«Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду», но остались в РПЛ

вчера, 18:52

«Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за право участвовать в следующем розыгрыше РПЛ .

В первой игре «Крылья Советов» одержали победу со счетом 3:1, поэтому именно они будут выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Самара, стадион Самара Арена

«Крылья Советов» - «Нижний Новгород» 0:1 (0:1)

Гол: Фомин 45+1 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Антон 55

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский (Зотов 86), Антон (Яковлев 71), Шейдаев.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Абрамов (Игнатович 29), Гогличидзе, Хайруллов, Голышев (Сергеев 68), Сапета, Палиенко, Носов (Делькин 83), Фомин, Салугин.

Предупреждения: Салугин 5, Денисов 30, Хрипков 57, Сапета 69, Гогличидзе 88

Судья: Карасев Сергей.