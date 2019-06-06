Бразилия победила Катар в товарищеском поединке

Сборная Бразилии в товарищеской встрече одержала победу над Катаром. На 21-й минуте из-за травмы поле покинул бразильский форвард ПСЖ Неймар.
Бразилиа, стадион Насьонал де Бразилиа.
Бразилия - Катар - 2:0 (2:0)
Голы: Ришарлисон 16, Жезус 24
Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес (Милитао 81), Маркиньос, Миранда, Филипе Луис (Сандро 76), Каземиро, Артур (Фернандиньо 66), Коутиньо (Пакета 68), Ришарлисон (Нерес 63), Неймар (Эвертон 21), Жезус.
Главный тренер: Тите.
Катар: аль-Шиб, Мигел Педру, Акрам Афиф (Алаелдин 88), Хатем (Абдулсалам 87), Салман, Хассан (Али Афиф 84), аль-Хаджри, Мадибо, Али, аль-Хайдос (Дузандех 79), Хухи.
Главный тренер: Бас Феликс Санчес.
Предупреждения: Мигел Педру 52, Каземиро 71, Мадибо 81.