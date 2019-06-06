Далот: «Роналду - лучший спортсмен и лучший футболист Португалии»

Защитник «Манчестер Юнайтед» назвал имя лучшего португальского футболиста.

Я бы сказал, что есть только один человек. Для меня Криштиану Роналду - лучший спортсмен и лучший футболист страны. У нас было несколько очень хороших игроков - Эйсебио, Луиш Фигу. Они вошли в историю, но я думаю, что Криштиану самый лучший.