Черчесов: «Ахметов никак не мог войти в игру, что нас насторожило»

Главный тренер сборной России остался не в восторге от игры полузащитника в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0). Футболист ЦСКА вышел на поле на 18-й минуте, заменив травмированного Юрия Газинского.

Была вынужденная замена, Ахметов первые пять-семь минут никак не мог войти в игру, что нас насторожило. Даже после того как я его заменил, сказал ему, что он последний раз так выходит на замену, потому что надо с первых секунд быть готовым. Потом он разбегался и стал похожим на себя, но в отборочных матчах такая роскошь никому не позволительна. Это тоже плюс этой игры.