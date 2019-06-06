Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов

сегодня, 13:30

Российские клубы попросят РФС сократить квоту для болельщиков гостевых команд на матчах РПЛ до 7%. Об этом сообщил источник, посетивший общее собрание клубов лиги.

Премьер-Лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%.

Нынешняя квота составляет до 10% от общей вместимости трибун стадиона.