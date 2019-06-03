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Ван Гал: «Когда приходил в МЮ, думал, что они могут купить любого игрока»

сегодня, 14:38

Голландский специалист Луи ван Гал вспомнил о начале своей работы в «Манчестер Юнайтед» и подписании полузащитника Анхеля Ди Марии.

Ван Гал возглавлял МЮ в период с 2014-го по 2016 год.

В МЮ я не всегда получал желаемых мной футболистов. Это было проблемой. За это отвечал Эд Вудворд и его правая рука Мэтт Джадж. С последним я встречался время от времени, но не слишком часто. Еще был глава скаутской службы. Это структура, но я был зависим от решений Вудворда и Джаджа.

Я всегда думал, что «Манчестер Юнайтед» может купить любого футболиста, учитывая их статус и финансовую мощь. По-видимому, приобретение некоторых игроков недоступно для МЮ. Я этого не понимаю, но это было так.

Была ли покупка Ди Марии моим желанием? Я хотел видеть его в «Алкмаре» за семь лет до этого. В целом этот трансфер меня удовлетворил, он творческий футболист. Хотя в шорт-листе всё же у меня были другие. У Ди Марии были проблемы с английской футбольной культурой и акклиматизацией. Ты точно не можешь знать, как покажет себя игрок, когда его покупаешь, потому что футбол - командный вид спорта.

Ранее ван Гал назвал исполнительного директора МЮ Эда Вудворда человеком с нулевым пониманием футбола

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   137 / 846
сегодня в 15:58
Это не Ван Гал плохо тренировал, это МЮ не может всех купить!
Van Vanovich
Van Vanovich
   177 / 846
сегодня в 15:40
Надо было оставлять ЛВГ, он бы достроил команду. И можно было передать тому же Сульшеру. Как хорошо ЛВГ построил Баварию, сколько тренров до него приходило и ничего не получалось, тот же Хайнкес к примеру.
dzvinka
dzvinka
   46 / 846
сегодня в 15:04
зря погнали Галю.. на самом деле сами его позвали в клуб, и сами же делали все что могли, чтобы у него ничего не получилось. бред же.
311
311
   18 / 846
сегодня в 14:41
Философия Ван Гала не предусматривает отказов руководства!)
yudin_duda
yudin_duda
   463 / 846
сегодня в 14:40
А потом оказался Вудворт))
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