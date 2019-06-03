Президент ПСЖ сообщил «Барселоне», что Неймар не продается

вчера, 17:31

«Барселона» хотела провести переговоры с ПСЖ по поводу трансфера Неймара. Однако, как сообщает RMC Sport, президент парижской команды Нассер Аль-Хелаифи сообщил каталонцам, что бразильский футболист не продается.

Напомним, что Неймару грозит до 5 лет тюрьмы.