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Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и Гризманна

вчера, 23:53
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче.

Нант, стадион «Ля Божуар - Луи Фонтено».

Франция - Боливия - 2:0 (2:0)
Голы: Лемар 5, Гризманн 43.

Франция: Ареоля, Умтити (Зума 89), Динь (Менди 79), Павар (Дюбуа 46), Варан, Лемар (Коман 66), Погба, Н'Домбеле (Матюиди 66), Товен, Мбаппе (Бен-Йеддер 46), Гризманн.
Главный тренер: Дидье Дешам.

Боливия: Лампе, Бехарано (Торрес 85), Акин, Бехарано, Сааведра (Фернандес 66), Галиндо (Сауседо 46), Джузино (Карраско 89), Хустиниано, Чумасеро (Вайяр 81), Кастро (Вака 73), Морено.
Главный тренер: Эдуардо Вильегас.

Предупреждения: Джузино 29.

Судья: Альберто Ундиано Мальенко.

Отметим, что нападающий французов Килиан Мбаппе получил травму в конце первого тайма.

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Cimonn
Cimonn
   626 / 838
сегодня в 00:10
Францию с победой!
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