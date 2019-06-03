Платини: «Месси сейчас фаворит на „Золотой мяч“, за ним идет Роналду»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

На данный момент явный фаворит Месси, за ним идет Роналду. Но сейчас только июнь, впереди еще много времени и несколько турниров. При этом по уровню Лео на голову превосходит остальных, несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Ливерпуля».

Что касается Мбаппе, то считаю его возможным наследником двух великих игроков, которые доминируют в футболе уже десяток лет. Он мне напоминает Роналдо. У Килиана есть всё, чтобы добиться успеха, он еще молод. Считаю его лучшим французским игроком поколения, лучше Гризманна и остальных чемпионов под руководством Дешама.