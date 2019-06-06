Фелиш: «Роналду – идол, икона и пример для каждого»

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Фелиш после победы над Швейцарией (3:1) в полуфинале Лиги Наций ответил на вопрос о своём будущем и отдал должное капитану португальской команды Криштиану Роналду, который оформил хет-трик.
Моё будущее? Сейчас я сосредоточен на сборной. Буду принимать решение по окончании Лиги Наций.
Роналду – это идол, всемирная икона и пример для каждого. Тот факт, что я имею возможность тренироваться с таким монстром, как он, позволит мне расти дальше.
Роналду постоянно хочет совершенствоваться. Он вдохновляет меня.