ПСЖ - единственный клуб, который может позволить себе Коутиньо

В Испании сообщают, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо скорее перейдет в ПСЖ, чем вернется в Англию.
Парижане - единственный клуб, который готов удовлетворить запросы каталонцев и самого игрока. «Сине-гранатовые» хотят выручить за бразильца более 100 млн евро, при этом Коутиньо сохранит зарплату на уровне свыше 12 млн евро за сезон.
Сообщается, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые также претендуют на хавбека, не смогут обеспечить такие условия сделки. Сам Коутиньо не скрывает, что ему нравится Париж.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120689/koutino-filippe-pari-sen-zhermen
Нравился Ливерпуль, нравилась Барселона... Нравится Париж.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120689/koutino-filippe-pari-sen-zhermen
Нравился Ливерпуль, нравилась Барселона... Нравится Париж.