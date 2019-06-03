Беккенбауэр: «Надеюсь однажды увидеть Клоппа в „Баварии“»

Легенда «Баварии» Франц Беккенбауэр признался, что хотел бы увидеть у руля мюнхенского клуба главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Не хочу ничего больше, кроме как увидеть Клоппа в «Баварии». Это был бы хороший выбор, он один из лучших тренеров мира.
Клопп привнес новый стиль футбола. То, что он начал в «Боруссии», он усовершенствовал в «Ливерпуле».
Напомним, что «Ливерпуль» Клоппа на днях стал победителем Лиги чемпионов. Его контракт с «красными» рассчитан до 2022 года.
У него есть цель на следующий сезон,взять АПЛ.
У него есть цель на следующий сезон,взять АПЛ.