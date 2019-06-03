ГлавнаяНовости

Платини: «Месси сейчас фаворит на „Золотой мяч“, за ним идет Роналду»

вчера, 16:22

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

На данный момент явный фаворит Месси, за ним идет Роналду. Но сейчас только июнь, впереди еще много времени и несколько турниров. При этом по уровню Лео на голову превосходит остальных, несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Ливерпуля».

Что касается Мбаппе, то считаю его возможным наследником двух великих игроков, которые доминируют в футболе уже десяток лет. Он мне напоминает Роналдо. У Килиана есть всё, чтобы добиться успеха, он еще молод. Считаю его лучшим французским игроком поколения, лучше Гризманна и остальных чемпионов под руководством Дешама.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хитцфельд: «Швейцария способна обыграть Португалию»
Вчера, 23:35 Комментарии4
Кабрини: «Роналду лучше Месси»
Вчера, 23:19 Комментарии12
Куман: «Ван Дейк заслуживает „Золотой мяч“»
Вчера, 23:05 Комментарии6
Гвардиола: «В следующем году мы будем соперничать не только с „Ливерпулем“»
Вчера, 22:30 Комментарии3
Тите: «Неймар необходим сборной Бразилии»
Вчера, 20:45 Комментарии13
«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде
Вчера, 17:36 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zak11
Zak11
   692 / 833
вчера в 23:04
Индивидуальные достижения Ван Дейка? Он оказался полезнее Месси, ибо его действия дали результат - Ливерпуль выиграл Лигу Чемпионов. Чем может похвастаться Месси? Можете мне объяснить? Выиграл Ла Лигу, которая неконкурентноспособна сейчас?
Aleks Captain
Aleks Captain
   716 / 833
вчера в 22:38
Много новых имён подтянулось в этом сезоне к Лео, но всего лишь полтянулось, Кристи вообще не конкурент! Никто индивидуально не превзошёл Мастера и кудесника мяча! Великого Месси! Отдельные всплески у конкурентов! Не нужно желчью изливаться! Смотрите не на команду которую Он реально тянет! В этом сезоне увы был Месси и никакущая Барса!
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135 ответил BARCELONA-BEST
   321 / 833
вчера в 21:25
Ты думаешь? И какие у них индивидуальные достижения в этом сезоне чтобы им ЗМ давали просто так???
Пересмотри АПЛ , и не задавай глупых вопросов. Вспомни за что получил Фабио Каннаваро если помнишь , или ска это реально сайт тормозов-малолеток как прозывают
vale46
vale46 ответил League1
вчера в 21:13
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       137 / 833
    вчера в 20:28
    Оба не достойны
    Олег Гусов
    Олег Гусов
       517 / 833
    вчера в 20:26
    Вы бы еще и Блаттера спросили , который напару с Платини подарил Месси три ЗМ из пяти !
    В команде , которая позорно прое...ла 4-0 ,имея преимущество после первого матча 3-0 , не может быть претендента на Золотой Мяч ! От слова СОВСЕМ !!!
    амурец
    амурец ответил Байкал-38.
       68 / 833
    вчера в 19:15
    таким же как и Месси, обоим им в этом сезоне не должен даже близко светить ЗМ
    амурец
    амурец ответил League1
       68 / 833
    вчера в 19:11
    Это ты зря про Леганесов и Осусанв, он ещё на уровне сборный может громить Панамы и Эквадоры, а вот Исландия это уже конечно не дотягивает
    Neymar 10
    Neymar 10 ответил h8you
       376 / 833
    вчера в 18:58
    походу гному очередной левый мяч дадут за всякие хетафе
    верно ! лучше вручить ЗМ туринскому королю эмполю и сассуол !
    League1
    League1
       76 / 833
    вчера в 18:48
    гному никак нельзя давать мяч. Это самый бездарный из самых одаренных футболист. Сколько ему покупают дорогих талантливых партнёров, сколько тренеров для него меняют, а он как был королём леганесов и осасун, так им и остаётся по жизни.
    Получил деревянный башмак за разгромы маленьких команд и пусть радуется. Большего не достоин.
    cevin cigan
    cevin cigan
       16 / 833
    вчера в 18:37
    Сейчас ещё и Блаттер выползет из своей золотой норы и по обыкновению лизнёт гномяре. Эти два коррупционера,ни как не угомонятся?!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил Санчо Панса
       60 / 833
    вчера в 18:09
    А что такого сделал Лео в 2019 году? Выиграл чемпионат Испании? Да, велика награда! Но в ЛЧ порой он проваливал важные матчи.
    Ну так, стал лучшим бомбардиром ЛЧ забивая голы в каждой стадии ЛЧ.
    Получил Золотую Бутсу
    Стал чемпионом Испании.
    Ты не сможешь назвать ни одного игрока у которого будут такие же важные инд показатели но зато хейтеришь на Месси просто потому что он игрок Барсы.
    h8you
    h8you
       405 / 833
    вчера в 18:09
    походу гному очередной левый мяч дадут за всякие хетафе
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       99 / 833
    вчера в 18:05
    А что такого сделал Лео в 2019 году? Выиграл чемпионат Испании? Да, велика награда! Но в ЛЧ порой он проваливал важные матчи.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       480 / 833
    вчера в 17:58
    А разве нет?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       294 / 833
    вчера в 17:21
    За гнома! Хорош. Мал да удал.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       279 / 833
    вчера в 17:21
    Как тут можно сомневаться..награда индивидуальная! не командная! никакие ЛЧ тут не должны учитываться! Тока личная стата, голы, передачи и т.д,..Дети не поймут ибо мозгов просто не хватит.. МЕССИ НОМЕР один по голам ЕВРОПЕ , НОМЕР ОДИН в ЛЧ по ГОЛАМ..У НЕГО ГОЛЕВУХ ПРИ этом как у АЗАРА.. ПОлезность действий как Овечкина в НХЛ..Вопрос закрыт..Глоры Кристины плачут..Новоиспеченные глоры Ван Дейка тоже.
    амурец
    амурец ответил SonicStar
       68 / 833
    вчера в 17:13
    ну насчёт 13 го кто ж спорит
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       140 / 833
    вчера в 17:05
    А Кристинка то каким боком?
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       407 / 833
    вчера в 16:59
    Вандейк ржет в голос) какая меська? какой рон? где они преуспели? чемпы выиграли? так таких победителей чемпов сотни)
    SonicStar
    SonicStar ответил амурец
       254 / 833
    вчера в 16:57
    Платини на пару с Блатером и так Месси 3 липовых ЗМ подарили
    а уж у Роналду то сколько липовых ) особенно в 13-м и 14-м
    SonicStar
    SonicStar
       254 / 833
    вчера в 16:56
    кэф на то, что ЗМ получит Месси сейчас 1,50, ВВД - 3.00, на остальных 20 и выше.
    Месси реально выдал сильнейший сезон за последние свои годы. Глупо не давать ему ЗМ только из-за матч на Энфилде. У всех бывают слабые матчи.
    Вот многие говорят, что ВВД заслужил ЗМ - так он хреново сыграл на Камп Ноу, по такой логике и он не заслуживет ЗМ)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       4 / 833
    вчера в 16:53
    Опа, коррупционер заговорил, я-то думал, он сидит.

