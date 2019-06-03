Триппьер - о своем будущем: «Нужно понять, чего хочет „Тоттенхэм“»

Защитник «Тоттенхэма» не уверен, что останется в лондонском клубе в следующем сезоне.

Я не знаю. Сейчас я отправлюсь домой, проведу время с семьей и просто отдохну после долгого и сложного сезона. Есть люди, которые принимают решения.

Безусловно, клуб прекрасно ко мне относился на протяжении последних лет, но сейчас я просто хочу насладиться летом, вернуться в клуб и обсудить с тренером свое будущее.

Обо мне ходит много слухов. Я отдаю все силы в каждом матче - и когда мы побеждаем, и когда проигрываем. Посмотрим, что произойдет летом.

Я хочу остаться в Англии. Нужно понять, чего хочет клуб, это самое главное.