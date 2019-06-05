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Куман: «Я говорил с де Лигтом о его будущем, но это секрет»

сегодня, 21:41

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отметил прогресс защитника «Аякса» Матийса де Лигта, который этим летом должен перебраться в один из топ-клубов Европы.

Ему только 19 лет, поэтому нужно принять верное решение по новой команде. Надо выбирать с умом, ведь он еще продолжает расти. Де Лигт играет так, будет у него есть опыт 25-летнего футболиста. 

Де Лигт уже отличный игрок, но через несколько лет станет еще лучше. Мы поможем ему выбрать отличный клуб. Да, на прошлой неделе я говорил с Матийсом о его будущем, но это секрет.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил dimagas1
   18 / 818
сегодня в 23:06
Журналюга спросил по ходу)
Возможно, но всё равно звучит как: "хочешь конфетку, а не дам"
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил Barcelona_Rostov
   294 / 818
сегодня в 23:00
Скорее всего в Ливерпуль пойдет...
Не думаю что Ливерпуль отважится на большие затраты,сейчас для Ливерпуля важно заменить уходящих из клуба,а со стартом все в порядке
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   172 / 818
сегодня в 22:45
Скорее всего в Ливерпуль пойдет...
Foxes
Foxes
   334 / 818
сегодня в 22:37
Это секретная информация.
dimagas1
dimagas1 ответил Байкал-38
   116 / 818
сегодня в 22:01
Ну так зачем говоришь тогда?
Журналюга спросил по ходу)
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 818
сегодня в 21:59
Ну так зачем говоришь тогда?
Novograd
Novograd
   457 / 818
сегодня в 21:55
Ну такое шо паробиш
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