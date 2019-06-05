Уткин: «Поддерживаю решение Семака стать сопредседателем штаба Беглова»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Зенита» стал сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Поддерживаю решение Сергея Семака стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Петербурга Беглова. Надо уважать этот шаг.

Сам я не петербуржец, в тонкости не вдавался, но многие говорят, что поведение и политическая линия Беглова не вполне обычны для города. Что у него на многие городские процессы свой взгляд. Мне прежде всего вспоминаются, конечно, концепция уборки улиц зимой и твердое следование закону о митингах.

Да, в городе это вызывает неоднозначную реакцию. СПб консервативен. Но именно в такие моменты кандидату нужна общественная поддержка. И Семак тут как тут.

Раньше он не высказывался на подобные темы. И снова — тем ценнее поддержка Беглова. Только в зрелом возрасте Сергей наконец-то нашел политика, которого стоит поддерживать.

Да, раньше тренеры «Зенита» не занимали определенной позиции по вопросам городской жизни. Но ведь они были иностранцами. А как остаться в стороне настоящему горожанину? Разумеется, никак.

Думаю, и Артем Дзюба тоже выскажется. И Александр Кокорин. У него ведь много свободного времени было, чтобы что-то переосмыслить. Выйдет — и поддержит кандидата в губернаторы.

Хорошая команда в «Зените» складывается. Неравнодушная. И тренер задает тон. Вот и в открытой поддержке Александра Беглова он первым показал пример всем колеблющимся.