Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и Гризманна

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче.
Нант, стадион «Ля Божуар - Луи Фонтено».
Франция - Боливия - 2:0 (2:0)
Голы: Лемар 5, Гризманн 43.
Франция: Ареоля, Умтити (Зума 89), Динь (Менди 79), Павар (Дюбуа 46), Варан, Лемар (Коман 66), Погба, Н'Домбеле (Матюиди 66), Товен, Мбаппе (Бен-Йеддер 46), Гризманн.
Главный тренер: Дидье Дешам.
Боливия: Лампе, Бехарано (Торрес 85), Акин, Бехарано, Сааведра (Фернандес 66), Галиндо (Сауседо 46), Джузино (Карраско 89), Хустиниано, Чумасеро (Вайяр 81), Кастро (Вака 73), Морено.
Главный тренер: Эдуардо Вильегас.
Предупреждения: Джузино 29.
Судья: Альберто Ундиано Мальенко.
Отметим, что нападающий французов Килиан Мбаппе получил травму в конце первого тайма.