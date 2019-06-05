ГлавнаяНовости

Барцальи: «Гвардиола в „Юве“? В приезд Роналду тоже никто не верил»

вчера, 23:15

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи надеется, что туринский клуб возглавит Хосеп Гвардиола.

Люди думают, что приход Сарри в «Юве» неизбежен, но решение еще не принято, по-прежнему упоминается много имен.

Я не знаю, что там решили в «Ювентусе»,  но слышу разговоры о Гвардиоле и мне приятно об этом мечтать. В приезд Роналду тоже никто не верил, но мечты сбываются. Посмотрим, когда клуб выступит с официальным заявлением.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шакири: «Несомненно, мы были лучше Португалии, но Роналду сделал эту игру»
Сегодня, 01:18 Комментарии2
Облак: «Я продлил контракт с „Атлетико“, но это ничего не меняет»
Сегодня, 00:06 Комментарии1
Президент Бразилии поддержал Неймара
Вчера, 22:31 Комментарии5
Куман: «Я говорил с де Лигтом о его будущем, но это секрет»
Вчера, 21:41 Комментарии8
Месси: «Мой сын празднует голы „Реала“»
Вчера, 21:23 Комментарии14
Гюндоган: «Я говорил с Сане. Кажется, он не хочет уходить»
Вчера, 20:18 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
allemz
allemz
   58 / 816
вчера в 23:26
Маловероятно, что Сарри возглавит Ювентус. Разве у Челси есть готовый вариант в случае ухода макаронника? Абрамовичу не в кайф через каждый сезон перестраивать команду под нового тренера.
Тем более Сарри без своего любимчика никуда не уйдет. Жоржиньо - олицетворение саррибола)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100