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ПСЖ - единственный клуб, который может позволить себе Коутиньо

вчера, 20:19

В Испании сообщают, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо скорее перейдет в ПСЖ, чем вернется в Англию.

Парижане - единственный клуб, который готов удовлетворить запросы каталонцев и самого игрока. «Сине-гранатовые» хотят выручить за бразильца более 100 млн евро, при этом Коутиньо сохранит зарплату на уровне свыше 12 млн евро за сезон.

Сообщается, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые также претендуют на хавбека, не смогут обеспечить такие условия сделки. Сам Коутиньо не скрывает, что ему нравится Париж.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   321 / 833
вчера в 22:39
Баран-Сарэк епт
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Звезда по имени Солнце
   410 / 833
вчера в 22:27
Не оправдывает надежд.
Вовремя Ливерпуль избавился от него! Пошел за ЛЧ итог первый год без него финал ЛЧ, 2-й год Победа в ЛЧ!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Zlatan35
   410 / 833
вчера в 22:25
Сам Коутиньо не скрывает, что ему нравится Париж. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120689/koutino-filippe-pari-sen-zhermen Нравился Ливерпуль, нравилась Барселона... Нравится Париж.
Ночным бабочкам нравится любой клиент, но это не значит, что это правда!!!
Zlatan35
Zlatan35
   39 / 833
вчера в 22:16
Сам Коутиньо не скрывает, что ему нравится Париж.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120689/koutino-filippe-pari-sen-zhermen

Нравился Ливерпуль, нравилась Барселона... Нравится Париж.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   255 / 833
вчера в 22:08
Не оправдывает надежд.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 833
вчера в 22:03
Да он и половины не стоит!!! А З/П вообще раза в четыре должна быть меньше.
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 833
вчера в 21:57
Сгубили такого игрока
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил El Dassory
   191 / 833
вчера в 21:40
😂🤣😆👌👌
serset
serset
   622 / 833
вчера в 21:24
Сам Коутиньо (по примеру Ёзила, Бэйла и Санчеса) не скрывает, что ему понравилось не играть и получать за это космические бабки..
dimagas1
dimagas1 ответил El Dassory
   257 / 833
вчера в 21:19
Он переходил в Барсу выиграть ЛЧ. ГыГы
Тогда это было логично.
Neymar 10
Neymar 10 ответил Alex12357
   376 / 833
вчера в 21:15
ПСЖ-продать-Кавани,МБаппе,Дрекслера,Менье,Ди Марию,приобрести-Гризмана,Коутиньо,Роналду-вот тогда будет команда,просто во Французском чемпионате играть не с кем!
из этой тройки достойней всех перейти в парижскую команду заслуживает только Гризманн ! если удастся обменять кавани на антуана с доплатой это будет мега удача !!!
Медив
Медив
   33 / 833
вчера в 21:05
Как то заголовок некорректно сформулирован... Скорее: "Кому нафиг Коутиньо нужен за такие деньги, кроме ПСЖ, и те под большим вопросом"
barcamilan
barcamilan
   471 / 833
вчера в 21:03
а чо ему не нра в барсе?
Alex12357
Alex12357
   423 / 833
вчера в 21:02
ПСЖ-продать-Кавани,МБаппе,Дрекслера,Менье,Ди Марию,приобрести-Гризмана,Коутиньо,Роналду-вот тогда будет команда,просто во Французском чемпионате играть не с кем!
Artuom
Artuom
   27 / 833
вчера в 20:49
Не сможет ПСЖ. Если только кого-то продаст... или Неймара... или Мбаппе... или тройку других игроков...
El Dassory
El Dassory
   155 / 833
вчера в 20:47
Он переходил в Барсу выиграть ЛЧ. ГыГы
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 833
вчера в 20:27
есть еще Зенит
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