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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги Наций

вчера, 23:39
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

В первом полуфинале Лиги Наций Португалия обыграла Швейцарию благодаря трем мячам Криштиану Роналду.

Порту, стадион «Драгау».

Португалия - Швейцария - 3:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 25, Криштиану Роналду 88, Криштиану Роналду 90 - Родригес 57 (пенальти)

Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе (Фонте 63), Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш (Моутинью 90+1), Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш (Гонсалу Гедеш 70)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Мбабу, Денис Закариа (Фернандеш 71), Джака, Фройлер (Дрмич 89), Цубер (Штеффен 83), Шакири, Сеферович
Главный тренер: Петкович Владимир.

Предупреждения: Джака 67, Шер 68, Шакири 84.

Судья: Брых Феликс.

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Все комментарии
John_Wick
John_Wick
   225 / 816
сегодня в 01:23
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил da da da 1
       95 / 816
    сегодня в 01:21
    Ташила против Андорр Соссуола о да.
    da da da 1
    da da da 1 ответил fanliverpoolfan
       217 / 816
    сегодня в 01:20
    Теперь фаны договорентуса будут кричать что пенальду ташёр
    ну его можно так назвать,но в отличие от Пушкаша или любого другого великого игрока,он тащит непонятно куда и главное далеко не всегда когда надо,а точнее никогда.)
    по крайне мере в сборной своей страны.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       95 / 816
    сегодня в 01:17
      амурец
      амурец
         69 / 816
      сегодня в 01:12
      а швейцарцы то получше выглядели, думал закатают португезов, , но Роналду просто молодец, и это в 34 года
      dzvinka
      dzvinka ответил Медив
         51 / 816
      сегодня в 01:03
      Как там стомиллионный Фелиш, на двадцатку хотя бы тянет?
      сунули парнягу в состав сборной даже по блату, так хотят продать, а он чет н*****, только понижает цену паршивец. Господа из Бенфики будут недовольны)))
      RMUKMU
      RMUKMU ответил Лакшери
         120 / 816
      сегодня в 00:53
      Ну к примеру в Москве изначально коренное население были русские (славяне) , сейчас они тоже считаются коренным населением. Но их уже меньшенство. Ну я уже почитал про Швейцарию , там всегда так перемешано было и сейчас 25% населения родились за пределами этого гос ва
      Зоммер, Цубер, Ланг, Шер, Фройлер, Штеффен вполне могут сойти за кельтов.
      А вообще 95% игроков сборной Швейцарии родились и выросли в стране за которую выступают.
      cevin cigan
      cevin cigan ответил Медив
         7 / 816
      сегодня в 00:51
      Когда первый раз увидел игру Мбаппе - сразу понял, что это уникальный игрок. Скорость, техника, контроль мяча... Когда смотрю на Фелиша... ну да, неплохой игрок, но чего то выдающегося там не увидел. Может не на те вещи смотрю...
      Не сравнимые игроки....Мбапе уже готовый игрок со взрослыми мужиками.
      Forever77
      Forever77
         430 / 816
      сегодня в 00:51
      CR7 весь матч не мог вкатиться в игру, в концовке только проснулся и зарешал. Это и называется исполнительский класс. Молодец!!!
      NGY
      NGY ответил Медив
         36 / 816
      сегодня в 00:50
      Когда первый раз увидел игру Мбаппе - сразу понял, что это уникальный игрок. Скорость, техника, контроль мяча... Когда смотрю на Фелиша... ну да, неплохой игрок, но чего то выдающегося там не увидел. Может не на те вещи смотрю...
      Фелиш другого плана игрок, ему бы мяска поднобрать и он будет очень хорош. Видно же что талант есть.

      Просто он игрок более тонкий, думаю полузащитник из него получится замечательный.
      Лакшери
      Лакшери ответил 25процентный клоун
         115 / 816
      сегодня в 00:46
      Зенит это футбольный клуб , а не сборная города Санкт-Петербург.
      NGY
      NGY ответил allemz
         36 / 816
      сегодня в 00:45
      Что ты несешь? Ну штрафной сам заработал и реализовал. На 11 минуте в створ не смог попасть с 15 метров после перехвата Бернарду. Остальные голы организовали партнеры.
      А что, все великие форварды, все свои удары в створ попадали? Хватит тут ересь свою плести!

      Посмотри на статистику матча, Португалы были просто ни о чем, и вышли на индивидуальнлм классе одного игрока, которому к слову 34 года.

      Сеферовичу тоже, моменты партнеры организовывали, что же он тогда не забил. особенно в таком же моменте, когда Роналду забивал свой второй гол?

      Открою тебе еще секрет, что нападающего априоре должны обеспечивать моментами партнеры, а вот как каждый из них их использует это другой вопрос.

