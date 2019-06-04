Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
Санчес в минувшем сезоне провел 20 игр в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
Если в Дибалу ещё можно было поверить, то в Санчеса, уж простите... В Атлетико ещё не все тронулись кукухой...
Если в Дибалу ещё можно было поверить, то в Санчеса, уж простите... В Атлетико ещё не все тронулись кукухой...