«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила прописку в РПЛ

«Томь» переиграла «Уфу» во втором стыковом матче за право участвовать в следующем розыгрыше РПЛ.
Напомним, что первая встреча завершилась в пользу «Уфы» со счетом 2:0. Уфимская команда оставила за собой право участвовать в следующем сезоне РПЛ.
Томск, стадион «Труд»
«Томь» - «Уфа» - 1:0 (1:0)
Гол: Гасилин 11
«Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Макурин 70), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов 65), Гасилин (Крапухин 86).
Главный тренер: Василий Баскаков.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич (Салатич 80), Карп, Тилль (Вомбергар 46), Сысуев (Кротов 70), Игбун.
Главный тренер: Вадим Евсеев.
Предупреждения: Неделчару 41, Слай 71, Беленов 90+4, Беленов 90+5.
Удаление: Беленов 90+5
Судья: Виталий Мешков.
Просто противно смотреть. И так желание пропало за последние 2 года смотреть футбол из-за таких команд
Просто противно смотреть. И так желание пропало за последние 2 года смотреть футбол из-за таких команд
Игра была равна,
но мне милей "Уфа"...
Игра была равна,
но мне милей "Уфа"...
А по итогам было ясно еще до начала переходных...
А по итогам было ясно еще до начала переходных...
Уфа адаптирована, лицензирована и всё такое... Изменения никому не нужны...
Уфа адаптирована, лицензирована и всё такое... Изменения никому не нужны...