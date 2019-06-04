Полиция прибыла на базу сборной Бразилии и вручила Неймару повестку в суд

сегодня, 08:55

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повестку в суд от полиции, которая приехала прямо на базу «селесао».

Футболист должен будет дать показания 7 июня, однако Федерация футбола Бразилии уже потребовала дать игроку отсрочку, поскольку сборной предстоят товарищеские матчи.

Кроме того, полиция планирует изъять у Неймара телефон.

Напомним, игрок обвиняется в изнасиловании, которое якобы состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.