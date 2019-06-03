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Ван Гал: «Вудворд - человек с нулевым пониманием футбола»

сегодня, 13:02

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал в интервью 11 Freunde раскритиковал исполнительного директора манкунианцев Эда Вудворда, заявив, что тот ничего не смыслит в футболе.

В «Баварии» руководящие посты занимают обычно экс-футболисты, я всегда это ценил.

В МЮ же исполнительным директором был назначен Эд Вудворд - человек с нулевым пониманием футбола, бывший инвестиционный банкир.

Это плохо, если управление клубом осуществляется только с позиции коммерции.

Напомним, что ван Гал в марте объявил о завершении тренерской карьеры. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   68 / 846
сегодня в 16:19
В "Зените" же Фурсенко был не только с нулевым, а даже с отрицательным пониманием футбола.
Van Vanovich
Van Vanovich
   177 / 846
сегодня в 15:41
Не дали достроить ЛВГ команду. теперь поплатились
dzvinka
dzvinka
   46 / 846
сегодня в 15:00
так клуб маркетологов же))) все закономерно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   114 / 846
сегодня в 14:51
Ван Гал конечно несколько пристрастен, но в данном случае похоже прав.
Байкал-38.
Байкал-38.
   137 / 846
сегодня в 13:44
МЮ сейчас можно втаптывать всем и по полной.
Dark MU
Dark MU
   435 / 846
сегодня в 13:43
Да тут и дураку понятно, что Вудворт не годится к этой должности.
Ptaha91
Ptaha91
   178 / 846
сегодня в 13:24
Все норм, это же МЮ
goalaktika
goalaktika
   190 / 846
сегодня в 13:06
Совершенно верно сказано
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