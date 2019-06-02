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«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила прописку в РПЛ

02 июня 2019, 15:59
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Томь» переиграла «Уфу» во втором стыковом матче за право участвовать в следующем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что первая встреча завершилась в пользу «Уфы» со счетом 2:0. Уфимская команда оставила за собой право участвовать в следующем сезоне РПЛ.

Томск, стадион «Труд»

«Томь» - «Уфа» - 1:0 (1:0)
Гол: Гасилин 11

«Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Макурин 70), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов 65), Гасилин (Крапухин 86).
Главный тренер: Василий Баскаков.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич (Салатич 80), Карп, Тилль (Вомбергар 46), Сысуев (Кротов 70), Игбун.
​Главный тренер: Вадим Евсеев.

Предупреждения: Неделчару 41, Слай 71, Беленов 90+4, Беленов 90+5.
Удаление: Беленов 90+5

Судья: Виталий Мешков.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Протоколы  Стадион «Труд»
Источник: Soccer.RuФото: Кирилл ВенедиктовРедакция: Александр Акулич
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Все комментарии
Землянин
Землянин
   157 / 816
03 июня в 01:13
Азамат по ходу, справляет, во всю )))
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 816
02 июня в 19:02
Уфимцев с оставанием в ПФЛ и удачи!
yasukuni
yasukuni ответил Alladins
   444 / 816
02 июня в 18:59
Уфе удачи в новом сезоне!
Чушь несете, господа. Томь НЕ хотела никуда попадать и НЕ попала. Ка и НН. В обоих матчах изобразили "с-праативную борьбу", вышка сдала матчи с нужным для себя счетом. Все при своих, все довольны, все смеются.
Alladins
Alladins
   248 / 816
02 июня в 18:49
Уфе удачи в новом сезоне!
Знатог
Знатог
   455 / 816
02 июня в 18:48
Молодцы! Уфа выиграла ещё один этап еврокубков!
Василий 50
Василий 50
   515 / 816
02 июня в 18:24
Вот и славно.
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 18:15
ура Евсееву !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
02 июня в 18:05
Из этой пары в вышке предпочтительней Уфа, но лучше бы было, если прошли 2 волжские команды. Не те места они заняли...
OLESOCC
OLESOCC ответил Ekkimukk
   386 / 816
02 июня в 17:56
Все верно.
Всё равно.
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
02 июня в 17:32
Хочется верить, что сильнейший определился на поле.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Lucho Gonzalez
   350 / 816
02 июня в 17:25
Сразу ясно становится что крепкое вещество в голове застряло и надолго
нечитайло
нечитайло
   502 / 816
02 июня в 17:09
Выстрадали
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Ваня лучший
   215 / 816
02 июня в 17:06
Обе эти команды не должны быть в РПЛ. Стадионы убогие. Народ не ходит. Нижний и Самара должны быть в РПЛ с их стадионами
да на Авангард народа б больше ходило, чем на днуфу эту
Просто противно смотреть. И так желание пропало за последние 2 года смотреть футбол из-за таких команд
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
02 июня в 17:04
Отделались малой кровью! Но вот новый сезон в РПЛ уфимцы уже начнут без Беленова, вследствие его удаления. Сибиряков с победой!
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 816
02 июня в 16:58
Молодцы Уфа
Caniggia
Caniggia
   54 / 816
02 июня в 16:42
Евсейка - это пока тренеришка! Так играть нельзя!
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
02 июня в 16:42
Гончаренко :
Игра была равна,
но мне милей "Уфа"...
Брулин
Брулин
   76 / 816
02 июня в 16:41
Евсеев забывает команде объяснить, что по воротам бить надо? Ещё один «тренер», который только языком чесать умеет. Валера хоть на хайпе, а этот...
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
02 июня в 16:30
у кого есть деньги на РПЛ, те и выходят...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Kurt Bekelman
   121 / 816
02 июня в 16:29
Обе эти команды не должны быть в РПЛ. Стадионы убогие. Народ не ходит. Нижний и Самара должны быть в РПЛ с их стадионами
drug01
drug01
   64 / 816
02 июня в 16:29
У Томи нет денег!!!!
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   536 / 816
02 июня в 16:28
Шо то х5ня,шо это х5ня
ДСА
ДСА
   55 / 816
02 июня в 16:26
Уфа победила проиграв!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   215 / 816
02 июня в 16:25
убогость осталась....ну вот зачем нужно это ?!?!?!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   215 / 816
02 июня в 16:23
это ужасно.....
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 16:21
Что этим клубам делать в РПЛ.
beefs
beefs
   144 / 816
02 июня в 16:19
Игра конечно не айс, но это наш футбол (а Беленов не первый раз заслужил удаление, это его конёк, тянуть время)...
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
02 июня в 16:19
уфа отскочили , надо сделать чтобы 3 вылетало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
02 июня в 16:15
А как Беленов изловчился за минуту два горчичника словить?
А по итогам было ясно еще до начала переходных...
particular
particular
   1 / 816
02 июня в 16:11
Эфемерное повышение в классе, скорее, непомерная обуза для многих команд ФНЛ... Как результат - показное упорство, без желания выйти победителем...
Уфа адаптирована, лицензирована и всё такое... Изменения никому не нужны...
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