Гвардиола: «В следующем году мы будем соперничать не только с „Ливерпулем“»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидает, что в следующем сезоне у его команды будет не только один конкурент.
У нас в чемпионате удивительное соперничество, но не только в лице «Ливерпуля», есть и еще пять сильных команд. Вот почему Премьер-Лига очень сложна.
В следующем сезоне мы начнем с нуля, и посмотрим, что у нас получится.
По слухам, Гвардиолу звал к себе «Ювентус», но тренер отказался.
Винни ушел, придется на Сильву и Агуэро молиться.
Чот мне кажется, МС крайне тяжело будет в следующем сезоне.
А так, супермотивированный Ливерпуль попытается взять АПЛ, Сарри будет доказывать свой уровень уже без Азара, Эмери и Почеттино будут бороться за попадание в топ-4, Солскьяер будет перестраивать игру команды на зарубах с волками и ирисками.
Винни ушел, придется на Сильву и Агуэро молиться.
Чот мне кажется, МС крайне тяжело будет в следующем сезоне.
А так, супермотивированный Ливерпуль попытается взять АПЛ, Сарри будет доказывать свой уровень уже без Азара, Эмери и Почеттино будут бороться за попадание в топ-4, Солскьяер будет перестраивать игру команды на зарубах с волками и ирисками.