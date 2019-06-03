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Гвардиола: «В следующем году мы будем соперничать не только с „Ливерпулем“»

вчера, 22:30

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидает, что в следующем сезоне у его команды будет не только один конкурент.

У нас в чемпионате удивительное соперничество, но не только в лице «Ливерпуля», есть и еще пять сильных команд. Вот почему Премьер-Лига очень сложна.

В следующем сезоне мы начнем с нуля, и посмотрим, что у нас получится.

По слухам, Гвардиолу звал к себе «Ювентус», но тренер отказался.

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Все комментарии
da da da 1
da da da 1
   337 / 833
сегодня в 01:12
посмотрим,но у команд Пепа на длинной дистанции шансов практически ноль.
dzvinka
dzvinka
   47 / 833
сегодня в 00:20
да не, я вижу опять борьбу Сити и Ливерпуля, остальные уровнем ниже, с проблемами.
allemz
allemz
   85 / 833
вчера в 23:05
Лучше думай над улучшением игры команды в тактическом плане. Запасной план, например, которого у тебя никогда не было. Кто ж твою задницу сейвить будет в важных матчах в случае непрухи..
Винни ушел, придется на Сильву и Агуэро молиться.
Чот мне кажется, МС крайне тяжело будет в следующем сезоне.

А так, супермотивированный Ливерпуль попытается взять АПЛ, Сарри будет доказывать свой уровень уже без Азара, Эмери и Почеттино будут бороться за попадание в топ-4, Солскьяер будет перестраивать игру команды на зарубах с волками и ирисками.
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