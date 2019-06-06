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Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов

сегодня, 13:30

Российские клубы попросят РФС сократить квоту для болельщиков гостевых команд на матчах РПЛ до 7%. Об этом сообщил источник, посетивший общее собрание клубов лиги.

Премьер-Лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%.

Нынешняя квота составляет до 10% от общей вместимости трибун стадиона.

Также в рамках собрания обсуждался вопрос о расширении числа участников РПЛ до 18 команд.

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   220 / 814
сегодня в 14:03
Это отлично, меньше пупсиков будет приезжать на гостевые матчи!
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 814
сегодня в 13:41
Если аншлаг - тогда правильно, а если на стадион придет 20 % тогда можно и половину гостям отвалить.
EAGuar As
EAGuar As
   70 / 814
сегодня в 13:40
Пусть будет так .
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