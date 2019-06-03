Сорокин: «Клубный чемпионат мира-2021 может пройти в России»

вчера, 20:40

Член совета ФИФА Алексей Сорокин не исключает, что Россия может всерьез претендовать на проведение клубного чемпионата мира в 2021 году.

Сегодня стало известно, что турниры 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре.