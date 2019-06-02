Влашич - трансферная цель «Бешикташа»

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может продолжить карьеру в Турции. 21-летний хорват входит в сферу интересов «Бешикташа».
Напомним, что в минувшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды.
Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может продолжить карьеру в Турции. 21-летний хорват входит в сферу интересов «Бешикташа».
Напомним, что в минувшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды.
Сегодня 20:45
Влашичу нужен новый вызов,в нашем чемпе он пропадет как Промес.
А кто такой промес?
Сегодня 20:45
Влашичу нужен новый вызов,в нашем чемпе он пропадет как Промес.
А кто такой промес?