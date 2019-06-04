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Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

вчера, 23:35

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.

Санчес в минувшем сезоне провел 20 игр в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 833
сегодня в 02:32
Сомнительная замена, Санчес давно не тот.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   677 / 833
сегодня в 01:51
Санчес не лидер.
Zlatan35
Zlatan35 ответил shlifen
   23 / 833
сегодня в 01:45
Гризман действительно ещё может передумать (буду ржать как конь когда он выпустит новое видео "я остаюсь, вы меня уговорили"), а вот Санчес видимо уже нет - он и в Арсенале хандрил, а в МЮ сосем забил, получая такую бешенную з.п.
Да, я не пошутил, когда написал, что он может передумать. Какой смысл переходить от Симеоне к Вальверде. Когда он начал говорить о переходе в Барселону, тогда не было 4 0 от Ливерпуля. И дело даже не в результате матча, а в том, что команда выглядела абсолютно беспомощной, без либо-каких шансов на успех. Если быть полностью объективным, в первом матче Ливерпулю немного не повезло, несколько раз не забили с убойных позиций. Барселона поехала в гости с преимуществом в три мяча, не пропустив дома, и так бесславно, позорно проиграть. Невольно возникает вопрос, зачем переходить к тренеру, который второй год подряд, в главном футбольном турнире, бездарно проигрывает, позорно вылетает, не делает никаких выводов, и на одни и те же грабли наступает второй раз. Уйти к Вальверде от Симеоне, полнейший абсурд. Если он здравомыслящий, хоть немного, то поймёт это и останется в Атлетико.
shlifen
shlifen ответил Zlatan35
   38 / 833
сегодня в 00:39
Гризман действительно ещё может передумать (буду ржать как конь когда он выпустит новое видео "я остаюсь, вы меня уговорили"), а вот Санчес видимо уже нет - он и в Арсенале хандрил, а в МЮ сосем забил, получая такую бешенную з.п.
Foxes
Foxes
   308 / 833
сегодня в 00:26
Санчес уже выработанный материал.
Zlatan35
Zlatan35 ответил shlifen
   23 / 833
сегодня в 00:17
Абсолютный бред, и попытка создать интерес вокруг игрока который никому не нужен (даже самому МЮ), и которому уже не нужен футбол - только з.п. Если в Дибалу ещё можно было поверить, то в Санчеса, уж простите... В Атлетико ещё не все тронулись кукухой...
Не надо торопиться, Гризманн ещё передумает) возможно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   101 / 833
сегодня в 00:10
Только если Санчес наступит на горло своей жадной песне.
shlifen
shlifen
   38 / 833
вчера в 23:58
Абсолютный бред, и попытка создать интерес вокруг игрока который никому не нужен (даже самому МЮ), и которому уже не нужен футбол - только з.п.

Если в Дибалу ещё можно было поверить, то в Санчеса, уж простите... В Атлетико ещё не все тронулись кукухой...
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