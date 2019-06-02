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Желудков: «„Зениту“ не нужны свои воспитанники»

02 июня 2019, 10:26

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков раскритиковал руководство клуба за то, что «сине-бело-голубые» делают ставку на легионеров, а не на своих воспитанников.

Конечно, есть обида за питерский футбол. «Зениту» не нужны футболисты, которых воспитывают наши школы. У них задачи другие. Им проще за бешеные деньги купить легионеров и бороться за первое место. А чтобы при этом еще и своих игроков готовить, как делает «Краснодар». У них три молодых парня в «основе» играют. Здесь такого никогда, похоже, не будет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать защитника «Краснодара» Сергея Петрова, который является воспитанником чемпионов России. 

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Все комментарии
n272nm
n272nm
03 июня в 00:31
Если бы свои воспитанники были достойного уровня, то Зенит их вводил бы в основу. Увы, новых Аршавиных с Кержакковыми не видать. Если Желудков хочет, чтобы в Зените играли сплошь доморощенные розовощекие воспитанники, то это будет, в лучшем случае, уровень ФНЛ. Если Желудков этого хочет, то это его личные проблемы. Я считаю, что в команде должны играть сильнейшие. Плюс ко всему, хочется видеть успешное выступление Зенита в еврокубах, а там без легионеров не обойтись.
1 команда
1 команда
   423 / 816
02 июня в 23:19
Эта проблема волнует больше свиней, чем сам Зенит, они давно на зулусов перешли и пэдров.
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 20:29
от них вред один !
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   357 / 816
02 июня в 18:57
Никто никому ничего не будут доказывать...... У финалистов ЛЕ, у Челси и Арсенала - плохие школы ??? Отличные..... Тогда почему в старте на финал из 22-х игроков английских команд вышел лишь 1 англичанин-воспитанник ????
Тогда почему в старте на финал из 22-х игроков английских команд вышел лишь 1 англичанин-воспитанник ???
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Именно поэтому англичане на уровне сборной ничего НЕ выигрывают.
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
02 июня в 18:06
У них три молодых, и третье место. А нам золото надо.
mikysss
mikysss
   346 / 816
02 июня в 15:23
так понятно дело - купим халков, шницелей и всяких маркизов - государство платит а воспитанники? они даж из фнл вылетели, на фиг они нужны
VV V
VV V
   178 / 816
02 июня в 14:12
С воспитанниками надо возиться, а здесь проплатил из общих государственных денег страны за готового футболиста и всё хорошо ! Так и олигофрен сможет вести трансферную политику клуба, что доказывает государственный Зенит !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   77 / 816
02 июня в 13:38
Игрушка должна радовать здесь и сейчас..вот вся истина.
wingback
wingback
   153 / 816
02 июня в 13:15
Потому что в футбольной академии детскими тренерами работают бывшие кривоногие днари, которые кривоногих днарей и воспитывают...
ermak6848
ermak6848
   139 / 816
02 июня в 13:10
бакланы прилетаю и улетают ....
такая практика в фк Зенит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 12:58
Какие воспитанники.....
Времена нынче не те...
