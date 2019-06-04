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Полиция прибыла на базу сборной Бразилии и вручила Неймару повестку в суд

сегодня, 08:55

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повестку в суд от полиции, которая приехала прямо на базу «селесао».

Футболист должен будет дать показания 7 июня, однако Федерация футбола Бразилии уже потребовала дать игроку отсрочку, поскольку сборной предстоят товарищеские матчи.

Кроме того, полиция планирует изъять у Неймара телефон.

Напомним, игрок обвиняется в изнасиловании, которое якобы состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   403 / 828
сегодня в 10:28
Уважаемый автор статьи!Неймар миллионер,а каждый миллионер имеет штат адвокатов ,которые занимаются юридическими вопросами ,Неймара могут пригласить для дачи показаний ,не путайте арест славянина с арестом олигарха ,сначала нужно разобраться в юридических тонкостях ,а не печатать всякую чушь!
NGYRZ
NGYRZ
   464 / 828
сегодня в 10:00
Не надо никакой отсрочки. Пусть пропускает товарищеские игры и готовится к Кубку Америки, а то еще травму получит.
всё продинамил
всё продинамил ответил 311
   663 / 828
сегодня в 09:55
Хотят обменять на Кокорина с Мамаевым
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   247 / 828
сегодня в 09:45
Надо его посадить на радость алекс, там будет кукарекать.
112910415
112910415
   231 / 828
сегодня в 09:44
могут конфисковать орудие преступления
Alex12357
Alex12357
   403 / 828
сегодня в 09:26
Автор статьи был рядом и всё видел ,молодец слетал в Бразилию и написал гадость!
FILL3286
FILL3286
   38 / 828
сегодня в 09:22
как же снова стыдно за зенит стало всем))))
Морозовский
Морозовский
   7 / 828
сегодня в 09:19
Телефон вроде целый - шурупы из него не вылетали!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   57 / 828
сегодня в 09:14
Его дружок Робиньо тоже изнасиловал кого то.
Неймар с каждым годом гаснет как игрок.
Позорище.
barcamilan
barcamilan
   451 / 828
сегодня в 09:12
у петушка проблемы
drug01
drug01
   86 / 828
сегодня в 09:08
Будем ждать как пойдут дела дальше...
Брулин
Брулин
   85 / 828
сегодня в 09:05
Телефон — важный свидетель. Почти как стул, который проходил по делу потерпевшего Пака.
mihaluch
mihaluch
   54 / 828
сегодня в 09:04
А не племянницу Пака Неймар случайно изнасиловал?
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 09:03
В женскую колонию его.
beefs
beefs
   151 / 828
сегодня в 09:02
Допрыгался, это тебе не на поле изображать...
STVA 1
STVA 1
   27 / 828
сегодня в 09:02
Вззялись за него , хотя срок то не получит
311
311
   19 / 828
сегодня в 09:01
ФК Бутырка работает над трансфером Неймара!)
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