«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила прописку в РПЛ

02 июня 2019, 15:59

«Томь» переиграла «Уфу» во втором стыковом матче за право участвовать в следующем розыгрыше РПЛ .

Напомним, что первая встреча завершилась в пользу «Уфы» со счетом 2:0. Уфимская команда оставила за собой право участвовать в следующем сезоне РПЛ .

Томск, стадион «Труд»

«Томь» - «Уфа» - 1:0 (1:0)

Гол: Гасилин 11

«Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Макурин 70), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов 65), Гасилин (Крапухин 86).

Главный тренер: Василий Баскаков.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич (Салатич 80), Карп, Тилль (Вомбергар 46), Сысуев (Кротов 70), Игбун.

​Главный тренер: Вадим Евсеев.

Предупреждения: Неделчару 41, Слай 71, Беленов 90+4, Беленов 90+5.

Удаление: Беленов 90+5

Судья: Виталий Мешков.