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Сборные Австралии и Катара получат приглашение на Кубок Америки-2020

сегодня, 04:30

Сборные Австралии и Катара будут приглашены КОНМЕБОЛ на Кубок Америки-2020, информирует источник.

10 южноамериканских команд и 2 приглашённые сборные распределены на две группы по 6 команд. Матчи Северной группы пройдут в Колумбии, а Южной – в Аргентине. На каких стадионах состоятся игры раунда плей-офф, пока неизвестно.

Северная группа: Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор, приглашённая команда.

Южная группа: Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили, приглашённая команда.

Напомним, этим летом на Кубке Америки-2019 сыграют сборные Катара и Японии.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   13 / 831
сегодня в 07:30
Катар пригласили в качестве спонсорского мешка?
EAGuar As
EAGuar As
   70 / 831
сегодня в 07:17
Вот и хорошо .
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