      Вряд ли бы тот же молодой Гедеш, забил бы сегодня 3 гола, если он умудрился в матче с Барселоной один на один не реализовать, а через несколько минут в пустые ворота не попасть.
      allemz
      allemz ответил RMUKMU
         58 / 816
      сегодня в 00:44
      Ой ну да, ха-ха. Гринвуд посильнее его будет.
      Мне тоже нравится Гринвуд. За 2-3 года может апнуться до игрока старта, по таланту точно не уступает Рэшфорду.
      allemz
      allemz ответил Медив
         58 / 816
      сегодня в 00:40
      Когда первый раз увидел игру Мбаппе - сразу понял, что это уникальный игрок. Скорость, техника, контроль мяча... Когда смотрю на Фелиша... ну да, неплохой игрок, но чего то выдающегося там не увидел. Может не на те вещи смотрю...
      По нарезкам не трудно определить, что его козыри - видение поля, пас, грамотный выбор позиции. К тому же универсал. Идеальный игрок под ватокатную философию.
      Лакшери
      Лакшери ответил RMUKMU
         115 / 816
      сегодня в 00:39
      Ну к примеру в Москве изначально коренное население были русские (славяне) , сейчас они тоже считаются коренным населением. Но их уже меньшенство. Ну я уже почитал про Швейцарию , там всегда так перемешано было и сейчас 25% населения родились за пределами этого гос ва
      RMUKMU
      RMUKMU ответил da da da 1
         120 / 816
      сегодня в 00:35
      Фелиш заложник игры сборной Португалии который выстроена по Роналду,так как контратаки и навесы,Бенфика играет куда в более атакующим стиле как и Бруно Фернандеш в Спортинге и Карвальо в Бетисе.
      В ответке с Франкфуртом, когда составы были 11 на 11 и не было гектаров свободного пространства, он тоже ничего не показал.
      Медив
      Медив ответил da da da 1
         30 / 816
      сегодня в 00:33
      Фелиш заложник игры сборной Португалии который выстроена по Роналду,так как контратаки и навесы,Бенфика играет куда в более атакующим стиле как и Бруно Фернандеш в Спортинге и Карвальо в Бетисе.
      Когда первый раз увидел игру Мбаппе - сразу понял, что это уникальный игрок. Скорость, техника, контроль мяча... Когда смотрю на Фелиша... ну да, неплохой игрок, но чего то выдающегося там не увидел. Может не на те вещи смотрю...
      RMUKMU
      RMUKMU ответил allemz
         120 / 816
      сегодня в 00:33
      Фелиш ни о чем. Манчестерским клубам точно не нужен. Хотя МЮ бы усилил, учитывая общекомандный класс игроков :)
      Ой ну да, ха-ха. Гринвуд посильнее его будет.
      NGY
      NGY ответил cevin cigan
         36 / 816
      сегодня в 00:31
      Да ладно ты тоже.. .САФ Рона постоянно за это ругал,что тот при любом контакте падал(вспомни Рона в Ман Юнайтед)
      Во первых я говорю не про клубную игру, а игру в сборной( вспомни Рона на Евро и Фелиша сейчас, земля и небо)

      во вторых, если Роналду и падал, то только чтобы выпрасить нарушение. А Фелиш сегодня всеми силами пытался вести борьбу, отталкивая соперника, борясь плечо в плечо, но из-за своей щуплости, он просто не осиливает более мощных опонентов.

      Ему нужно чуть физику подтянуть, а то в U19, U21 это проходит, а вот с взрослыми дятьками не очень.
      da da da 1
      da da da 1 ответил Медив
         217 / 816
      сегодня в 00:22
      Как там стомиллионный Фелиш, на двадцатку хотя бы тянет?
      Фелиш заложник игры сборной Португалии который выстроена по Роналду,так как контратаки и навесы,Бенфика играет куда в более атакующим стиле как и Бруно Фернандеш в Спортинге и Карвальо в Бетисе.
      Athletic Club de Bilbao
      Athletic Club de Bilbao
         647 / 816
      сегодня в 00:21
      Вообще как-то ПОХ!
      Медив
      Медив ответил RMUKMU
         30 / 816
      сегодня в 00:19
      Что в твоём понимании коренной житель?
      Иметь предков из племени гельветов, видимо
      Медив
      Медив
         30 / 816
      сегодня в 00:17
      Как там стомиллионный Фелиш, на двадцатку хотя бы тянет?
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
         235 / 816
      сегодня в 00:16
      Месси ответит покером в ворота сборной гаити, а его глоры будут писать, что гаити>Швейцария.
      John_Wick
      John_Wick
         225 / 816
      сегодня в 00:12
      Вот отличие Рона от аргентинской пробирки,он везде играет одинаково,а моська в барсе крут,в сборной аут...Хотя последние три года и в барсе аут,причем позорно!
      RMUKMU
      RMUKMU ответил Лакшери
         120 / 816
      сегодня в 00:12
      За Швейцарию сборная мира играет . Вообще хоть 1 коренной житель страны есть ?
      Что в твоём понимании коренной житель?
      John_Wick
      John_Wick
         225 / 816
      сегодня в 00:11
      У глора голубого манчестера 30к подорвали))
      allemz
      allemz ответил RMUKMU
         58 / 816
      сегодня в 00:10
      Обидно за Швейцарию. Весь матч в общем-то были лучше, напрягали штрафную хозяев, но Португалия на классе из одного момента и одной глупой потери забила три мяча. Сеферович был хорош. Весь матч заставлял нервничать Диаша и ветеранов. Удивительно как комментаторы в четыре глаза не разглядели довольно очевидный пенальти. Феликс не потянул в первом матче на таком уровне. Надеюсь МЮ его не втюхают, рано ему ещё в топ клуб.
      Фелиш ни о чем. Манчестерским клубам точно не нужен. Хотя МЮ бы усилил, учитывая общекомандный класс игроков :)
      Pancher_95
      Pancher_95 ответил Ангел неБесГрешен
         507 / 816
      сегодня в 00:10
      Ты где пенальти увидел? Наоборот 100 процентный пенальти у Португалии отняли
      RMUKMU
      RMUKMU ответил feris1
         120 / 816
      сегодня в 00:10
      Кстати судейка не назначил сто процентный пеналь в ворота Швейцарии,зато поставил левый в ворота Португалии( Рон мог сегодня оформить покер.
      Совсем он не левый. Семеду подбил ногу бежавшего швейцарца вследствие чего одна нога Цубера ударилась о другую и он упал в штрафной.
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