«Реал» рассчитывает подписать Азара за 120 млн евро

Представители «Реала» отправились в Лондон, чтобы уладить трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара. «Синие» просят за игрока 130 миллионов евро, «сливочные» рассчитывают подписать бельгийца за 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Азар возьмет в «Реале» номер Криштиану Роналду.
Челси вообще сильно обнаглел! Как они могут так поступать, с игроком, который сделал для них очень многое, если он мечтает перейти в Реал?!
Пусть тогда и Реал потребует за Ковачича завышенную цену. Если Челси не согласится взять, то можно будет продать в Интер!
Челси вообще сильно обнаглел! Как они могут так поступать, с игроком, который сделал для них очень многое, если он мечтает перейти в Реал?!
Пусть тогда и Реал потребует за Ковачича завышенную цену. Если Челси не согласится взять, то можно будет продать в Интер!