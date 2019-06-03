ГлавнаяНовости

Триппьер - о своем будущем: «Нужно понять, чего хочет „Тоттенхэм“»

вчера, 17:15

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер не уверен, что останется в лондонском клубе в следующем сезоне.

Я не знаю. Сейчас я отправлюсь домой, проведу время с семьей и просто отдохну после долгого и сложного сезона. Есть люди, которые принимают решения.

Безусловно, клуб прекрасно ко мне относился на протяжении последних лет, но сейчас я просто хочу насладиться летом, вернуться в клуб и обсудить с тренером свое будущее.

Обо мне ходит много слухов. Я отдаю все силы в каждом матче - и когда мы побеждаем, и когда проигрываем. Посмотрим, что произойдет летом.

Я хочу остаться в Англии. Нужно понять, чего хочет клуб, это самое главное.

Ранее Триппьер признал, что провел не лучший свой сезон. Интерес к оборонцу проявляет «Наполи».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Порту» потерял интерес к Мангала
Сегодня, 00:21 Комментарии2
СлухиРабьо предпочитает подписать контракт с «Ливерпулем», а не с МЮ
Сегодня, 00:06 Комментарии2
СлухиЗидан отказался от идеи купить Эриксена
Сегодня, 00:02 Комментарии5
Слухи«Ливерпуль» хочет бесплатно заполучить Крузе
Вчера, 22:20 Комментарии1
Васкес решил покинуть «Реал»
Вчера, 22:15 Комментарии11
Слухи«Реал» рассчитывает подписать Азара за 120 млн евро
Вчера, 22:10 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
marvel777
marvel777
   545 / 833
вчера в 18:07
для тебя братец и Тоттэнхэм жирноват будет не говоря уже про первую тройку,так что я бы так губу не раскатывал
Akvarel
Akvarel
   346 / 833
вчера в 17:51
Фамилия для некоторых будет знакомая.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100