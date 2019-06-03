Беккенбауэр: «Надеюсь однажды увидеть Клоппа в „Баварии“»

Легенда «Баварии» признался, что хотел бы увидеть у руля мюнхенского клуба главного тренера «Ливерпуля» .

Не хочу ничего больше, кроме как увидеть Клоппа в «Баварии». Это был бы хороший выбор, он один из лучших тренеров мира.

Клопп привнес новый стиль футбола. То, что он начал в «Боруссии», он усовершенствовал в «Ливерпуле».