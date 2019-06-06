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Конте: «Работать в разных клубах - это нормально»

сегодня, 11:15

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью GQ заявил, что его прошлое в «Ювентусе» не должно ему помешать работать в миланском клубе. Ранее фанаты «Ювентуса» выразили свое недовольство. Они считают, что специалист предал туринский клуб, согласившись на предложение «нерадзурри».

Работать в разных клубах - это нормально. Я постараюсь вернуть «Интер» туда, где он заслуживает быть. Этого ждут болельщики, они прекрасно поддерживают команду.

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Все комментарии
АС35
АС35
   599 / 813
сегодня в 12:17
согласен с Конте
ДАША Д
ДАША Д
   172 / 813
сегодня в 11:16
Кто платит деньги - тот и заказывает музыку.
Недовольство фанатов не понятно.
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