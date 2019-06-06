Тите: «Отвернусь от Неймара только в исключительном случае»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Катаром (2:0) в товарищеском матче высказался относительно нападающего «селесао» Неймара. Форвард ПСЖ , которого недавно обвинили в изнасиловании, вышел в стартовом составе бразильской сборной, но через 21 минуту из-за травмы был вынужден покинуть поле.

Неймар отличается от других. Я до последнего буду хотеть видеть его в команде. Не собираюсь отворачиваться от него, за исключением какой-нибудь форс-мажорной ситуации.

Я только что видел Неймара. Его лодыжка распухла так, будто у него в ноге мяч. Хочу верить в то, что это несерьёзная травма.

Эмоциональное состояние Неймара? Это вопрос личного характера. Есть отношения между тренером и футболистом, и я не выношу такие вещи на публику.