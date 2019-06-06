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Далот: «Роналду - лучший спортсмен и лучший футболист Португалии»

сегодня, 10:19

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот назвал имя лучшего португальского футболиста. 

Я бы сказал, что есть только один человек. Для меня Криштиану Роналду - лучший спортсмен и лучший футболист страны. У нас было несколько очень хороших игроков - Эйсебио, Луиш Фигу. Они вошли в историю, но я думаю, что Криштиану самый лучший. 

Ранее Далот рассказал о Португалии. 

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FERIS
FERIS ответил valeron4321
   118 / 814
сегодня в 10:54
Ты что то путаешь.
Роналду не раз становился лучшим спортсменом Португалии.
В том числе и в прошлом году.
valeron4321
valeron4321
   395 / 814
сегодня в 10:28
Думаю, важнее оценить объективное мнение большинства:
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не попал в расширенный список номинантов на звание сильнейшего спортсмена года в Португалии, информируют зарубежные СМИ. Эту награду, которая вручается с 2005 года, получил велогонщик Руй Кошта, три года подряд становящийся лучшим в данном опросе.
И как можно оценивать игру Эйсебио, если оценщика в то время даже не планировали еще зачать.
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