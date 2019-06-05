Куман: «Я говорил с де Лигтом о его будущем, но это секрет»

Главный тренер сборной Нидерландов отметил прогресс защитника «Аякса» , который этим летом должен перебраться в один из топ-клубов Европы.

Ему только 19 лет, поэтому нужно принять верное решение по новой команде. Надо выбирать с умом, ведь он еще продолжает расти. Де Лигт играет так, будет у него есть опыт 25-летнего футболиста.

Де Лигт уже отличный игрок, но через несколько лет станет еще лучше. Мы поможем ему выбрать отличный клуб. Да, на прошлой неделе я говорил с Матийсом о его будущем, но это секрет.