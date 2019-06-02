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«Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду», но остались в РПЛ

вчера, 18:52
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

«Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за право участвовать в следующем розыгрыше РПЛ.

В первой игре «Крылья Советов» одержали победу со счетом 3:1, поэтому именно они будут выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Самара, стадион Самара Арена

«Крылья Советов» - «Нижний Новгород» 0:1 (0:1)
Гол: Фомин 45+1 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Антон 55

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский (Зотов 86), Антон (Яковлев 71), Шейдаев.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Абрамов (Игнатович 29), Гогличидзе, Хайруллов, Голышев (Сергеев 68), Сапета, Палиенко, Носов (Делькин 83), Фомин, Салугин.

Предупреждения: Салугин 5, Денисов 30, Хрипков 57, Сапета 69, Гогличидзе 88

Судья: Карасев Сергей.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Протоколы
Источник: Soccer.RuРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   166 / 838
сегодня в 00:37
С такой игрой КС последуют вслед за Енисеем.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил nautilus163
   190 / 838
сегодня в 00:33
Кто бы уж рассуждал о тупизме!!! Самая тупая и антифутбольная команда в Казани, это знает каждый в России.
Такая же антифутбольщина, что и Уфа
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Old16
   190 / 838
сегодня в 00:32
Твоя не далеко ушла от крыс, все ок. Тоже на шару отскакиваете
раз на вопрос не ответил, то....сам определиться не можешь ЖАЖАЖАЖААЖА
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Old16
   190 / 838
сегодня в 00:32
Твоя не далеко ушла от крыс, все ок. Тоже на шару отскакиваете
а "твоЁ" далеко убежало то? Самое убогое зрелище - матчи с участием Уфы и Рубина. Что такое удар по воротам и штрафная площадь соперников - вообще не в курсе
nautilus163
nautilus163 ответил Old16
   422 / 838
вчера в 21:44
Жаль, что не пустили Нижний, причём явно! Самая тупая команда все же умудрилась остаться
Кто бы уж рассуждал о тупизме!!! Самая тупая и антифутбольная команда в Казани, это знает каждый в России.
ошалевший
ошалевший ответил 1viking17
   249 / 838
вчера в 20:54
Натурально сливная игра. Отвратительно было смотреть на наших уродов
как говорили великие маршал и волочкова-не нравится езжайте в другой город и болейте на здоровье
ошалевший
ошалевший ответил Бестрофейный
   249 / 838
вчера в 20:51
КС поступили не красиво со своими болельщиками.
чем? что сохранили прописку? а может ты просто ставку слил?
ошалевший
ошалевший ответил Old16
   249 / 838
вчера в 20:50
Жаль, что не пустили Нижний, причём явно! Самая тупая команда все же умудрилась остаться
не в обиду,но даже у анжи футбол лучше чем у рубина,это весной уже
kastites
kastites
   47 / 838
вчера в 20:37
прекрасно
1viking17
1viking17 ответил Бестрофейный
   693 / 838
вчера в 20:36
КС поступили не красиво со своими болельщиками.
Стараются не отставать от Спартака
1viking17
1viking17
   693 / 838
вчера в 20:33
Натурально сливная игра. Отвратительно было смотреть на наших уродов
Old16
Old16 ответил Kurt Bekelman
вчера в 20:15
Твоя не далеко ушла от крыс, все ок. Тоже на шару отскакиваете
Sergey Z
Sergey Z
   220 / 838
вчера в 20:03
Нижний достойно выглядел!
КЭТиК
КЭТиК
   80 / 838
вчера в 19:46
Нижний Новгород держался достойно.
Petergoff
Petergoff
   673 / 838
вчера в 19:30
КС- можно было и без валидола)))) Очень переживал за Самару. Молодцы,хоть и не в первой тройки,а собирают стадион,ни чета Казани. Удачи,в следующем сезоне, и - Пойдём на ДНО !!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   159 / 838
вчера в 19:23
Неожиданно проиграли
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Old16
   190 / 838
вчера в 19:14
Жаль, что не пустили Нижний, причём явно! Самая тупая команда все же умудрилась остаться
самая тупая? Рубин или Уфа? Прост в замешательстве. остальные команды чутка острее
Old16
Old16
вчера в 19:10
Жаль, что не пустили Нижний, причём явно! Самая тупая команда все же умудрилась остаться
nikoladolgov
nikoladolgov
   368 / 838
вчера в 19:08
На76и эти кривоногие на Самару ...
Они уже в отпусках , на Бали и на Канарах .
Бестрофейный
Бестрофейный
   307 / 838
вчера в 18:55
КС поступили не красиво со своими болельщиками.
particular
particular
   3 / 838
вчера в 18:54
Вся эта движуха на дне таблицы и переходные игры - это непоколебимое болото, где, даже победы не приносят радости и девидендов...
dino-hsv
dino-hsv
   108 / 838
вчера в 18:54
и нужную команду в вышке прописали, и результат на букмекеров оформили. ай, красота!
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