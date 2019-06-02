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Стротман: «В „Марселе“ сказали, что не рассчитывают на меня»

вчера, 18:43

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман сообщил, что руководство клуба собирается его продать.

Президент «Марселя» сказал, что у меня очень большая зарплата и без Лиги чемпионов им трудно мне платить. Они хотят избавиться от меня, вот такой был посыл. 

Прошлым летом я перешел в «Марсель», и клуб тогда заплатил «Роме» немалые деньги. Нужно ждать, чтобы увидеть, какие будут предложения. У меня еще четыре года по контракту.

29-летний голландец в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 28 матчах Лиги 1. 

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kotmyshka
kotmyshka
   88 / 838
вчера в 20:34
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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   190 / 838
вчера в 19:43
го в Урал
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