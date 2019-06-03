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Сборная России забила шесть голов в ворота «Чертаново»

вчера, 17:49

Сборная России провела спарринг с «Чертаново», который завершился разгромом команды ФНЛ. Отметим, что в первом тайме травму получил полузащитник Юрий Газинский.

Сборная России - «Чертаново» 6:0 (3:0)
Голы: Дзюба 7, Ан. Миранчук 30, Головин 45, Смолов 47, Чалов 65, Мирзов 80

Нереализованный пенальти: Сарвели 26 (вратарь)

Сборная России: Гильерме (Лунев 33 (Шунин 61)), Джикия (Беляев 46 (Сорокин 69)), Семенов (Нойштедтер 46), Марио Фернандес (Петров 46), Кудряшов (Чернов 46), Газинский (Ахметов 18 (Бакаев 61)), Ал. Миранчук (Ионов 33 (Баринов 61)), Ан. Миранчук (Обляков 33 (Мирзов 61)), Головин (Зобнин 46), Оздоев (Чалов 46), Дзюба (Смолов 46).
Главный тренер: Станислав Черчесов.

«Чертаново»: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко (Прудников 55).
Главный тренер: Игорь Осинькин.

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Все комментарии
MopkoBHuk
MopkoBHuk
вчера в 23:44
Ну теперь и мастеров спорта можно вручить. Такую команду обыграли
oFANATo
oFANATo
   83 / 833
вчера в 23:17
Размялись на Чертаново.
Charismatic
Charismatic ответил Artemon9
   824 / 833
вчера в 22:38
Успокойся уже. Здесь идет речь о сборной. Не сходи с ума, сезон уже завершен, твоя команда- чемпион. Выпей шампанского и иди на каникулы
Ему зенит не интересен))
Sergey Z
Sergey Z
   284 / 833
вчера в 22:18
"Феноменальный" успех!!!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   654 / 833
вчера в 22:08
ЧМ U-20, Украина стабильно играет, а где наши ребята? не прошли?
Artemon9
Artemon9 ответил parallels
   694 / 833
вчера в 22:06
как же стыдно за спартак! позор просто!
Успокойся уже. Здесь идет речь о сборной. Не сходи с ума, сезон уже завершен, твоя команда- чемпион. Выпей шампанского и иди на каникулы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил navigators
   12 / 833
вчера в 21:55
это как зенит только без газа
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   209 / 833
вчера в 21:47
Значит, Сан-Марино десятку влепят!
мяч квадратный
мяч квадратный
   514 / 833
вчера в 21:31
А сборная России под руководством Черчесова не хочет сыграть с командой нашего двора?
Шишанутый
Шишанутый
   17 / 833
вчера в 21:31
Чертано это уровень примерно как Сан Марино.
navigators
navigators ответил 25процентный клоун
   492 / 833
вчера в 21:25
с щертаново
А что такое "щертаново"? Какая-то колхозная команда? Ну тогда это вам как раз по силам:)
CSKA2012
CSKA2012
   112 / 833
вчера в 21:14
Как бы счет по сути должен быть 10 или 15 - 0 , играет сборная и команда из ФНЛ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 833
вчера в 21:14
Да уж, спарринг-партнёров то подбирают один смешнее другого. Может, спецом, под Сан-Марину готовиться?
loko7
loko7
   801 / 833
вчера в 21:05
В этот раз испугались играть с московским Динамо.
Дракон1988
Дракон1988
   131 / 833
вчера в 20:54
В следующий раз надо клуб для товарищеского матча,вообще из ПФЛ брать))Ну чтобы совсем не интересно было бы и тупо))
Лиговский
Лиговский ответил parallels
   252 / 833
вчера в 20:49
как же стыдно за спартак! позор просто!
Свиньи всегда только прибедняются, а сами на зулусов народных денег не жалеют.
kastites
kastites
   65 / 833
вчера в 20:29
Тренировка была
311
311
   22 / 833
вчера в 20:22
После Чертаново, Сан-Марино и Кипра можно картонный кубок вручить сборной!)
parallels
parallels
   3 / 833
вчера в 20:20

как же стыдно за спартак! позор просто!
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   151 / 833
вчера в 20:09
дырофеев43 если был бы на страже рамка и десять бы мог получить смело)))))) брак гинера ща скажут звезда
Знатно у тебя с Джумшутом от Акинфеева кипит )))
Это не ваши попоруки типа Семьлихова, Сани "Три дырки" и штанголюба )))
Sully
Sully
   303 / 833
вчера в 20:02
надо было со Спартаком играть, там бы зашла семерочка!
Хороший Малый
Хороший Малый
вчера в 19:31
Сборную с Победой.
anfield1984
anfield1984 ответил yasukuni
   42 / 833
вчера в 19:29
Да никто и не истерит. Меня изначально даже смутил тот момент, что не особо афишировали то, что состоится сей матч. Было бы глупо предполагать, что сборная клуб ФНЛ не обыграет.
yasukuni
yasukuni ответил anfield1984
   375 / 833
вчера в 19:26
Откуда столько желчи? Тренерский штаб сборной принял разумное решение. Нужна была контрольная игра перед официальными матчами с командами уровня Чертаново. Так зачем тратить лишние средства? Тут двух зайцев убили, и сборка подготовилась, и молодеж Чертаново получила бесценный опыт.
Оттуда, что объявили матчем Сборнаяй. Сказали был, что провели двусторонюю тренировку с участием Чертанова, никто бы ни слова не возразил. А сейчас - поди ж ты! Очередная истЕрическая победа лысого усатого.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   196 / 833
вчера в 19:25
Кто там из этой компании новенький ? Срочно дать ЗМС, а индюк/барану - " За заслуги перед Отечеством" !
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   377 / 833
вчера в 19:21
Стас ты космос
VV V
VV V
   184 / 833
вчера в 19:21
Чертаново посильнее Спартака-то будет.....
FILL3286
FILL3286
   52 / 833
вчера в 19:18
дырофеев43 если был бы на страже рамка и десять бы мог получить смело)))))) брак гинера ща скажут звезда
karnager
karnager
   466 / 833
вчера в 19:17
Bravo! For Mother Russia!
karnager
karnager
   466 / 833
вчера в 19:15
После победы над Чертаново у сборной России выросли крылья и уверенность в собственных силах. Теперь им под силу обыграть любую сборную
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