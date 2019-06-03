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Черчесов: «Ахметов никак не мог войти в игру, что нас насторожило»

вчера, 19:29

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался не в восторге от игры полузащитника Ильзата Ахметова в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0). Футболист ЦСКА вышел на поле на 18-й минуте, заменив травмированного Юрия Газинского.

Была вынужденная замена, Ахметов первые пять-семь минут никак не мог войти в игру, что нас насторожило. Даже после того как я его заменил, сказал ему, что он последний раз так выходит на замену, потому что надо с первых секунд быть готовым. Потом он разбегался и стал похожим на себя, но в отборочных матчах такая роскошь никому не позволительна. Это тоже плюс этой игры.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
   710 / 833
вчера в 21:55
Этого следовало ожидать, еще в начале 2 круга слишком много рассуждал, далее идет снижение требовательности к себе, отсюда потеря игры и формы, а возможно просто спад.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 833
вчера в 20:30
Ахметов очень странный игрок, начал осенью очень хорошо, а потом играл эпизодически, часто просто выпадал из игры. Весну так вообще провалил.
Обляков - это вообще что то несуразное! Здоровья вагон, но голова от ног явно отстает.
Что Облякову , что Ахметову еще пахать и пахать.
Морозовский
Морозовский
   7 / 833
вчера в 20:29
Лучше Ахметов пусть играет, чем какой-нибудь тупой баклан!
Лакшери
Лакшери
   113 / 833
вчера в 20:05
Вообще не понятно за что Ахметова хвалят кони , за что его а сборную берут , за возраст чтоли ? В каком месте там талант разглядеть надо ? Сколько игр ЦСКА смотрел , ничего не увидел ,ни рыба ни мясо . Облякова взяли , косипор м завышенным чсв. Ничего не сделал в ЦСКА , а уже одеяло на себя тянет , дурачек сельский .
Ладожский
Ладожский
   307 / 833
вчера в 19:53
Не может войти в игру, зачем он в сборной?
Akvarel
Akvarel ответил kotmyshka
   346 / 833
вчера в 19:52
ай-я-яй...
Это к чему написано ай-я-яй, можете пояснить и как оно относится к футболу?
Tommy Lee
Tommy Lee
   228 / 833
вчера в 19:48
Черчесов: «Ахметов никак не мог войти в игру, что нас насторожило и я наугад решил поменять 3-х игроков на 61-й минуте»
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   294 / 833
вчера в 19:34
Гинера школа. Хитрый чел).
cska plus
cska plus
   5 / 833
вчера в 19:30
Правильно, надо проучить, молодой и должен понять.
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 833
вчера в 19:30
ай-я-яй...
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