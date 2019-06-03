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Президент ПСЖ сообщил «Барселоне», что Неймар не продается

вчера, 17:31

«Барселона» хотела провести переговоры с ПСЖ по поводу трансфера Неймара. Однако, как сообщает RMC Sport, президент парижской команды Нассер Аль-Хелаифи сообщил каталонцам, что бразильский футболист не продается.

Напомним, что Неймару грозит до 5 лет тюрьмы.

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10 ответил Барсамания1988
   376 / 833
вчера в 21:57
Ну неймар хочет быть лидером, а с мбаппе ему это не грозит и если даже псж лч возьмет тотзм уйдет французу. Думаю обоим клубам выгодно было бы. Неймар хочет играть с коутом а дембеле с мбаппе. Отдать вам коута и лямов 100 сверху.
он уже лидер в ПСЖ ! он пришел туда им , но это почему то не понравилось капризной кавани который после жизни в тени Ибрагимовича решил что он король всея Парижа а если нет то хотя бы наполовину ! и то к чему это привело мы имеем последствия до сего дня ! Неймар был куплен чтобы строить вокруг него команду как он сам того хотел выйдя из под крыла Лео ! он именно хотел быть лидером а ПСЖ как раз такой лидер и нужен был ! то что там кавани не понравилось с первого матча это сугубо его проблемы но эти проблемы в итоге разрослись до таких масштабов что этот негатив чувствуется и по сей день , увы . что касаемо мбаппе то в какой бы он не был форме лидером на сегодня в ПСЖ был есть и будет Неймар ! Неймар мозг и идейный вдохновитель команды в атаке ! все ждут в первую очередь чуда именно от него а мбаппе это завершитель атак с прекрасной скоростью ! но мысль игре задает не он и не кавани . жаль что они этого не хотят понимать так что скорее всего мбаппе пойдет на продажу ! я тоже хочу его видеть в барселоне но всё будет зависеть от Месси ! даст он шанс лентяю дембеле или решиться на усиление позиции это ему решать . посмотрим , лето только началось :)
амурец
амурец ответил Барсамания1988
   68 / 833
вчера в 21:44
тем не менее он в 2015 в победе Барсы а ЛЧ сыграл ключевую роль
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Neymar 10
   256 / 833
вчера в 21:42
Ну неймар хочет быть лидером, а с мбаппе ему это не грозит и если даже псж лч возьмет тотзм уйдет французу.
Думаю обоим клубам выгодно было бы. Неймар хочет играть с коутом а дембеле с мбаппе. Отдать вам коута и лямов 100 сверху.
mangoх12
mangoх12
   30 / 833
вчера в 21:09
В Реал его прлдайте )
Neymar 10
Neymar 10 ответил Барсамания1988
   376 / 833
вчера в 21:03
Вот вот продайте нам в барсу мбаппе, а бразильскую истеричку себе оставьте он все равно с футболом завязал. Да и любой не ангажированный человек понимающий в футболе скажет, что мбаппе лучше неймара и ему есть куда прогрессировать, а неймару есть куда деградировать.
это от желания месси будет зависеть ! захочет - купят а не захочет мбаппе останется или в реал свалит за несколько десятков камазов с деньгами ! тем более он туда еще со времен монако хотел ! да и у вас есть дембеле который в скорости не хуже да и удар есть но ленивый как слон ! научите его как правильно надо играть за барсу и не нужен вам будет мбаппе ! да и нам зачем становится слабее с его уходом ? на уругвайского игуаина в атаке надежд нет ! а кто то должен забивать с передач великолепного Неймара ! если конфликт уладят и улучшат обстановку в команде то всё пойдет как надо ! НО если тухлый пустит всё на самотёк то скорее всего придется сватать бегунка в реал . ведь у переса как известно чемодан резиновый !
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил амурец
   256 / 833
вчера в 20:04
Не нужен этот ходячий мем никому, барсе нужен мбаппе он будущий обладатель зм, а не неймурка.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Neymar 10
   256 / 833
вчера в 20:02
Вот вот продайте нам в барсу мбаппе, а бразильскую истеричку себе оставьте он все равно с футболом завязал.
Да и любой не ангажированный человек понимающий в футболе скажет, что мбаппе лучше неймара и ему есть куда прогрессировать, а неймару есть куда деградировать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 833
вчера в 19:59
А он в курсе, что бразилу могут посадить?
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Alex12357
   256 / 833
вчера в 19:58
Ооо лютый защитник бразила))) нет ну мне когда то самому неймар нравился, но тогда это был футболист, а после перехода в псж он деградировал и стал посмешищем выйдя из тени месси попал в тень молодого мбаппе и катался по полю на чм.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   259 / 833
вчера в 19:54
Мое мнение Барселоне не купит игрока
амурец
амурец
   68 / 833
вчера в 19:08
упустили балерины Неймара, а теперь хотят обратно, кусака все сник,коут не вписался ещё, Дембеле вечно болеет, кто то должен на гномскую статистику работать, сам то он не состоянии
Neymar 10
Neymar 10
   376 / 833
вчера в 18:55
потому что мозг и душу команды нельзя просто взять и продать ! это всякий расходный материал как мбаппе кавани буффон рабьо можно толкнуть за сотни миллиардов рублей потому что они не могут и не умеют везти игру как это умели пирло в милане и в юве , как хави и месси в барсе , как гамшик и марадона в наполи ! такие игроки и есть настоящее сокровища футбола !!! даже тот же азар зачем нужен реалу ? у реала нет мозга сегодня ! время модрича прошло а мозги и глаза реалу на поле нужны ! а всякие статисты как мбапуся , пёнтек , йович , кейн каждый год появляются ! футбол никогда не страдал от их нехватки
Морозовский
Морозовский
   7 / 833
вчера в 18:31
Президент ПСЖ: "Неймара на ленинградке не будет!"
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 833
вчера в 18:29
нет, значит, нет...
Alex12357
Alex12357
   423 / 833
вчера в 18:25
Хочу напомнить автору статьи ,если речь идёт об трансфере Неймара ,то не нужно приплюсовывать разную ересь ,на вас ещё не завели уголовное дело за клевету?
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 833
вчера в 17:59
Кто ж его купит то??? Он же без пяти минут зекан!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   699 / 833
вчера в 17:56
Вот и хорошо.
ilyafrom
ilyafrom
   174 / 833
вчера в 17:46
Он уже не футболист
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