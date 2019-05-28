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Кононову поручили вывести «Спартак» в ЛЧ и выиграть Кубок России

сегодня, 17:21

Как стало известно ранее, «Спартак» оставил должность главного тренера за Олегом Кононовым, однако перед ним стоят важные задачи.

В следующем сезоне специалист должен завоевать путевку в групповой раунд Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. В Лиге Европы минимальная задача скромная - «красно-белые» должны успешно пройти отборочные раунды и добраться до группового этапа.

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Все комментарии
parallels
parallels
   1 / 832
сегодня в 18:24
ахаха! филл, ты это прочитал и устыдился, раз даже ничего не написал? 😅
dino-hsv
dino-hsv
   187 / 832
сегодня в 18:24
ему уже поставили зимой эти задачи, он их успешно провалил. федуны смешные, очень :)
bojarind
bojarind
   107 / 832
сегодня в 18:20
Это все равно, что поручить младенцу поднять стокилограммовую штангу.
Levadia
Levadia
   128 / 832
сегодня в 18:12
Не реальные задачи под такой набор игроков.
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 832
сегодня в 18:03
А если серьёзно, то руководство Спартака просто насмехается над своими болельщиками.
Да они могут сказать у Спартака не может быть других задач как победа в чемпионате и в кубке, но почему бы не посмотреть правде в глаза?
Начнём с состава. В команде 2-3 игрока (Зобнин, Джикия, Фернандо и то только удары, а техника удручает), которые могут бороться за место в ЛЧ. Вратарская линия наверное одна из слабых в лиге. Ребров уже закончил, Селихов вечно травмирован, Максименко...., ну все в курсе. Нападение, а оно есть? Зе и Андриано уже просто не хотят играть или уже не могут.
Так с кем они хотят выполнять поставленные задачи? На 80% надо точно менять состав, Федун будет это делать? Нет! Почему Кононова оставили? Да потому, что любой уважающий себя тренер поставил бы условия с мощными приобретениями, а это бесформенная субстанция будет молчать и соглашаться.
А если ещё и Арсенал сделает усиление (обещание губернатора) перед ЛЕ, то Спартак может и вообще без еврокубков остаться.
Реальная задача Спартака на сезон это борьба за евро место с командами калибра Арсенала, Ростова, Оренбург, Ахмат, Динамо, Урал.
Морозовский
Морозовский
   12 / 832
сегодня в 18:02
Кононов хороший специалист - всё будет замечательно!
Роман Романов
Роман Романов
   425 / 832
сегодня в 17:45
Ни та, ни другая задача невыполнима.
mihaluch
mihaluch
   60 / 832
сегодня в 17:44
Не дотянет Кононов даже до зимы. Перемен почти нет или они какие-то не ясные.
beefs
beefs
   123 / 832
сегодня в 17:42
Вот это да, э о серьёзные намерения, а как их исполнить.
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 832
сегодня в 17:42
Николай 86
Николай 86
   606 / 832
сегодня в 17:40
Кононов: "Что? Опять?! Я думал такие задачи на этом сезоне закончились"
Sysanin101
Sysanin101
   292 / 832
сегодня в 17:40
А я, что писал!!!
Кононова надо ПОДДЕРЖАТЬ и выразить ему доверие в работе и в СПАСЕНИИ Спартака от глушаковского ПОГРОМА.
Пусть поработает во БЛАГО Спартака.
Имеет ПОЛНОЕ право и доверие руководства!
Доверие, ему и к нему, дорогого СТОИТ!
Благодарим руководство Спартака за ДОВЕРИЕ Кононову.
Работы у нового руководства Спартака МНОГО - мама не горюй!!!
Желаем Кононову больших футбольных успехов.
Ему досталось ПАРШИВОЕ наследство и он ГЕРОИЧЕСКИ теперь будет его приводить в надлежащее чувство, которое должно понравиться руководству и болельщикам.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
- в скандалах,
- в провальной игре, что в атаке, что в обороне,
- в низком моральном состоянии и бездуховности.
Состав Спартака нуждается в перетасовке.
Надо приглашать новых игроков НЕ ИЗБАЛОВАННЫХ большими деньгами.
Чем больше Федун платит, тем ХУЖЕ спартаковские играют!
Платёжную ведомость надо РАЗГРУЗИТЬ на всю железку и платить по результату, а не за безразличие и сонное царство на поле.

А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он очень сильно навредил имиджу Спартака и стал единоличным автором скандального увольнения Карреры и разброда в Спартаке.
Пусть скажут спасибо Глушакову и его крышевателям - Родионову и Измайлову.
Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и чем быстрее, тем лучше для команды!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
Глушакова надо было ГНАТЬ из Спартака в первую очередь.

И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака и Глушакова:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!
Тогда и поглядим, чего Кононов стоит в Спартаке!
Надо ПОМНИТЬ, что кредит доверия НЕ РЕЗИНОВЫЙ!!!
Как только, так СРАЗУ и поминай как звали.
Иных уж НЕТ, а те далече.
Под Кононовым кресло туда сюда раскачивается.
Игроки к этому прилагают НЕМАЛЫЕ усилия, чтобы его СПЛАВИТЬ не впервой.
Aris
Aris
   601 / 832
сегодня в 17:38
Поручили??? Поручить то можно, но если человек не управляет командой!!?? Нет команды то! Пьянь правит всем!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   14 / 832
сегодня в 17:37
Вы ставите нереальные задачи.
ФНЛ и кубок Цианистого Калия куда ни шло.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   73 / 832
сегодня в 17:36
Интересно, сколько пиджак продержится у руля этого тонущего корыта, учитывая такие нереальные задачи на сезон
cska plus
cska plus ответил 311
   6 / 832
сегодня в 17:32
Что делать в ЛЧ спартачам? В лиге европы посмотрим сначала как пройдут в группу!)
Опасно, могут попасть с Рапидом.
cska plus
cska plus
   6 / 832
сегодня в 17:31
Щас тарасовские старпёры рейнгольд и ловчев будут возмущаться и буянить.
311
311
   37 / 832
сегодня в 17:30
Что делать в ЛЧ спартачам? В лиге европы посмотрим сначала как пройдут в группу!)
МКС
МКС
   15 / 832
сегодня в 17:29
Хоспидя

И ЦИРК не уехал

И клованы остались

Соккер - измени правила

Без мата в этом сезоне никак нельзя
cska plus
cska plus
   6 / 832
сегодня в 17:29
Странно, а как же финал ЛЕ и чемпионство.
Конь 666
Конь 666
   361 / 832
сегодня в 17:27
Невозможное - невозможно!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   5 / 832
сегодня в 17:25
В Лиге Европы минимальная задача скромная, но для тарасовки невыполнимая.
Им постоянно не везет со жребием, попадают одни гранды, то с Кипра, то из Швейцарии и Греции. Только бы в этот раз повезло и не попался гранд с Гибралтара и Сан-Марино.
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