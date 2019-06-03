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«Реал» на неделе должен объявить о трансферах Азара, Йовича и Менди

сегодня, 14:57

«Реал» на этой неделе планирует начать официально объявлять о покупках новичков.

Так, ожидается, что в ближайшие семь дней клуб представит защитника Ферлана Менди («Лион»), полузащитника Эдена Азара («Челси») и нападающего Луку Йовича («Айнтрахт»). 

Планируется, что эта троица уйдет в отпуск после матчей своих сборных уже в статусе официальных игроков «сливочных».

За Азара «Реал» заплатит порядка 120 млн евро. Переговоры с «Челси» еще не завершены, но находятся на продвинутой стадии. Трансфер состоится, если не случится чего-то экстраординарного.

С подписанием Менди также не должно возникнуть особых проблем, сторонам осталось согласовать последние детали.

Переговоры по Йовичу были самыми тяжелыми и длительными, но и они подходят к завершению. За молодого серба «Реалу» придется заплатить от 65 до 70 млн евро.

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Все комментарии
beefs
beefs
   146 / 846
сегодня в 16:19
Период трансферов начался...
Правдин Семён
Правдин Семён
   91 / 846
сегодня в 16:10
Марсело должен подвинуться?Это может оказаться ошибкой.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   266 / 846
сегодня в 16:04
Не помогут
ДСА
ДСА
   85 / 846
сегодня в 15:54
Зачем воспитывать, если можно просто купить?
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   694 / 846
сегодня в 15:42
так а Эриксена Реал не покупает ?
Caniggia
Caniggia
   37 / 846
сегодня в 15:41
А где Мбаппе?
Van Vanovich
Van Vanovich
   177 / 846
сегодня в 15:37
Жалко Йовича
Барсамания1988
Барсамания1988
   287 / 846
сегодня в 15:31
Ждал менди и йовича в барсе, ну и ладненько значит мбаппе заберем у сливок.
KaiserRM
KaiserRM ответил Bavaria_M
   669 / 846
сегодня в 15:27
Ох менди и йович ломают кареры
А про сломанные карьеры ты лучше Ренату Саншешу расскажи.
drug01
drug01
   82 / 846
сегодня в 15:25
Будем ждать итогов!
Bavaria_M
Bavaria_M
   109 / 846
сегодня в 15:18
Ох менди и йович ломают кареры
Sully
Sully
   253 / 846
сегодня в 15:16
надо бы ещё прикупить Неймара.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 846
сегодня в 15:11
Под 200 за двоих, поюс Менди не из дешевых. И это только начало...
амурец
амурец
   95 / 846
сегодня в 15:10
ну что же не плохо
FERIS
FERIS
   182 / 846
сегодня в 15:09
Хорошо будет если эти трансферы состоятся!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   48 / 846
сегодня в 15:07
Азар это конечно усиление, но на ценник развели Реал. А вот насчёт Менди и Йович не уверен что это усиление на 100%. Особенно насчёт последнего
Zlatan35
Zlatan35
   96 / 846
сегодня в 15:02
Солидное усиление.
shlomo
shlomo
   141 / 846
сегодня в 15:00
А если не заиграют....бабки на ветер....
cska plus
cska plus
   5 / 846
сегодня в 14:58
Отличная новость!
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