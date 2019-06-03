ПСЖ - единственный клуб, который может позволить себе Коутиньо

вчера, 20:19

В Испании сообщают, что полузащитник «Барселоны» скорее перейдет в ПСЖ , чем вернется в Англию.

Парижане - единственный клуб, который готов удовлетворить запросы каталонцев и самого игрока. «Сине-гранатовые» хотят выручить за бразильца более 100 млн евро, при этом Коутиньо сохранит зарплату на уровне свыше 12 млн евро за сезон.

Сообщается, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые также претендуют на хавбека, не смогут обеспечить такие условия сделки. Сам Коутиньо не скрывает, что ему нравится Париж.