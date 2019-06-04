Полиция прибыла на базу сборной Бразилии и вручила Неймару повестку в суд

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повестку в суд от полиции, которая приехала прямо на базу «селесао».
Футболист должен будет дать показания 7 июня, однако Федерация футбола Бразилии уже потребовала дать игроку отсрочку, поскольку сборной предстоят товарищеские матчи.
Кроме того, полиция планирует изъять у Неймара телефон.
Напомним, игрок обвиняется в изнасиловании, которое якобы состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.
Неймар с каждым годом гаснет как игрок.
Позорище.
Неймар с каждым годом гаснет как игрок.
Позорище.