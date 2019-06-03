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Беккенбауэр: «Надеюсь однажды увидеть Клоппа в „Баварии“»

сегодня, 15:08

Легенда «Баварии» Франц Беккенбауэр признался, что хотел бы увидеть у руля мюнхенского клуба главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Не хочу ничего больше, кроме как увидеть Клоппа в «Баварии». Это был бы хороший выбор, он один из лучших тренеров мира.

Клопп привнес новый стиль футбола. То, что он начал в «Боруссии», он усовершенствовал в «Ливерпуле».

Напомним, что «Ливерпуль» Клоппа на днях стал победителем Лиги чемпионов. Его контракт с «красными» рассчитан до 2022 года. 

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   694 / 846
сегодня в 16:09
Лучше снова в Дортмунд , с ним Шмели зафеерят , но это еще всё будет уверен не скоро
marvel777
marvel777
   671 / 846
сегодня в 16:01
пока он АПЛ не возьмет его невозможно будет выдернуть
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   199 / 846
сегодня в 15:40
Клоппу нужен Драйв и полёт мысли.... а если выбирать деньги и титулы,то уж лучше Реал или Барса. Сб Германию тренировать это только на пенсии,а пока он молод и горяч ему нужен Speed-Power- metal.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   169 / 846
сегодня в 15:36
И зачем им Клоппа?они и без него выйграют бундеслигу.
Ptaha91
Ptaha91
   178 / 846
сегодня в 15:30
не в стиле Клоппа) не бывать этому, Клопп на последок может только сборную Германии взять потренить
FERIS
FERIS
   182 / 846
сегодня в 15:16
Клоппу в Англии очень неплохо живется.
У него есть цель на следующий сезон,взять АПЛ.
Bavaria_M
Bavaria_M
   109 / 846
сегодня в 15:16
Знач скоро увидим
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   26 / 846
сегодня в 15:11
Не-не-не. Ему это будет неинтересно. В нем течет ливерпульская кровь)
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