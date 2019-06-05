Петкович: «Сборная Португалии не зависит от одного Роналду»

Главный тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Португалии.

Значимость этого турнира огромна. Игроки сделают всё возможное для победы в Лиге Наций.

Не так давно мы дважды встречались с Португалией. Мы знаем, что [Криштиану] Роналду – вишенка на их торте. Однако они не зависят только от одного игрока. Они проделали огромную работу за последние годы. Мы уважаем их, но мы приехали сюда, чтобы выиграть турнир.

Многие из наших игроков очень хорошо провели этот сезон в своих клубах. У нас молодой состав, и парни могут использовать этот турнир, чтобы стать ещё сильнее. Главное – доказать это на поле.

Мы не собираемся что-то менять в плане подготовки. Нужно просто быть готовыми к сопернику. Мы проанализировали их сильные и слабые стороны. Не всё зависит от [Жоау] Фелиша, [Бернарду] Силвы и Роналду.