Божович: «Главное - „Крылья“ остались в РПЛ»

Наставник «Крыльев Советов» пообщался с журналистами после ответного стыкового матча с «Нижним Новгородом» (0:1).

В первом поединке самарцы были сильнее (3:1), поэтому по сумме двух встреч именно они остаются в Премьер-Лиге.