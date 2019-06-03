«Реал» на неделе должен объявить о трансферах Азара, Йовича и Менди

сегодня, 14:57

«Реал» на этой неделе планирует начать официально объявлять о покупках новичков.

Так, ожидается, что в ближайшие семь дней клуб представит защитника («Лион»), полузащитника («Челси») и нападающего («Айнтрахт»).

Планируется, что эта троица уйдет в отпуск после матчей своих сборных уже в статусе официальных игроков «сливочных».

За Азара «Реал» заплатит порядка 120 млн евро. Переговоры с «Челси» еще не завершены, но находятся на продвинутой стадии. Трансфер состоится, если не случится чего-то экстраординарного.

С подписанием Менди также не должно возникнуть особых проблем, сторонам осталось согласовать последние детали.

Переговоры по Йовичу были самыми тяжелыми и длительными, но и они подходят к завершению. За молодого серба «Реалу» придется заплатить от 65 до 70 млн евро.