Сборная России забила шесть голов в ворота «Чертаново»

Сборная России провела спарринг с «Чертаново», который завершился разгромом команды ФНЛ. Отметим, что в первом тайме травму получил полузащитник Юрий Газинский.
Сборная России - «Чертаново» 6:0 (3:0)
Голы: Дзюба 7, Ан. Миранчук 30, Головин 45, Смолов 47, Чалов 65, Мирзов 80
Нереализованный пенальти: Сарвели 26 (вратарь)
Сборная России: Гильерме (Лунев 33 (Шунин 61)), Джикия (Беляев 46 (Сорокин 69)), Семенов (Нойштедтер 46), Марио Фернандес (Петров 46), Кудряшов (Чернов 46), Газинский (Ахметов 18 (Бакаев 61)), Ал. Миранчук (Ионов 33 (Баринов 61)), Ан. Миранчук (Обляков 33 (Мирзов 61)), Головин (Зобнин 46), Оздоев (Чалов 46), Дзюба (Смолов 46).
Главный тренер: Станислав Черчесов.
«Чертаново»: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко (Прудников 55).
Главный тренер: Игорь Осинькин.
как же стыдно за спартак! позор просто!
как же стыдно за спартак! позор просто!
Это не ваши попоруки типа Семьлихова, Сани "Три дырки" и штанголюба )))
Это не ваши попоруки типа Семьлихова, Сани "Три дырки" и штанголюба )))