Ван Гал: «Когда приходил в МЮ, думал, что они могут купить любого игрока»

Голландский специалист вспомнил о начале своей работы в «Манчестер Юнайтед» и подписании полузащитника Анхеля Ди Марии.

Ван Гал возглавлял МЮ в период с 2014-го по 2016 год.

В МЮ я не всегда получал желаемых мной футболистов. Это было проблемой. За это отвечал Эд Вудворд и его правая рука Мэтт Джадж. С последним я встречался время от времени, но не слишком часто. Еще был глава скаутской службы. Это структура, но я был зависим от решений Вудворда и Джаджа.

Я всегда думал, что «Манчестер Юнайтед» может купить любого футболиста, учитывая их статус и финансовую мощь. По-видимому, приобретение некоторых игроков недоступно для МЮ . Я этого не понимаю, но это было так.

Была ли покупка Ди Марии моим желанием? Я хотел видеть его в «Алкмаре» за семь лет до этого. В целом этот трансфер меня удовлетворил, он творческий футболист. Хотя в шорт-листе всё же у меня были другие. У Ди Марии были проблемы с английской футбольной культурой и акклиматизацией. Ты точно не можешь знать, как покажет себя игрок, когда его покупаешь, потому что футбол - командный вид спорта.