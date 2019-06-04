МЮ заплатит за Джеймса 10 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» близок к осуществлению трансфера полузащитника «Суонси» Даниэля Джеймса. Игрок обойдется манкунианцам в 10 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Evening Standard.
Ранее сообщалось, что МЮ заинтересован в услугах нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
А если без шуток, вроде не плохо играл в сезоне, да и спрос на него в АПЛ, по слухам, был. Но вопрос в другом - руководство клуба собирается решать проблемы в обороне? Или как всегда - Джонс-Смолинг-Янг?? =)
А если без шуток, вроде не плохо играл в сезоне, да и спрос на него в АПЛ, по слухам, был. Но вопрос в другом - руководство клуба собирается решать проблемы в обороне? Или как всегда - Джонс-Смолинг-Янг?? =)