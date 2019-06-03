Ван Дейк и другие лучшие игроки финалов ЛЧ в XXI веке

вчера, 19:49

В XXI веке героями финалов Лиги чемпионов не становились случайные люди, сплошь выдающиеся игроки. «Соккер.ру» вспомнил всех лучших игроков финалов и их достижения.

Финал ЛЧ 2000/01: Оливер Кан («Бавария»; Германия)

«Бавария» - «Валенсия» - 1:1 (5:4 по пенальти)

Это был вратарский финал, и если бы Кубок чемпионов выиграла «Валенсия» невезучего Эктора Купера, то «Игроком матча» назвали бы Сантьяго Канисареса, которого Оливер Кан после решающего пенальти в серии отправился утешать, раздраженно отмахиваясь от радостных партнеров.

Финал ЛЧ 2001/02: Зинедин Зидан («Реал»; Франция)

«Реал» - «Байер» - 2:1

По большому счету, Зидан стал лучшим игроком этого финала за один удар по мячу. Но какой это был удар! Очень важный и бесконечно гениальный. Зинедин расчехлил циркуль и идеально приложился по мячу, который подвесил для него Роберто Карлос.

Финал ЛЧ 2002/03: Паоло Мальдини («Милан»; Италия)

«Милан» - «Ювентус» - 0:0 (3:2 по пенальти)

Скучный до чертиков финал, если говорить о созидательной активности команд, зато этот матч стал торжеством оборонительного футбола. Нестареющий и несгибаемый шкипер «Милана» Паоло Мальдини выдал мастер-класс по нейтрализации разнообразной атаки «Юве». Дель Пьеро, Трезеге и Салайета ничего не смогли поделать с красно-черной стеной.

Финал ЛЧ 2003/04: Деку («Порту»; Португалия)

«Порту» - «Монако» - 3:0

В том сезоне клубы-гиганты вышли погулять, а в финале резвились выскочки – «Монако» и «Порту». Лучшим в этом матче стал диспетчер «драконов» «Порту», который царил в центре поля и забил второй гол, прекративший страдания монегасков. Через пару недель «Игрок финала» перешел в «Барселону», с которой тоже выиграет Лигу чемпионов.

Финал ЛЧ 2004/05: Стивен Джеррард («Ливерпуль»; Англия)

«Ливерпуль» - «Милан» - 3:3 (3:2 по пенальти)

«Ливерпуль» уже после первого тайма сунул шею в петлю, а Стивен Джеррард в первом тайме играл ужасно, то есть если брать матч в целом, то это точно не лучшая игра капитана «Ливерпуля», но те шесть минут, которые все изменили, и роль Стиви Джи во время этого отрезка, все изменили.

Финал ЛЧ 2005/06: Самуэль Это’О («Барселона»; Камерун)

«Барселона» - «Арсенал» - 2:1

«Барселона» очень долго проигрывала «Арсеналу» в финальном матче, несмотря на то, что противник рано остался в меньшинстве. Самуэль Это’О забил только на 76-й минуте, и это был гол, открывший не только дорогу к успеху в том финале, но и новейшую эпоху больших побед «Барсы».

Финал ЛЧ 2006/07: Филиппо Индзаги («Милан»; Италия)

«Милан» - «Ливерпуль» - 2:1

Когда ты забиваешь два мяча в финале, а твоя команда побеждает 2:1, как правило, ты становишься лучшим игроком матча. «Милан» подал «Ливерпулю» холодное блюдо «Месть» через два года после стамбульского финала, а Индзаги сначала забил со штрафного и оформил дубль, в фирменном стиле зацепившись за офсайдную линию.

Финал ЛЧ 2007/08: Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед»; Нидерланды)

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» - 1:1 (6:5 по пенальти)

Московский финал не стал феерией атакующего футбола, команды большую часть матча провели в окопах, а победитель определился в серии пенальти, где Эдвин ван дер Сар каким-то образом сумел напугать Терри, а потом взял решающий удар от Анелька.

Финал ЛЧ 2008/09: Хави («Барселона»; Испания)

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» - 2:0

В этом матче доминирование «Барселоны» исчислялось не моментами, хотя они были, а победу принесли точные удары Это’О и Месси. «Барселона» доминировала на поле благодаря своей игровой системе, заточенной на контроле мяча, главным архитектором которой был Хави. Апофеозом игры Хави стала его радиоуправляемая передача, после которой Месси забил головой.

