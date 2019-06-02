Желудков: «„Зениту“ не нужны свои воспитанники»

02 июня 2019, 10:26

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков раскритиковал руководство клуба за то, что «сине-бело-голубые» делают ставку на легионеров, а не на своих воспитанников.

Конечно, есть обида за питерский футбол. «Зениту» не нужны футболисты, которых воспитывают наши школы. У них задачи другие. Им проще за бешеные деньги купить легионеров и бороться за первое место. А чтобы при этом еще и своих игроков готовить, как делает «Краснодар». У них три молодых парня в «основе» играют. Здесь такого никогда, похоже, не будет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать защитника «Краснодара» Сергея Петрова, который является воспитанником чемпионов России.