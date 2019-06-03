Черчесов: «Грубость в матче с „Чертаново“ нужно было убрать»

Главный тренер сборной России сообщил, что лично попросил наставника «Чертаново» Игоря Осинькина исключить грубость со стороны игроков его команды в товарищеском матче (6:0). Напомним, в первом тайме травму плеча получил Юрий Газинский.

«Чертаново» - достаточно обученная команда, и когда мы начинали позволять ей играть, она начинала этим пользоваться. В плане грубости я подсказал своему коллеге, чтобы это убрали. Всё-таки у нас контрольный матч, и не хотелось лишних травм.

Борьба есть борьба, в футболе без нее не бывает. Но грубость надо было убрать. Стало спокойнее.