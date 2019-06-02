Стротман: «В „Марселе“ сказали, что не рассчитывают на меня»

Полузащитник «Марселя» сообщил, что руководство клуба собирается его продать.

Президент «Марселя» сказал, что у меня очень большая зарплата и без Лиги чемпионов им трудно мне платить. Они хотят избавиться от меня, вот такой был посыл.

Прошлым летом я перешел в «Марсель», и клуб тогда заплатил «Роме» немалые деньги. Нужно ждать, чтобы увидеть, какие будут предложения. У меня еще четыре года по контракту.