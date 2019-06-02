ГлавнаяНовости

Влашич - трансферная цель «Бешикташа»

вчера, 20:11

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может продолжить карьеру в Турции. 21-летний хорват входит в сферу интересов «Бешикташа».

Напомним, что в минувшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Бавария» хочет получить за Боатенга 20 млн фунтов
Сегодня, 00:44 Комментарии0
Слухи«Айнтрахт» хочет выкупить Траппа у ПСЖ
Вчера, 23:15 Комментарии1
Кристиан Сапата перейдет из «Милана» во «Фламенго»
Вчера, 22:33 Комментарии0
СлухиМЮ заинтересован в услугах Триппьера
Вчера, 21:45 Комментарии1
Слухи«Наполи» хочет подписать трех игроков «Реала»
Вчера, 20:47 Комментарии4
СлухиЛукаку готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Интер»
Вчера, 20:39 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Abverin
Abverin
   66 / 838
вчера в 23:10
25процентный клоун
Сегодня 20:45
Влашичу нужен новый вызов,в нашем чемпе он пропадет как Промес.

А кто такой промес?
oFANATo
oFANATo
   39 / 838
вчера в 22:34
Очередной слух и не более того.
drug01
drug01
   78 / 838
вчера в 22:29
Цска не способен справиться с его ценой,а жаль!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   26 / 838
вчера в 21:24
А как сам Никола, согласен ли он перейти к туркам?
mangoх12
mangoх12
   31 / 838
вчера в 21:05
он сам не пойдет в это дно
cska plus
cska plus
   5 / 838
вчера в 20:52
Бешикташ неинтересный проект для Николы.
КЭТиК
КЭТиК
   80 / 838
вчера в 20:49
ЦСКА может расслабиться.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 838
вчера в 20:45
Влашичу нужен новый вызов,в нашем чемпе он пропадет как Промес
Igo0rek
Igo0rek
   77 / 838
вчера в 20:23
ЦСКА не попал в ЛЧ, что в свою очередь осложнит выкуп Влашича. Но переход в Бешикташ, такая себе перспектива.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100