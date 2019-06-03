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Черчесов: «Грубость в матче с „Чертаново“ нужно было убрать»

вчера, 18:50

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что лично попросил наставника «Чертаново» Игоря Осинькина исключить грубость со стороны игроков его команды в товарищеском матче (6:0). Напомним, в первом тайме травму плеча получил Юрий Газинский.

«Чертаново» - достаточно обученная команда, и когда мы начинали позволять ей играть, она начинала этим пользоваться. В плане грубости я подсказал своему коллеге, чтобы это убрали. Всё-таки у нас контрольный матч, и не хотелось лишних травм.

Борьба есть борьба, в футболе без нее не бывает. Но грубость надо было убрать. Стало спокойнее.

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Все комментарии
Alvish
Alvish ответил Байкал-38
   323 / 833
вчера в 19:43
Об этом надо до матча договариваться, а не когда из-за травм игроки вылетают.
С Чертаново нужно было договориться, чтобы быстро не бегали.
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 833
вчера в 19:32
Об этом надо до матча договариваться, а не когда из-за травм игроки вылетают.
Морозовский
Морозовский
   7 / 833
вчера в 18:54
Почему Салямыч, если считает "Чертаново" грубиянами, решил бросит сборную под танк?!
Nafnafik
Nafnafik
   272 / 833
вчера в 18:54
Черчесов указывает тренеру соперников, это что за матч сборной, ну не спартак же играет с Енисеем.
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