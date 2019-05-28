Кононову поручили вывести «Спартак» в ЛЧ и выиграть Кубок России

Как стало известно ранее, «Спартак» оставил должность главного тренера за Олегом Кононовым, однако перед ним стоят важные задачи.
В следующем сезоне специалист должен завоевать путевку в групповой раунд Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. В Лиге Европы минимальная задача скромная - «красно-белые» должны успешно пройти отборочные раунды и добраться до группового этапа.
Да они могут сказать у Спартака не может быть других задач как победа в чемпионате и в кубке, но почему бы не посмотреть правде в глаза?
Начнём с состава. В команде 2-3 игрока (Зобнин, Джикия, Фернандо и то только удары, а техника удручает), которые могут бороться за место в ЛЧ. Вратарская линия наверное одна из слабых в лиге. Ребров уже закончил, Селихов вечно травмирован, Максименко...., ну все в курсе. Нападение, а оно есть? Зе и Андриано уже просто не хотят играть или уже не могут.
Так с кем они хотят выполнять поставленные задачи? На 80% надо точно менять состав, Федун будет это делать? Нет! Почему Кононова оставили? Да потому, что любой уважающий себя тренер поставил бы условия с мощными приобретениями, а это бесформенная субстанция будет молчать и соглашаться.
А если ещё и Арсенал сделает усиление (обещание губернатора) перед ЛЕ, то Спартак может и вообще без еврокубков остаться.
Реальная задача Спартака на сезон это борьба за евро место с командами калибра Арсенала, Ростова, Оренбург, Ахмат, Динамо, Урал.
Да они могут сказать у Спартака не может быть других задач как победа в чемпионате и в кубке, но почему бы не посмотреть правде в глаза?
Начнём с состава. В команде 2-3 игрока (Зобнин, Джикия, Фернандо и то только удары, а техника удручает), которые могут бороться за место в ЛЧ. Вратарская линия наверное одна из слабых в лиге. Ребров уже закончил, Селихов вечно травмирован, Максименко...., ну все в курсе. Нападение, а оно есть? Зе и Андриано уже просто не хотят играть или уже не могут.
Так с кем они хотят выполнять поставленные задачи? На 80% надо точно менять состав, Федун будет это делать? Нет! Почему Кононова оставили? Да потому, что любой уважающий себя тренер поставил бы условия с мощными приобретениями, а это бесформенная субстанция будет молчать и соглашаться.
А если ещё и Арсенал сделает усиление (обещание губернатора) перед ЛЕ, то Спартак может и вообще без еврокубков остаться.
Реальная задача Спартака на сезон это борьба за евро место с командами калибра Арсенала, Ростова, Оренбург, Ахмат, Динамо, Урал.
Кононова надо ПОДДЕРЖАТЬ и выразить ему доверие в работе и в СПАСЕНИИ Спартака от глушаковского ПОГРОМА.
Пусть поработает во БЛАГО Спартака.
Имеет ПОЛНОЕ право и доверие руководства!
Доверие, ему и к нему, дорогого СТОИТ!
Благодарим руководство Спартака за ДОВЕРИЕ Кононову.
Работы у нового руководства Спартака МНОГО - мама не горюй!!!
Желаем Кононову больших футбольных успехов.
Ему досталось ПАРШИВОЕ наследство и он ГЕРОИЧЕСКИ теперь будет его приводить в надлежащее чувство, которое должно понравиться руководству и болельщикам.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
- в скандалах,
- в провальной игре, что в атаке, что в обороне,
- в низком моральном состоянии и бездуховности.
Состав Спартака нуждается в перетасовке.
Надо приглашать новых игроков НЕ ИЗБАЛОВАННЫХ большими деньгами.
Чем больше Федун платит, тем ХУЖЕ спартаковские играют!
Платёжную ведомость надо РАЗГРУЗИТЬ на всю железку и платить по результату, а не за безразличие и сонное царство на поле.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он очень сильно навредил имиджу Спартака и стал единоличным автором скандального увольнения Карреры и разброда в Спартаке.
Пусть скажут спасибо Глушакову и его крышевателям - Родионову и Измайлову.
Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и чем быстрее, тем лучше для команды!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
Глушакова надо было ГНАТЬ из Спартака в первую очередь.
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака и Глушакова:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!
Тогда и поглядим, чего Кононов стоит в Спартаке!
Надо ПОМНИТЬ, что кредит доверия НЕ РЕЗИНОВЫЙ!!!
Как только, так СРАЗУ и поминай как звали.
Иных уж НЕТ, а те далече.
Под Кононовым кресло туда сюда раскачивается.
Игроки к этому прилагают НЕМАЛЫЕ усилия, чтобы его СПЛАВИТЬ не впервой.
Кононова надо ПОДДЕРЖАТЬ и выразить ему доверие в работе и в СПАСЕНИИ Спартака от глушаковского ПОГРОМА.
Пусть поработает во БЛАГО Спартака.
Имеет ПОЛНОЕ право и доверие руководства!
Доверие, ему и к нему, дорогого СТОИТ!
Благодарим руководство Спартака за ДОВЕРИЕ Кононову.
Работы у нового руководства Спартака МНОГО - мама не горюй!!!
Желаем Кононову больших футбольных успехов.
Ему досталось ПАРШИВОЕ наследство и он ГЕРОИЧЕСКИ теперь будет его приводить в надлежащее чувство, которое должно понравиться руководству и болельщикам.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
- в скандалах,
- в провальной игре, что в атаке, что в обороне,
- в низком моральном состоянии и бездуховности.
Состав Спартака нуждается в перетасовке.
Надо приглашать новых игроков НЕ ИЗБАЛОВАННЫХ большими деньгами.
Чем больше Федун платит, тем ХУЖЕ спартаковские играют!
Платёжную ведомость надо РАЗГРУЗИТЬ на всю железку и платить по результату, а не за безразличие и сонное царство на поле.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он очень сильно навредил имиджу Спартака и стал единоличным автором скандального увольнения Карреры и разброда в Спартаке.
Пусть скажут спасибо Глушакову и его крышевателям - Родионову и Измайлову.
Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и чем быстрее, тем лучше для команды!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
Глушакова надо было ГНАТЬ из Спартака в первую очередь.
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака и Глушакова:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!
Тогда и поглядим, чего Кононов стоит в Спартаке!
Надо ПОМНИТЬ, что кредит доверия НЕ РЕЗИНОВЫЙ!!!
Как только, так СРАЗУ и поминай как звали.
Иных уж НЕТ, а те далече.
Под Кононовым кресло туда сюда раскачивается.
Игроки к этому прилагают НЕМАЛЫЕ усилия, чтобы его СПЛАВИТЬ не впервой.
ФНЛ и кубок Цианистого Калия куда ни шло.
ФНЛ и кубок Цианистого Калия куда ни шло.
И ЦИРК не уехал
И клованы остались
Соккер - измени правила
Без мата в этом сезоне никак нельзя
И ЦИРК не уехал
И клованы остались
Соккер - измени правила
Без мата в этом сезоне никак нельзя
Им постоянно не везет со жребием, попадают одни гранды, то с Кипра, то из Швейцарии и Греции. Только бы в этот раз повезло и не попался гранд с Гибралтара и Сан-Марино.
Им постоянно не везет со жребием, попадают одни гранды, то с Кипра, то из Швейцарии и Греции. Только бы в этот раз повезло и не попался гранд с Гибралтара и Сан-Марино.