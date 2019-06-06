Конте: «Работать в разных клубах - это нормально»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью GQ заявил, что его прошлое в «Ювентусе» не должно ему помешать работать в миланском клубе. Ранее фанаты «Ювентуса» выразили свое недовольство. Они считают, что специалист предал туринский клуб, согласившись на предложение «нерадзурри».
Работать в разных клубах - это нормально. Я постараюсь вернуть «Интер» туда, где он заслуживает быть. Этого ждут болельщики, они прекрасно поддерживают команду.
Недовольство фанатов не понятно.
Недовольство фанатов не понятно.