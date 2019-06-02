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Божович: «Главное - „Крылья“ остались в РПЛ»

вчера, 19:36
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович пообщался с журналистами после ответного стыкового матча с «Нижним Новгородом» (0:1).

В первом поединке самарцы были сильнее (3:1), поэтому по сумме двух встреч именно они остаются в Премьер-Лиге.

Думаю, что сегодня мы были гораздо лучше соперника. Футболисты создали много моментов, но не смогли забить. Пропустили мы тогда, когда «Нижний Новгород» впервые подошел к нашим воротам. Во второй половине мы также создавали моменты, но снова не забивали. Самое главное – мы сохранили место в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: тренеры  Божович Миодраг
Источник: ФК "Крылья Советов"Редакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   368 / 838
вчера в 22:17
Это просто неуважение к своим болельщикам !
Наплевали на 20 000, пришедших на матч откровенно , спасибо судьям, которые оставили Крылья в ПЛ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   130 / 838
вчера в 20:43
А дальше по идее пути Божовича и Крыльев расходятся.
EAGuar As
EAGuar As
   69 / 838
вчера в 20:29
Вот и хорошо
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 838
вчера в 20:22
Сколько же моментов угробили игроки КС?!? Просто уму непостижимо ???
Ведь штук восемь могли забить. Очень небрежное отношение к завершению!!!
Хорошо , что остались. Надеюсь Н.Н. в следующем сезоне поборется за прямую путевку в РПЛ!!!
Old16
Old16
вчера в 20:16
Куда дальше перебежит пассажир Божович?
drug01
drug01
   78 / 838
вчера в 19:57
Молодцы удачи дальше!
mangoх12
mangoх12
   31 / 838
вчера в 19:48
на тоненького
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