    Никто и не сомневается, что Мишель со спокойной совестью отдал бы Месси еще 10 Золотых Мячей.
    амурец
    амурец
       68 / 833
    вчера в 16:50
    Платини на пару с Блатером и так Месси 3 липовых ЗМ подарили
    Gelious
    Gelious
       176 / 833
    вчера в 16:49
    Кто-нибудь может объяснить, за что Лионелю в этом году мяч давать?
    В наиболее важных матчах он был 0. Во всех. Классико этого года (дважды), кубок Испании с Валенсией, Ливерпуль. С командными трофеями лишь лига. Месси в принципе достойно проводит год. Но если смотреть на принципы выбирания победителей предыдущих лет, то как-то не сходится.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил S.T.A.L.K.E.R.135
       60 / 833
    вчера в 16:48
    Как по мне , то бороться за ЗМ должны двое : Ван Дейк и Манэ , оба здорово сезон провели.
    Ты думаешь? И какие у них индивидуальные достижения в этом сезоне чтобы им ЗМ давали просто так???
    ermak6848
    ermak6848
       157 / 833
    вчера в 16:47
    По голам и распасовки Месси конечно ЛИДЕР...
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил Grabovsky
       60 / 833
    вчера в 16:47
    Рон че тут забыл. Да и месси тоже. Ван Дейку отдайте и не шатайте мозг
    Ахах чтобы бы ты был доволен?))
    ЗМ дают не для того чтобы тебя развеселить а лучшему игроку сезона и игрок который вылетел с 3 турниров и не был лучшим игроком своей команды в ЛЧ не должен получить ЗМ
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
       321 / 833
    вчера в 16:39
    Как по мне , то бороться за ЗМ должны двое : Ван Дейк и Манэ , оба здорово сезон провели.
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
       343 / 833
    вчера в 16:38
    Как будто человек проспал 3 года в криогенной камере и ему задали вопрос.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100