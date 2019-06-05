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Уткин: «Поддерживаю решение Семака стать сопредседателем штаба Беглова»

сегодня, 10:52

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Поддерживаю решение Сергея Семака стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Петербурга Беглова. Надо уважать этот шаг.

Сам я не петербуржец, в тонкости не вдавался, но многие говорят, что поведение и политическая линия Беглова не вполне обычны для города. Что у него на многие городские процессы свой взгляд. Мне прежде всего вспоминаются, конечно, концепция уборки улиц зимой и твердое следование закону о митингах.

Да, в городе это вызывает неоднозначную реакцию. СПб консервативен. Но именно в такие моменты кандидату нужна общественная поддержка. И Семак тут как тут.

Раньше он не высказывался на подобные темы. И снова — тем ценнее поддержка Беглова. Только в зрелом возрасте Сергей наконец-то нашел политика, которого стоит поддерживать.

Да, раньше тренеры «Зенита» не занимали определенной позиции по вопросам городской жизни. Но ведь они были иностранцами. А как остаться в стороне настоящему горожанину? Разумеется, никак.

Думаю, и Артем Дзюба тоже выскажется. И Александр Кокорин. У него ведь много свободного времени было, чтобы что-то переосмыслить. Выйдет — и поддержит кандидата в губернаторы.

Хорошая команда в «Зените» складывается. Неравнодушная. И тренер задает тон. Вот и в открытой поддержке Александра Беглова он первым показал пример всем колеблющимся.

