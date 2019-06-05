Сантуш: «Сборная Швейцарии доставит нам немало трудностей»

Главный тренер сборной Португалии поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги Наций против Швейцарии.

В нашем распоряжении есть 23 игрока, отличающихся очень высоким классом. У нас есть футболисты, способные играть в разных стилях: высоко прессинговать, садиться глубоко в оборону, всё что угодно. Мы можем играть первым номером, можем контратаковать. Сделаем всё, что понадобится для победы.

Выиграть титул будет замечательно. Но здесь участвуют отличные команды, каждая из которых хочет победить. Мы играем дома и хотим обрадовать своих зрителей, но нам противостоит лучшая команда Швейцарии, которая доставит нам немало трудностей.

Мы встречались с ними на отборочном этапе ЧМ -2018, они отлично выступили на этом чемпионате мира, как и на предыдущем. Мы видели, как они опередили в своей группе Бельгию, чтобы попасть в полуфинал. Мы должны быть предельно сосредоточены и показать свою лучшую игру.

Конечно, мы хотим выиграть этот турнир. Не только потому, что мы играем дома, но также потому, что мы хотим выигрывать титулы. И, само собой, победа в Лиге Наций тоже будет прекрасным достижением.