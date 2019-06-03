Гвардиола: «В следующем году мы будем соперничать не только с „Ливерпулем“»

вчера, 22:30

Наставник «Манчестер Сити» ожидает, что в следующем сезоне у его команды будет не только один конкурент.

У нас в чемпионате удивительное соперничество, но не только в лице «Ливерпуля», есть и еще пять сильных команд. Вот почему Премьер-Лига очень сложна. В следующем сезоне мы начнем с нуля, и посмотрим, что у нас получится.

По слухам, Гвардиолу звал к себе «Ювентус», но тренер отказался.