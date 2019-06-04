Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

вчера, 23:35

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» . Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену , который покинет команду этим летом.

Санчес в минувшем сезоне провел 20 игр в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.