Божович: «Главное - „Крылья“ остались в РПЛ»

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович пообщался с журналистами после ответного стыкового матча с «Нижним Новгородом» (0:1).
В первом поединке самарцы были сильнее (3:1), поэтому по сумме двух встреч именно они остаются в Премьер-Лиге.
Думаю, что сегодня мы были гораздо лучше соперника. Футболисты создали много моментов, но не смогли забить. Пропустили мы тогда, когда «Нижний Новгород» впервые подошел к нашим воротам. Во второй половине мы также создавали моменты, но снова не забивали. Самое главное – мы сохранили место в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше.
Наплевали на 20 000, пришедших на матч откровенно , спасибо судьям, которые оставили Крылья в ПЛ.
Наплевали на 20 000, пришедших на матч откровенно , спасибо судьям, которые оставили Крылья в ПЛ.
Ведь штук восемь могли забить. Очень небрежное отношение к завершению!!!
Хорошо , что остались. Надеюсь Н.Н. в следующем сезоне поборется за прямую путевку в РПЛ!!!
Ведь штук восемь могли забить. Очень небрежное отношение к завершению!!!
Хорошо , что остались. Надеюсь Н.Н. в следующем сезоне поборется за прямую путевку в РПЛ!!!