ГлавнаяНовости

Петкович: «Сборная Португалии не зависит от одного Роналду»

сегодня, 06:08
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария21:45 Не начался

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Португалии.

Значимость этого турнира огромна. Игроки сделают всё возможное для победы в Лиге Наций.

Не так давно мы дважды встречались с Португалией. Мы знаем, что [Криштиану] Роналду – вишенка на их торте. Однако они не зависят только от одного игрока. Они проделали огромную работу за последние годы. Мы уважаем их, но мы приехали сюда, чтобы выиграть турнир.

Многие из наших игроков очень хорошо провели этот сезон в своих клубах. У нас молодой состав, и парни могут использовать этот турнир, чтобы стать ещё сильнее. Главное – доказать это на поле.

Мы не собираемся что-то менять в плане подготовки. Нужно просто быть готовыми к сопернику. Мы проанализировали их сильные и слабые стороны. Не всё зависит от [Жоау] Фелиша, [Бернарду] Силвы и Роналду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бернарду Силва: «В нашей сборной место в старте не гарантировано никому»
Сегодня, 07:38 Комментарии0
Джака: «Победа в Лиге Наций будет означать, что мы написали историю»
Сегодня, 07:02 Комментарии4
Нани: «Роналду продолжает оставаться лучшим игроком в мире»
Сегодня, 06:46 Комментарии4
Зоммер: «Уверен, у Швейцарии хорошие шансы на победу в Лиге Наций»
Сегодня, 06:27 Комментарии7
Сантуш: «Сборная Швейцарии доставит нам немало трудностей»
Сегодня, 05:26 Комментарии1
Суарес: «Уругвай должен взять на себя победу в Кубке Америки»
Сегодня, 04:54 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   13 / 831
сегодня в 07:41
Равноценные команды,где каждая может победить(даже тактически похожие). Всё же в такой ситуации на первый план выйдут индивидуальные действия игроков,а здесь преимущество у портусов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   661 / 831
сегодня в 06:44
Португалия не выиграет.
ДСА
ДСА
   59 / 831
сегодня в 06:34
Хорошая команда у швейцарцев. Вполне могут победить.
NGY
NGY
   21 / 831
сегодня в 06:13
Интересно, как может зависить от Фелиша, если он даже одного матча не сыграл за взрослую команду Португалии?🤦
Походу тренер Швейцарцев слишком перемудрил нахваливая отдельных игроков Португалии.

Он бы еще Гедеша(который умудрился в матче за Кубок Испании почти дважды не забить в пустые ворота) назвал великим нападающим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100