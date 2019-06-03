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«Реал» рассчитывает подписать Азара за 120 млн евро

вчера, 22:10

Представители «Реала» отправились в Лондон, чтобы уладить трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара. «Синие» просят за игрока 130 миллионов евро, «сливочные» рассчитывают подписать бельгийца за 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Азар возьмет в «Реале» номер Криштиану Роналду.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   285 / 833
сегодня в 01:44
быстрей бы уже купили!! а так челси настоящие английские жмоты!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   107 / 833
сегодня в 00:58
Это очень много за игрока, у которого через год заканчивается контракт!!!
Челси вообще сильно обнаглел! Как они могут так поступать, с игроком, который сделал для них очень многое, если он мечтает перейти в Реал?!
Пусть тогда и Реал потребует за Ковачича завышенную цену. Если Челси не согласится взять, то можно будет продать в Интер!
рус фан
рус фан
   142 / 833
сегодня в 00:36
120 млн, нормальная цена + 10 млн можно бонусами опговорить за чемпионство в примере или победе в ЛЧ.
Akvarel
Akvarel
   346 / 833
сегодня в 00:10
Офигенная цена.
ZjzoRe
ZjzoRe
   833 / 833
вчера в 23:51
хорошие трансферы, интересно посмотреть будет
Ruslan3132
Ruslan3132
   175 / 833
вчера в 23:28
номер Криштиану Роналду??? Че за бред. Это какой номер? Вроде как 7 Диаса номер.
Илья Белкин
Илья Белкин
   347 / 833
вчера в 22:51
когда же это закончится, то они его уже купили, то не купили, то не могут договориться то еще что, это 61ец товарищи
BARCDJIN
BARCDJIN
   279 / 833
вчера в 22:37
не бери станешь мароканцам
drug01
drug01
   87 / 833
вчера в 22:23
Хорошая цена!
vastudio
vastudio
   188 / 833
вчера в 22:22
Помечтайте,бездари)))
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