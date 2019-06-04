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МЮ заплатит за Джеймса 10 млн фунтов

вчера, 23:11

«Манчестер Юнайтед» близок к осуществлению трансфера полузащитника «Суонси» Даниэля Джеймса. Игрок обойдется манкунианцам в 10 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Evening Standard.

Ранее сообщалось, что МЮ заинтересован в услугах нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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shlifen
shlifen
   38 / 833
сегодня в 00:05
О, а вот и топ трансферы подъехали!! =)))

А если без шуток, вроде не плохо играл в сезоне, да и спрос на него в АПЛ, по слухам, был. Но вопрос в другом - руководство клуба собирается решать проблемы в обороне? Или как всегда - Джонс-Смолинг-Янг?? =)
Foxes
Foxes
   306 / 833
вчера в 23:56
Странный трансфер.
lobsterdam
lobsterdam
   241 / 833
вчера в 23:18
какой салах? о чем речь? зачем нам эта кудлатая антилопа?
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