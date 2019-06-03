Сорокин: «Клубный чемпионат мира-2021 может пройти в России»

Член совета ФИФА Алексей Сорокин не исключает, что Россия может всерьез претендовать на проведение клубного чемпионата мира в 2021 году.
Сегодня стало известно, что турниры 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре.
Может ли претендовать Россия? Такое вполне возможно, но сейчас мы можем только спекулировать на эту тему. Но в целом, почему нет, претендовать можем.
Детально клубный чемпионат мира 2021 года сейчас не обсуждался, это произойдет на следующем заседании совета, который пройдет в Китае. Пока мы приняли решение по турнирам 2019 и 2020 годов.