Финал ЛЧ 2009/10: Диего Милито («Интер»; Аргентина)

«Интер» - «Бавария» - 2:0

Как и Филиппо Индзаги тремя годами ранее, Диего Милито забил оба мяча своей команды в финале и тем самым принес победу. Аргентинский форвард облагодетельствовал другой миланский клуб – «Интер», и принес Жозе Моуриньо вторую в карьере победу в Лиге чемпионов.

Финал ЛЧ 2010/11: Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» - 3:1

Два года спустя «Барса» и МЮ снова сошлись в финале, Месси забил победный мяч и совершил 10 удачных обводок (рекорд финала). Лионеля в этом матче невозможно было остановить: он рвался и рвался к чужим воротам, постоянно придумывая что-то новенькое и ставя Видича и Фердинанда в неловкие ситуации.

Финал ЛЧ 2011/12: Дидье Дрогба («Челси»; Кот-д’Ивуар)

«Челси» - «Бавария» - 1:1 (4:3 по пенальти)

«Челси» выиграл финал с позиции абсолютного «андердога», да еще и на стадионе своего соперника – «Баварии». Без «Вождя» сенсация не состоялась бы: Дидье затащил «Челси» в овертайм, когда могло показаться, что все кончено, а потом реализовал решающий пенальти в серии.

Финал ЛЧ 2012/13: Арьен Роббен («Бавария»; Нидерланды)

«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) - 2:1

Арьен Роббен был неудачником нескольких финалов: не реализовал выход один на один на ЧМ -2010, а в предыдущем финале ЛЧ против «Челси» не реализовал пенальти. На этот раз голландец стал абсолютным героем: Роббен организовал первый гол для Манджукича, а когда основное время матча подходило к концу, забил победный мяч.

Финал ЛЧ 2013/14: Анхель Ди Мария («Реал»; Аргентина)

«Реал» - «Атлетико» - 4:1 (овертайм)

В этом матче «Реал» был в считанных секундах от поражения, но Серхио «90+3» Рамос вытащил «Королевский клуб» в овертайм, где «сливочные» забили три мяча и завоевали долгожданную «Десиму». Ди Мария был главным выдумщиком и движущей силой «Реала» в атаке, и пусть сам не забил, титул «Игрока матча» отработал сполна. «В награду» Анхеля продали в МЮ , чтобы освободить место в команде для Хамеса Родригеса.

Финал ЛЧ 2014/15: Андрес Иньеста («Барселона»; Испания)

«Барселона» - «Ювентус» - 3:1

Иньеста выиграл индивидуальный приз, как и Хави шестью годами раньше, за вклад в подавляющее игровое преимущество своей команды, за безупречные пасы и контроль мяча в центре поля. А еще Андрес стал первым футболистом, который делал результативные передачи на партнеров в трех финалах Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ 2015/16: Серхио Рамос («Реал»; Испания)

«Реал» - «Атлетико» - 1:1 (5:3 по пенальти)

Рамос забил во втором подряд финале Лиги чемпионов, чтобы после этого великолепного обороняться до конца основного, а потом и дополнительного времени. В серии пенальти Серхио реализовал 4-й удар «сливочных» и на этот раз получил приз «Игрок матча» от УЕФА (в 2014-м его выбрали болельщики, но не официальное жюри).

Финал ЛЧ 2016/17: Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

«Реал» - «Ювентус» - 4:1

К этому финалу у Роналду за плечами было уже четыре финала Лиги чемпионов, в двух он забивал, но ни в одном не был главным героем. После выступления в матче с «Ювентусом» не было шансов выбрать кого-то другого. Криштиану разорвал свою будущую команду, забил два мяча и стал первым футболистом, сумевшим отличиться в трех разных финалах Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ 2017/18: Гарет Бэйл («Реал»; Уэльс)

«Реал» - «Ливерпуль» - 3:1

Возможно, величайший момент в близкой к завершению мадридской карьере Бэйла. Гарет появился на поле при счете 1:1, чтобы забить два мяча – один был великолепен, а второй ему подарил Кариус. Третий кряду «ушастый» трофей достался «Реалу» при непосредственном участии Бэйла.

Финал ЛЧ 2018/19: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 2:0