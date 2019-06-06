Далот: «Роналду - лучший спортсмен и лучший футболист Португалии»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот назвал имя лучшего португальского футболиста.
Я бы сказал, что есть только один человек. Для меня Криштиану Роналду - лучший спортсмен и лучший футболист страны. У нас было несколько очень хороших игроков - Эйсебио, Луиш Фигу. Они вошли в историю, но я думаю, что Криштиану самый лучший.
Ранее Далот рассказал о Португалии.
Роналду не раз становился лучшим спортсменом Португалии.
В том числе и в прошлом году.
Роналду не раз становился лучшим спортсменом Португалии.
В том числе и в прошлом году.
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не попал в расширенный список номинантов на звание сильнейшего спортсмена года в Португалии, информируют зарубежные СМИ. Эту награду, которая вручается с 2005 года, получил велогонщик Руй Кошта, три года подряд становящийся лучшим в данном опросе.
И как можно оценивать игру Эйсебио, если оценщика в то время даже не планировали еще зачать.
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не попал в расширенный список номинантов на звание сильнейшего спортсмена года в Португалии, информируют зарубежные СМИ. Эту награду, которая вручается с 2005 года, получил велогонщик Руй Кошта, три года подряд становящийся лучшим в данном опросе.
И как можно оценивать игру Эйсебио, если оценщика в то время даже не планировали еще зачать.