Уткин: «Поддерживаю решение Семака стать сопредседателем штаба Беглова»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Поддерживаю решение Сергея Семака стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Петербурга Беглова. Надо уважать этот шаг.
Сам я не петербуржец, в тонкости не вдавался, но многие говорят, что поведение и политическая линия Беглова не вполне обычны для города. Что у него на многие городские процессы свой взгляд. Мне прежде всего вспоминаются, конечно, концепция уборки улиц зимой и твердое следование закону о митингах.
Да, в городе это вызывает неоднозначную реакцию. СПб консервативен. Но именно в такие моменты кандидату нужна общественная поддержка. И Семак тут как тут.
Раньше он не высказывался на подобные темы. И снова — тем ценнее поддержка Беглова. Только в зрелом возрасте Сергей наконец-то нашел политика, которого стоит поддерживать.
Да, раньше тренеры «Зенита» не занимали определенной позиции по вопросам городской жизни. Но ведь они были иностранцами. А как остаться в стороне настоящему горожанину? Разумеется, никак.
Думаю, и Артем Дзюба тоже выскажется. И Александр Кокорин. У него ведь много свободного времени было, чтобы что-то переосмыслить. Выйдет — и поддержит кандидата в губернаторы.
Хорошая команда в «Зените» складывается. Неравнодушная. И тренер задает тон. Вот и в открытой поддержке Александра Беглова он первым показал пример всем колеблющимся.
То ли кажется???
Вася Уткин просто куражится???
То ли кажется???
Вася Уткин просто куражится???
Уткин хорошо высмеял семака, которому в пору уже мушкетёрскую шляпу надевать, и сказочного едросника. Надеюсь, это ещё больше оттолкнёт петербуржцев на выборах от кремлёвской коммуналки.
))
Уткин хорошо высмеял семака, которому в пору уже мушкетёрскую шляпу надевать, и сказочного едросника. Надеюсь, это ещё больше оттолкнёт петербуржцев на выборах от кремлёвской коммуналки.
))
в прошлом году, когда были выборы мэра Москвы тоже была реклама всяких клоунов.
в прошлом году, когда были выборы мэра Москвы тоже была реклама всяких клоунов.
Но питерские примут все за чистую монету и начнут радоваться аки оглашенные :)))))
Но питерские примут все за чистую монету и начнут радоваться аки оглашенные :)))))
Он за что не возьмётся-всё получается.
Хоть где. На Украине,в Москве,Париже,Питере,Уфе...
Он за что не возьмётся-всё получается.
Хоть где. На Украине,в Москве,Париже,Питере,Уфе...
скоро будет как Боярский всем в уши 29, что повышение пенсионного возраста это хорошо)
скоро будет как Боярский всем в уши 29, что повышение пенсионного возраста это хорошо)
Вообщем играть будет некогда.Семак,Дзюба,Кокорин(условно),как настоящие горжане, в стороне не останутся от накопившихся проблем.)))
Не удержался Вася и по Зениту проехался!
Вообщем играть будет некогда.Семак,Дзюба,Кокорин(условно),как настоящие горжане, в стороне не останутся от накопившихся проблем.)))
Не удержался Вася и по Зениту проехался!
В команде итак тренера нет.
В команде итак тренера нет.