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Сорокин: «Клубный чемпионат мира-2021 может пройти в России»

вчера, 20:40

Член совета ФИФА Алексей Сорокин не исключает, что Россия может всерьез претендовать на проведение клубного чемпионата мира в 2021 году.

Сегодня стало известно, что турниры 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре.

Может ли претендовать Россия? Такое вполне возможно, но сейчас мы можем только спекулировать на эту тему. Но в целом, почему нет, претендовать можем.

Детально клубный чемпионат мира 2021 года сейчас не обсуждался, это произойдет на следующем заседании совета, который пройдет в Китае. Пока мы приняли решение по турнирам 2019 и 2020 годов.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   96 / 833
вчера в 23:10
Без большого футбола все эти огромные стадионы превращаются в египетские пирамиды - памятники для уважаемого фараона. Хотя наверное они для этого и строились.
Лиговский
Лиговский ответил CSKA2012
   252 / 833
вчера в 23:01
Кто же будет представлять Россию ЗенитЪ?
Скорее всего свиньи, если в педив не вылетят.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   611 / 833
вчера в 22:34
Еще пару таких чемпионатов и весь мир узнает о позоре пупсиков,даже папуасы!
CSKA2012
CSKA2012
   112 / 833
вчера в 21:12
Кто же будет представлять Россию ЗенитЪ?
Морозовский
Морозовский
   7 / 833
вчера в 20:57
Милости просим, гости дорогие! Вы опять попадёте в гостеприимный коммунизм! Всё будет исполнено, что вы пожелаете бесплатно!
Ладожский
Ладожский ответил parallels
   307 / 833
вчера в 20:54
ваще-то, это принесёт прибыль. на инфраструктуру тратиться уже не нужно.
Резкий скачек цен после последнего чемпионата мира говорит об обратном.
Alex12357
Alex12357
   423 / 833
вчера в 20:50
Хватит на халяву места получать ,играть нужно и завоёвывать!
parallels
parallels ответил Cimonn
   3 / 833
вчера в 20:47
Еще пару таких чемпионатов, и путинисты нас ввергнут в полную нищету.
ваще-то, это принесёт прибыль. на инфраструктуру тратиться уже не нужно.
beefs
beefs
   160 / 833
вчера в 20:47
Наших там не будет, но в
Cimonn
Cimonn
   180 / 833
вчера в 20:43
Еще пару таких чемпионатов, и путинисты нас ввергнут в полную нищету.
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