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Все комментарии
makkie
makkie
   31 / 829
сегодня в 12:09
А зачем кандидату в губернаторы Санкт-Петербурга Александру Беглову поддержка из СИЗО от Кокорина?)
Морозовский
Морозовский ответил Сергей Саныч
   6 / 829
сегодня в 12:02
А может разработает новую концепцию уборки улиц зимой. Он за что не возьмётся-всё получается. Хоть где. На Украине,в Москве,Париже,Питере,Уфе...
Виноделие, опять же, развивать в Питере будет, приучать бомжей не пить червивку!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 829
сегодня в 11:58
То ли чудится мне ,
То ли кажется???
Вася Уткин просто куражится???
galem72
galem72
   296 / 829
сегодня в 11:56
Поддержать сбеглова — всё равно что проголосовать за плешивого чекиста, а значит, быть против своего народа и развития страны!
Уткин хорошо высмеял семака, которому в пору уже мушкетёрскую шляпу надевать, и сказочного едросника. Надеюсь, это ещё больше оттолкнёт петербуржцев на выборах от кремлёвской коммуналки.
))
LOpp
LOpp ответил parallels
   8 / 829
сегодня в 11:53
самовыдвиженец типа. как путин год назад. льёт бабушкам про пенсии, мамашкам про поликлиники, в моём районе вообще обещал прокопать метро, которого здесь отродясь не было и не будет лет 30 😅 носит пиджак и галстук (+5 к доверию), бодро шевелит усами (+20 к харизме).
я так пониманию это кандидат ради массовки)
в прошлом году, когда были выборы мэра Москвы тоже была реклама всяких клоунов.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 829
сегодня в 11:51
Кокорин лайками поддержит или кукареканьем
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 829
сегодня в 11:49
это начало,далее будет поддержка лазурных парадов
makkie
makkie
   31 / 829
сегодня в 11:49
Тонкий троллинг от Васи Уткина!
Но питерские примут все за чистую монету и начнут радоваться аки оглашенные :)))))
parallels
parallels ответил LOpp
   2 / 829
сегодня в 11:48
дайте угадаю, этот кандидат в губернаторы из партии "Едрисня"?
самовыдвиженец типа. как путин год назад. льёт бабушкам про пенсии, мамашкам про поликлиники, в моём районе вообще обещал прокопать метро, которого здесь отродясь не было и не будет лет 30 😅 носит пиджак и галстук (+5 к доверию), бодро шевелит усами (+20 к харизме).
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   322 / 829
сегодня в 11:47
Семак обычный приспособленец, который за теплое место мать родную продаст.
морозз
морозз
   115 / 829
сегодня в 11:43
Вася тонко потроллил Семака и Беглова с его твёрдой политикой по закону о митингах...Спорт не должен идти под руку с политикой, это уже не спорт а какое то двурушничество! Понимаю что Семака заставили пойти на этот мерзкий шаг, но у него не такое хорошее положение чтобы отказываться от предложенного! Ну а когда женщинам ломают руки на пикетах и избивают палками молодёжь высказывающих свою жизненную позицию, вот тогда закон о митингах превращается в закон вседозволенности и это порождает в свою очередь мракобесие и тёмные времена!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   394 / 829
сегодня в 11:41
спасибо Василию Гусеву за поддержку.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Морозовский
   40 / 829
сегодня в 11:36
Семак не хочет валить с Питера - тылы готовит! Через год будет культурную жизнь налаживать!
А может разработает новую концепцию уборки улиц зимой.
Он за что не возьмётся-всё получается.
Хоть где. На Украине,в Москве,Париже,Питере,Уфе...
mihaluch
mihaluch
   45 / 829
сегодня в 11:35
Конечно, надо поддерживать, тогда в случае выигрыша "Зенитом" ЛЧ все шествия в Питере будут санкционированные.
LOpp
LOpp
   8 / 829
сегодня в 11:33
прогнулся Семак под власть.
скоро будет как Боярский всем в уши 29, что повышение пенсионного возраста это хорошо)
Морозовский
Морозовский
   6 / 829
сегодня в 11:30
Семак не хочет валить с Питера - тылы готовит! Через год будет культурную жизнь налаживать!
rubinovyi2
rubinovyi2
   133 / 829
сегодня в 11:29
Артемке лучше сразу дать портфель,какой-нить при штабе,не дожидаясь его высказываний...)))
Вообщем играть будет некогда.Семак,Дзюба,Кокорин(условно),как настоящие горжане, в стороне не останутся от накопившихся проблем.)))
Не удержался Вася и по Зениту проехался!
GreeM
GreeM
сегодня в 11:23
Не надо поддерживать партию власти Едим Россию.
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 829
сегодня в 11:21
Не разделяю оптимизма Уткина. Богданычу не стоит влезать в политическую клоаку. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 829
сегодня в 11:18
Беглов похоже такой же политик как физрук
la_masia
la_masia
   95 / 829
сегодня в 11:16
Правильно, если Семак займется политикой, в команде ничего не поменяется и на результат не повлияет.
В команде итак тренера нет.
Знатог
Знатог ответил Аксинья
   469 / 829
сегодня в 11:05
Все правильно поддерживать так всем составом, а тех кто против или воздержался на скамейку - она в Зените длинная...
Вся скамейка будет за а кто против того скамейкой.
311
311
   20 / 829
сегодня в 11:02
Зря он полез туда, теряет уважение! А Кокорин да, выйдет и выскажется!)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   256 / 829
сегодня в 11:02
Уткин как всегда стебается, но меня убедил. Я до этой новости не задумывался,за кого голосовать. А теперь уверен, за Беглова. Законы в том числе о митингах надо соблюдать. И чиновники, если зимой лопатой помашут, так только на здоровье для себя и городу на пользу.
LOpp
LOpp
   8 / 829
сегодня в 11:00
дайте угадаю, этот кандидат в губернаторы из партии "Едрисня"?
yasukuni
yasukuni
   462 / 829
сегодня в 10:58
Мало миллеровского бабла, бакланы решили еще и к облбюджету присосаться?
Аксинья
Аксинья
   67 / 829
сегодня в 10:58
Все правильно поддерживать так всем составом, а тех кто против или воздержался на скамейку - она в Зените длинная...
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