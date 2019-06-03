Платини: «Месси сейчас фаворит на „Золотой мяч“, за ним идет Роналду»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
На данный момент явный фаворит Месси, за ним идет Роналду. Но сейчас только июнь, впереди еще много времени и несколько турниров. При этом по уровню Лео на голову превосходит остальных, несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Ливерпуля».
Что касается Мбаппе, то считаю его возможным наследником двух великих игроков, которые доминируют в футболе уже десяток лет. Он мне напоминает Роналдо. У Килиана есть всё, чтобы добиться успеха, он еще молод. Считаю его лучшим французским игроком поколения, лучше Гризманна и остальных чемпионов под руководством Дешама.
В команде , которая позорно прое...ла 4-0 ,имея преимущество после первого матча 3-0 , не может быть претендента на Золотой Мяч ! От слова СОВСЕМ !!!
В команде , которая позорно прое...ла 4-0 ,имея преимущество после первого матча 3-0 , не может быть претендента на Золотой Мяч ! От слова СОВСЕМ !!!
Получил деревянный башмак за разгромы маленьких команд и пусть радуется. Большего не достоин.
Получил деревянный башмак за разгромы маленьких команд и пусть радуется. Большего не достоин.
Получил Золотую Бутсу
Стал чемпионом Испании.
Ты не сможешь назвать ни одного игрока у которого будут такие же важные инд показатели но зато хейтеришь на Месси просто потому что он игрок Барсы.
Получил Золотую Бутсу
Стал чемпионом Испании.
Ты не сможешь назвать ни одного игрока у которого будут такие же важные инд показатели но зато хейтеришь на Месси просто потому что он игрок Барсы.
Месси реально выдал сильнейший сезон за последние свои годы. Глупо не давать ему ЗМ только из-за матч на Энфилде. У всех бывают слабые матчи.
Вот многие говорят, что ВВД заслужил ЗМ - так он хреново сыграл на Камп Ноу, по такой логике и он не заслуживет ЗМ)
Месси реально выдал сильнейший сезон за последние свои годы. Глупо не давать ему ЗМ только из-за матч на Энфилде. У всех бывают слабые матчи.
Вот многие говорят, что ВВД заслужил ЗМ - так он хреново сыграл на Камп Ноу, по такой логике и он не заслуживет ЗМ)
Никто и не сомневается, что Мишель со спокойной совестью отдал бы Месси еще 10 Золотых Мячей.
Никто и не сомневается, что Мишель со спокойной совестью отдал бы Месси еще 10 Золотых Мячей.
В наиболее важных матчах он был 0. Во всех. Классико этого года (дважды), кубок Испании с Валенсией, Ливерпуль. С командными трофеями лишь лига. Месси в принципе достойно проводит год. Но если смотреть на принципы выбирания победителей предыдущих лет, то как-то не сходится.
В наиболее важных матчах он был 0. Во всех. Классико этого года (дважды), кубок Испании с Валенсией, Ливерпуль. С командными трофеями лишь лига. Месси в принципе достойно проводит год. Но если смотреть на принципы выбирания победителей предыдущих лет, то как-то не сходится.
ЗМ дают не для того чтобы тебя развеселить а лучшему игроку сезона и игрок который вылетел с 3 турниров и не был лучшим игроком своей команды в ЛЧ не должен получить ЗМ
ЗМ дают не для того чтобы тебя развеселить а лучшему игроку сезона и игрок который вылетел с 3 турниров и не был лучшим игроком своей команды в ЛЧ не должен получить ЗМ