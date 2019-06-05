Барцальи: «Гвардиола в „Юве“? В приезд Роналду тоже никто не верил»

Бывший защитник «Ювентуса» надеется, что туринский клуб возглавит .

Люди думают, что приход Сарри в «Юве» неизбежен, но решение еще не принято, по-прежнему упоминается много имен.

Я не знаю, что там решили в «Ювентусе», но слышу разговоры о Гвардиоле и мне приятно об этом мечтать. В приезд Роналду тоже никто не верил, но мечты сбываются. Посмотрим, когда клуб выступит с официальным заявлением.