню подготовки на равне с Дриусси не было бы смысла вести 19-ти летнего аргентинца с другой части глобуса во времена лимита...
Знать школы дают такой уровень что не хватает для игры в основе....а наигрывать их и ждать достижения уровня ни один тренер не будет не имея в запасе 4-5-ти лет гарантии защиты от того что самого не "попросят" по "обоюдному решению сторон"....))))
Времена нынче не те...
Тренеров приглашают на сезон....4 сезона - 4 тренера...
Нужен быстрый результат...
Главный тренер с "лавочниками" то не со всеми познакомится успевает а вы про подключение молодёжи из школы...))
Зенит же не враг сам себе....и если бы в школе были ребята по уровню подготовки на равне с Дриусси не было бы смысла вести 19-ти летнего аргентинца с другой части глобуса во времена лимита...
Знать школы дают такой уровень что не хватает для игры в основе....а наигрывать их и ждать достижения уровня ни один тренер не будет не имея в запасе 4-5-ти лет гарантии защиты от того что самого не "попросят" по "обоюдному решению сторон"....))))
Сколько было воспитанников у Зенита в 2008? Плюс не только воспитанников, а ещё и людей из других клубов, взятых в своё время за копейки и доведённых до уровня того сезона, и зажигавших потом на Чемпионате Европы, кстати. Сколько было воспитанников у Зенита Морозова и Петржелы, выигрывавших медали и выходивших в финал кубка?
А что после их ухода? Последние воспитанники, которых наигрывал ещё Властимил, кончились, ибо с наигрыванием новых у нас полный завал ещё со второй половины нулевых. Но тогда ещё задел Морозова и Петржелы работал, и команда в 2007-08 годах, наконец, выиграла всё то, чего заслуживала уже давно. Потом работал Спаллетти, который построил лучшую команду в стране, но опять же, костяк, в основном оставался старый.
Потом наступил этот несчастный 2012 год, когда команду разрушило своё же руководство, захотевшее иметь денежный мешок типа Реала, ПСЖ или Сити. И оно не учло, что в Европе места такие уже заняты, мы им там не нужны такие.
И мало того, что этот "амбициозный клуб, собирающих лучших" начал лететь далеко не топовым Байерам, Бенфикам, Торинам, Сэлтикам, Вильярреалам и прочим, так ещё и в России, при ЛУЧШИХ в стране условиях, всего ДВА чемпионства за СЕМЬ лет! В чемпионате, где у нас "конкурентов нет", как любят говорить сторонники руководства! Это действительно круче "фермы" по типу Аякса?
Сколько было воспитанников у Зенита в 2008? Плюс не только воспитанников, а ещё и людей из других клубов, взятых в своё время за копейки и доведённых до уровня того сезона, и зажигавших потом на Чемпионате Европы, кстати. Сколько было воспитанников у Зенита Морозова и Петржелы, выигрывавших медали и выходивших в финал кубка?
А что после их ухода? Последние воспитанники, которых наигрывал ещё Властимил, кончились, ибо с наигрыванием новых у нас полный завал ещё со второй половины нулевых. Но тогда ещё задел Морозова и Петржелы работал, и команда в 2007-08 годах, наконец, выиграла всё то, чего заслуживала уже давно. Потом работал Спаллетти, который построил лучшую команду в стране, но опять же, костяк, в основном оставался старый.
Потом наступил этот несчастный 2012 год, когда команду разрушило своё же руководство, захотевшее иметь денежный мешок типа Реала, ПСЖ или Сити. И оно не учло, что в Европе места такие уже заняты, мы им там не нужны такие.
И мало того, что этот "амбициозный клуб, собирающих лучших" начал лететь далеко не топовым Байерам, Бенфикам, Торинам, Сэлтикам, Вильярреалам и прочим, так ещё и в России, при ЛУЧШИХ в стране условиях, всего ДВА чемпионства за СЕМЬ лет! В чемпионате, где у нас "конкурентов нет", как любят говорить сторонники руководства! Это действительно круче "фермы" по типу Аякса?
У финалистов ЛЕ, у Челси и Арсенала - плохие школы ???
Отличные.....
Тогда почему в старте на финал из 22-х игроков английских команд вышел лишь 1 англичанин-воспитанник ????
У финалистов ЛЕ, у Челси и Арсенала - плохие школы ???
Отличные.....
Тогда почему в старте на финал из 22-х игроков английских команд вышел лишь 1 англичанин-воспитанник ????
Но мы же не осуждаем этих людей за это.
Кстати насчёт Краснодара, Галицкий тоже покупает много варягов и доверяет больше им чем своим. По поводу трёх своих. Игнатьев потерялся, Шипи уже доказал, что это игрок только замены и последних минут, в основе он теряется. Могу отметить только Сафонова, но надо посмотреть как он будет играть в следующем сезоне.
Если уж и приводить пример, то у Локо больше своих в основе играет, причем на ведущих ролях.
Но мы же не осуждаем этих людей за это.
Кстати насчёт Краснодара, Галицкий тоже покупает много варягов и доверяет больше им чем своим. По поводу трёх своих. Игнатьев потерялся, Шипи уже доказал, что это игрок только замены и последних минут, в основе он теряется. Могу отметить только Сафонова, но надо посмотреть как он будет играть в следующем сезоне.
Если уж и приводить пример, то у Локо больше своих в основе играет, причем на ведущих ролях.
Будут свои воспитанники - не будет побед.Плохо!
Легионеров много - тоже плохо!
Будут свои воспитанники - не будет побед.Плохо!
Легионеров много - тоже плохо!
А Галицкому, конечно, удачи! Он редкий пример в российском футболе...)))
А Галицкому, конечно, удачи! Он редкий пример в российском футболе...)))