Тренеров приглашают на сезон....4 сезона - 4 тренера...
Нужен быстрый результат...
Главный тренер с "лавочниками" то не со всеми познакомится успевает а вы про подключение молодёжи из школы...))
Зенит же не враг сам себе....и если бы в школе были ребята по уровню подготовки на равне с Дриусси не было бы смысла вести 19-ти летнего аргентинца с другой части глобуса во времена лимита...
Знать школы дают такой уровень что не хватает для игры в основе....а наигрывать их и ждать достижения уровня ни один тренер не будет не имея в запасе 4-5-ти лет гарантии защиты от того что самого не "попросят" по "обоюдному решению сторон"....))))
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
02 июня в 12:24
Жалко воспитанников Зенита.
Nikola45
Nikola45
   183 / 816
02 июня в 12:06
Так воспитывай так что бы пробивались в основу! Кто против?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ZENIT GOAL
   5 / 816
02 июня в 11:54
А Миллеру вообще плевать на молодёжь, он Халками и грезит, и в Академии поэтому повальный блат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ZENIT GOAL
   5 / 816
02 июня в 11:53
Сейчас просто и система такая, при которой заиграть сложно. Тренерам выгоднее взять 300.000 зелени от богатых родителей, чем взять туда талантливого игрока, за которого они шиш получат. Поэтому и на таком месте Зенит-2, что это сборище папенькиных сынков, а не игроков.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Так Себе Аналитик
   273 / 816
02 июня в 11:47
Дело не только в этом. Если бы он только по старинке школу "Зенит" развивал, никаких проблем бы не было, но он скупил и слил вместе лучшие школы города создав одного монстра - академию "Зенита", которой не с кем играть и которая сплошь пронизана коррупцией, но это уже даже не первостепенно. В той же небольшой по сравнению с Питером Барселоне есть Ла Масия, есть школа Эспаньола, есть рядом школа Жироны, и есть ещё команды из сегунды и терсеры. Юному футболисту всегда есть, куда пойти. У нас же на пяти миллионный город один "Зенит", который ещё и популяризирует лозунг 1 город 1команда,хотя по количеству населения у нас команд 4-5 должны быть на слуху у молодых ребят.
Самое главное, помимо самой системы детского и юношеского футбола в городе, у молодого игрока раньше была уверенность, что если он себя хорошо покажет и заслужит места в основе, то ему дадут шанс! А сейчас как бы ты не играл, на твоё место уже куплены стомиллионные халковитсели (да, они уже ушли, но суть осталась та же), а сидеть на скамейке они не должны, ибо это будут зря потраченные деньги, поэтому они будут играть на регулярной основе, а тебя мы будем кидать по бесконечным арендам!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Jeck Denielse
   273 / 816
02 июня в 11:39
Никто никому ничего не будут доказывать...... У финалистов ЛЕ, у Челси и Арсенала - плохие школы ??? Отличные..... Тогда почему в старте на финал из 22-х игроков английских команд вышел лишь 1 англичанин-воспитанник ????
Это их проблемы. Давайте на наших смотреть.
Сколько было воспитанников у Зенита в 2008? Плюс не только воспитанников, а ещё и людей из других клубов, взятых в своё время за копейки и доведённых до уровня того сезона, и зажигавших потом на Чемпионате Европы, кстати. Сколько было воспитанников у Зенита Морозова и Петржелы, выигрывавших медали и выходивших в финал кубка?

