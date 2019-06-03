Ван Гал: «Вудворд - человек с нулевым пониманием футбола»

сегодня, 13:02

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью 11 Freunde раскритиковал исполнительного директора манкунианцев Эда Вудворда, заявив, что тот ничего не смыслит в футболе.

В «Баварии» руководящие посты занимают обычно экс-футболисты, я всегда это ценил. В МЮ же исполнительным директором был назначен Эд Вудворд - человек с нулевым пониманием футбола, бывший инвестиционный банкир. Это плохо, если управление клубом осуществляется только с позиции коммерции.

Напомним, что ван Гал в марте объявил о завершении тренерской карьеры.