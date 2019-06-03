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Хавбек «Чертаново» Витюгов: «Уровень сборной России высокий»

вчера, 19:35

Полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов прокомментировал поражение от сборной России.

Уровень сборной высокий, здесь лучшие футболисты страны, играть было приятно, но тяжело. Пытались дать бой, но не всегда получалось. У них играли практически три состава, они постоянно освежали игру. Мы такого позволить не можем, так что в конце сил не хватило. 

Всегда надо играть на победу, мы хотели выиграть. Хотя против тебя играют лучшие футболисты страны. Ажиотаж вокруг матча был, не каждый день против сборной России играешь. Родители немного расстроились, что не было трансляции. Посмотрят нарезки. 

У сборной России выделю Дзюбу, Миранчуков, Головина – они больше всех создавали. Хотя всех выделил бы. Обменяться майками бы не вышло: у нас две футболки на сезон. Но если бы мог, попросил майку у Зобнина или Дзюбы.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   307 / 833
вчера в 23:05
Стыдно все равно за спартак и чабана-тренера.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   227 / 833
вчера в 22:06
Был бы еще выше, не будь там свиней.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Морозовский
   37 / 833
вчера в 21:45
Максим Витюгов подбегает к Дзюбе, владеющему мячом и спрашивает: "Можно я , вас, толкну в пределах правил и попытаюсь обезмячить?"
Caniggia
Caniggia
   35 / 833
вчера в 21:08
Это типа, Россия обыграла великое Чертаново, стало быть уровень сборной России чрезвычайно высок! А после героической победы над топовой Сан-Марино уровень сборной можно будет признать запредельным!
Boxert
Boxert
   353 / 833
вчера в 20:45
Витюгов в свои 21 год, ни разу не игравший за сборную, легко может определить ее уровень.
Морозовский
Морозовский
   7 / 833
вчера в 20:26
Максим Витюгов подбегает к Дзюбе, владеющему мячом и спрашивает: "Можно я , вас, толкну в пределах правил и попытаюсь обезмячить?"
mihaluch
mihaluch
   57 / 833
вчера в 20:20
Неожиданное поражение потерпел клуб "Чертаново от сборной России.
Медив
Медив
   33 / 833
вчера в 20:19
И в чем проблема? Вторая же футболка осталась бы. Да и на края, играл бы в майке Дзюбы
Zlatan35
Zlatan35
   39 / 833
вчера в 20:06
Если сам Витюгов сказал) так и есть, никаких сомнений нет)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   196 / 833
вчера в 20:02
Уж кому, как не хавбеку Чертаново Витюгову знать об уровне нашей сборной!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   377 / 833
вчера в 20:02
Сказал все как есть. 2 футболки на сезон лол
beefs
beefs
   160 / 833
вчера в 19:47
Супер эксперт дал оценку сборной...
Cimonn
Cimonn
   180 / 833
вчера в 19:41
По сравнению с Чертаново уровень немного выше.
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