А что после их ухода? Последние воспитанники, которых наигрывал ещё Властимил, кончились, ибо с наигрыванием новых у нас полный завал ещё со второй половины нулевых. Но тогда ещё задел Морозова и Петржелы работал, и команда в 2007-08 годах, наконец, выиграла всё то, чего заслуживала уже давно. Потом работал Спаллетти, который построил лучшую команду в стране, но опять же, костяк, в основном оставался старый.

Потом наступил этот несчастный 2012 год, когда команду разрушило своё же руководство, захотевшее иметь денежный мешок типа Реала, ПСЖ или Сити. И оно не учло, что в Европе места такие уже заняты, мы им там не нужны такие.

И мало того, что этот "амбициозный клуб, собирающих лучших" начал лететь далеко не топовым Байерам, Бенфикам, Торинам, Сэлтикам, Вильярреалам и прочим, так ещё и в России, при ЛУЧШИХ в стране условиях, всего ДВА чемпионства за СЕМЬ лет! В чемпионате, где у нас "конкурентов нет", как любят говорить сторонники руководства! Это действительно круче "фермы" по типу Аякса?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Jeck Denielse
   5 / 816
02 июня в 11:33
Дело не только в этом. Если бы он только по старинке школу "Зенит" развивал, никаких проблем бы не было, но он скупил и слил вместе лучшие школы города создав одного монстра - академию "Зенита", которой не с кем играть и которая сплошь пронизана коррупцией, но это уже даже не первостепенно. В той же небольшой по сравнению с Питером Барселоне есть Ла Масия, есть школа Эспаньола, есть рядом школа Жироны, и есть ещё команды из сегунды и терсеры. Юному футболисту всегда есть, куда пойти. У нас же на пяти миллионный город один "Зенит", который ещё и популяризирует лозунг 1 город 1команда,хотя по количеству населения у нас команд 4-5 должны быть на слуху у молодых ребят.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Шуnя771
   255 / 816
02 июня в 11:32
Вагнер Лав,Чиди Одиа,Думбия!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Jeck Denielse
   255 / 816
02 июня в 11:31
Кто тебе сказал,что у Челси и Арсенала отличные школы???До академий,тех же Саутгемптона,или Вест Хэма им как до Китая раком.
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
02 июня в 11:24
У Зенита хотя бы есть свои воспитанники. а у жеребятни ...))
Kerri
Kerri
   290 / 816
02 июня в 11:22
Если есть деньги, то можно и покупать. Своих воспитывать долго и результат не предсказуемый.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ZENIT GOAL
   8 / 816
02 июня в 11:17
Красава, Юрий Владимирович, прям мои мысли читает)) Сейчас точно набегут "свидетели выхода Зенита на новый уровень" и начнут доказывать, что Желудков - латентный спартач))
Никто никому ничего не будут доказывать......
У финалистов ЛЕ, у Челси и Арсенала - плохие школы ???
Отличные.....

Тогда почему в старте на финал из 22-х игроков английских команд вышел лишь 1 англичанин-воспитанник ????
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 816
02 июня в 11:13
Желудкова походу покусал собак Панов. Гыгыгы
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
02 июня в 11:06
Каждый выбирает свой путь. Кто то свиней на мясо разводит, кто то свинину в магазине покупает.
Но мы же не осуждаем этих людей за это.
Кстати насчёт Краснодара, Галицкий тоже покупает много варягов и доверяет больше им чем своим. По поводу трёх своих. Игнатьев потерялся, Шипи уже доказал, что это игрок только замены и последних минут, в основе он теряется. Могу отметить только Сафонова, но надо посмотреть как он будет играть в следующем сезоне.
Если уж и приводить пример, то у Локо больше своих в основе играет, причем на ведущих ролях.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   273 / 816
02 июня в 11:04
Красава, Юрий Владимирович, прям мои мысли читает)) Сейчас точно набегут "свидетели выхода Зенита на новый уровень" и начнут доказывать, что Желудков - латентный спартач))
cevin cigan
cevin cigan ответил Jeck Denielse
   7 / 816
02 июня в 11:02
Желудкову не угодишь..... Тут уж надо определяться... Либо ты "клуб-ферма" как Аякс...с упором на "воспиталку"...сверкнувший в европах раз в 10 лет но продающий молодёжь на 300 млн.... Либо амбициозный клуб собирающих лучших не смотря на прописку....как условный Челси,взявший еврокубок без единого англичанина в составе... Сочетать это тяжко... Но буду рад если у Галицкого это получиться....
Согласен,но всё же Зенит выигрывал Лигу Европы и Супер кубок, имея в составе своих воспитанников.
Kresi frok
Kresi frok
   309 / 816
02 июня в 10:59
Стыдно за Зенит!
Levadia
Levadia
   150 / 816
02 июня в 10:58
Всем не угодишь!
Будут свои воспитанники - не будет побед.Плохо!
Легионеров много - тоже плохо!
Багров-брат
Багров-брат ответил Jeck Denielse
   361 / 816
02 июня в 10:56
Желудкову не угодишь..... Тут уж надо определяться... Либо ты "клуб-ферма" как Аякс...с упором на "воспиталку"...сверкнувший в европах раз в 10 лет но продающий молодёжь на 300 млн.... Либо амбициозный клуб собирающих лучших не смотря на прописку....как условный Челси,взявший еврокубок без единого англичанина в составе... Сочетать это тяжко... Но буду рад если у Галицкого это получиться....
Трудно не согласиться, что Аякс "клуб-ферма, сверкающий в европах", но не раз, а периодически сверкающий. Но пока Зенит ну ни как не тянет на "амбициозный клуб собирающих лучших не смотря на прописку", я имею ввиду нынешний Зенит...)))
А Галицкому, конечно, удачи! Он редкий пример в российском футболе...)))
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