Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги Наций

В первом полуфинале Лиги Наций Португалия обыграла Швейцарию благодаря трем мячам Криштиану Роналду.
Порту, стадион «Драгау».
Португалия - Швейцария - 3:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 25, Криштиану Роналду 88, Криштиану Роналду 90 - Родригес 57 (пенальти)
Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе (Фонте 63), Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш (Моутинью 90+1), Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш (Гонсалу Гедеш 70)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Мбабу, Денис Закариа (Фернандеш 71), Джака, Фройлер (Дрмич 89), Цубер (Штеффен 83), Шакири, Сеферович
Главный тренер: Петкович Владимир.
Предупреждения: Джака 67, Шер 68, Шакири 84.
Судья: Брых Феликс.
по крайне мере в сборной своей страны.
по крайне мере в сборной своей страны.
А вообще 95% игроков сборной Швейцарии родились и выросли в стране за которую выступают.
А вообще 95% игроков сборной Швейцарии родились и выросли в стране за которую выступают.
Просто он игрок более тонкий, думаю полузащитник из него получится замечательный.
Просто он игрок более тонкий, думаю полузащитник из него получится замечательный.
Посмотри на статистику матча, Португалы были просто ни о чем, и вышли на индивидуальнлм классе одного игрока, которому к слову 34 года.
Сеферовичу тоже, моменты партнеры организовывали, что же он тогда не забил. особенно в таком же моменте, когда Роналду забивал свой второй гол?
Открою тебе еще секрет, что нападающего априоре должны обеспечивать моментами партнеры, а вот как каждый из них их использует это другой вопрос.
Вряд ли бы тот же молодой Гедеш, забил бы сегодня 3 гола, если он умудрился в матче с Барселоной один на один не реализовать, а через несколько минут в пустые ворота не попасть.
Посмотри на статистику матча, Португалы были просто ни о чем, и вышли на индивидуальнлм классе одного игрока, которому к слову 34 года.
Сеферовичу тоже, моменты партнеры организовывали, что же он тогда не забил. особенно в таком же моменте, когда Роналду забивал свой второй гол?
Открою тебе еще секрет, что нападающего априоре должны обеспечивать моментами партнеры, а вот как каждый из них их использует это другой вопрос.
Вряд ли бы тот же молодой Гедеш, забил бы сегодня 3 гола, если он умудрился в матче с Барселоной один на один не реализовать, а через несколько минут в пустые ворота не попасть.
во вторых, если Роналду и падал, то только чтобы выпрасить нарушение. А Фелиш сегодня всеми силами пытался вести борьбу, отталкивая соперника, борясь плечо в плечо, но из-за своей щуплости, он просто не осиливает более мощных опонентов.
Ему нужно чуть физику подтянуть, а то в U19, U21 это проходит, а вот с взрослыми дятьками не очень.
во вторых, если Роналду и падал, то только чтобы выпрасить нарушение. А Фелиш сегодня всеми силами пытался вести борьбу, отталкивая соперника, борясь плечо в плечо, но из-за своей щуплости, он просто не осиливает более мощных опонентов.
Ему нужно чуть физику подтянуть, а то в U19, U21 это проходит, а вот с взрослыми дятьками не очень.