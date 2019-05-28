Кононову поручили вывести «Спартак» в ЛЧ и выиграть Кубок России

сегодня, 17:21

Как стало известно ранее, «Спартак» оставил должность главного тренера за Олегом Кононовым, однако перед ним стоят важные задачи.

В следующем сезоне специалист должен завоевать путевку в групповой раунд Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. В Лиге Европы минимальная задача скромная - «красно-белые» должны успешно пройти отборочные раунды и добраться до группового этапа.