«У него пиджак там, где должна быть харизма!» Что говорят о Кононове?

сегодня, 21:23

Кононов критически оценил свою работу у руля «Спартака», и совет директоров продлил его полномочия на должности главного тренера. «Соккер.ру» предоставляет слово другим.

Об Олеге Кононове за всю жизнь не говорили так много, как за последние полгода, которые он руководит «Спартаком». Сам пост обязывает к повышенному вниманию, кроме того, Олег Георгиевич дает повод для разговоров, причем их тон далеко не позитивный. Кажется, уже даже недоброжелатели «Спартака» в шоке от тренерских качеств Кононова и желают «красно-белым» избавиться от чудесного специалиста и с его комбинационным футболом, однако совет директоров «Спартака» оставил Олега «Непотопляемого» Кононова во главе команды после сегодняшнего заседания.

«Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: „Спартак“ не сумел добиться поставленных на сезон задач. В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в „Спартаке“ в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ , „Спартак“ не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы. Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону».

Забавная формулировка в официальном сообщении «Спартака» о «проценте набранных очков». Ну да, Массимо Каррера набрал 18 очков (37%), Рауль Рианчо – 1 очко (2%), а Олег Кононов целых 30 очков (61%), ну так и матчей у тренеров было разное количество: у Карреры – 11, у Рианчо – 3, у Кононова – 16. К чему было нужно это ненужное подчеркивание несуществующего достижения? Хочется верить, что при новом руководителе медиа-отдела такой лажи не будет. Или хотя бы станет меньше. Ну, а мы прямо сейчас приступаем к главному блюду.

Что думают футбольные люди об Олеге Кононове?

Василий Уткин, футбольный комментатор и журналист (еще до назначения Кононова главным тренером «Спартака»): «У „Спартака“ есть вариант с Олегом Кононовым. Вот тоже интересно, сколько разных кандидатур: Кононов, Карпин, Черчесов. Что есть у Карпина? У Карпина есть харизма. Что у Черчесова? У Черчесова есть характер. А вы знаете, что есть у Кононова? А у Кононова есть пиджак, и больше у него ничего практически нет. Он нормальный тренер для одного, для другого, для третьего, но вот в этом месте, где у Карпина харизма, у Кононова – только один пиджак. Он очень красиво смотрится на бровке».

Александр Бубнов, футбольный эксперт: «Кононов – неплохой вариант для „красно-белых“. Все его команды играли в атакующий комбинационный футбол, в этом смысле „Спартак“ должен качественно преобразиться. Другой момент – тот ли у Кононова склад характера для конкретной ситуации? „Спартак“ всегда находится под мощным давлением, сегодня – особенно трудный период. У Кононова репутация мягкого интеллигентного специалиста, и эта ситуация станет проверкой на умение разрешать кризисные ситуации не только в игровом, но и в психологическом плане».

«Кононов не скрывает, что всегда болел за нашу команду. К тому же, Бесков приглашал его самого в „Спартак“. А еще ему близок игровой стиль, который исповедовал Константин Иванович. Но самое главное, что новый тренер уже сейчас говорит о решении максимальных задач».

Никита Симонян: «Кононов проработал меньше полугода. За это время игру не поставишь. Надо подождать. А то, что в Краснодаре команда играла у него в комбинационный футбол, контролировала мяч, играла остро, мы же это видели. Продолжение того стиля мы видим и сегодня. Пришел Шалимов, и команда играла также. Затем пришел Мусаев – то же самое. Надо набраться терпения. Верю ли в Кононова? А как я могу не верить в свой „Спартак“? Конечно, верю. Желаю руководству набраться терпения».

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака»: «Во-первых, команда играет плохо. Во-вторых, нет самой команды. В третьих, надо делать чистку. В конце сезона футболисты должны хотеть себя показать перед руководством клуба. Доказать, что они достойны играть в этой команде, уважают клуб. А по итогам игры „Спартака“, складывается впечатление, что игроки приехали на экскурсию посмотреть город Оренбург. То, что „Спартак“ продемонстрировал в этом сезоне — это не футбол. Кононов не справился с работой. Он так и не понял, куда попал. Команда мучается. Кононов отвечает за результат, с него и спрос».

Борис Игнатьев, экс-тренер сборной России: «Доверие выстраивается на начальном этапе. Сейчас Кононов делает все возможное. Он очень хочет, чтобы его команда играла, но, возможно, ему не хватает времени. Ну придет завтра новый тренер, он что, круто поменяет результаты? Как правило, только в двух ближайших матчах это работает, потом все будет как сейчас. Потому что нужно время. К Кононову нужно проявить терпение. Если он не выполнит задачу, тогда будут полные основания его менять».

Андрей Тихонов, легенда «Спартака»: «Я понимаю, в какой футбол хочет играть Кононов. Но посмотрите, какие футболисты у него были в „Краснодаре“ и какие есть в „Спартаке“. Там исполнители были лучше. Сейчас половина состава „Спартака“ ничем не лучше того же „Рубина“.

Алексей Сафонов, футбольный агент: „Спартак“ — такая команда, которая всегда находится под пристальным вниманием. Не вижу пока в ней авторской работы тренерского штаба. Мне понятна работа Ганчаренко в ЦСКА , Федотова в „Оренбурге“, у Карпина в „Ростове“ тоже. А вот что вырисовывается у москвичей — не особо ясно».

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»: «Верят в него свято. Решению оставить Кононова главным тренером обрадовались ближайшие конкуренты „Спартака“. Назовите хоть одну яркую победу при Кононове. По моему мнению, Кононов — слабый тренер, а после того, как он свалил всю вину в матче с „Оренбургом“ на Максименко, то он еще и слабый человек. Если бы не Максименко, то „красно-белые“ должны были бы проиграть 0:4. После этого Кононова точно должны были бы выгонять. Надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться после того, как играет команда последние шесть туров. Я считаю, это полный позор. А что делает руководство „Спартака“? Это очередная дурость. Но они уже креативят давно, все уже привыкли и нормально к этому относятся. Нравится „Спартаку“, что такой тренер будет руководить командой, это их выбор, их деньги. Они вправе делать, что угодно, они с таким успехом могут оставить команду и без тренера».